В традиционном экспрессе от LiveSport.ru на этот раз будут поединки Лиги чемпионов, чемпионата Германии и Кубка Австрии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лилль» — «Челси»

Футбол. Лига чемпионов

«Лилль» смог выиграть свою группу Лиги чемпионов. Французский коллектив смог добыть три виктории, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение, уступив в гостях «Зальцбургу» 1:2.

Однако в чемпионате Франции «доги» выступают не лучшим образом. Сейчас они идут шестыми, но в Лигу чемпионов вряд ли смогут пробиться. Накануне «Лилль» дома разошелся миром 0:0 с «Сент-Этьеном», доведя свою серию в Лиге 1 без поражений до пяти встреч.

«Челси» же в своем квартете Лиги чемпионов стал вторым, пропустив вперед «Ювентус», но опередив «Зенит» и «Мальме». В четырех встречах он добивался побед, еще по разу разойдясь миром и уступив.

В турнирной таблице АПЛ «синие» на текущий момент находятся на третьей позиции, имея хороший запас перед преследователями, однако и шансы на чемпионство очень незначительны. В последнем проведенном поединке лондонцы в родных стенах одолели «Ньюкасл» 1:0, одержав пятую победу подряд.

Так как в первом матче англичане победили дома 2:0, то «Лиллю» ничего не остается, как с первых минут идти большими силами вперед, оголяя свои тылы, что должно сказаться на результативности поединка.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.47.

«Майнц» — «Боруссия» Д

Футбол. Чемпионат Германии

В турнирной таблице Бундеслиги «Майнц» на текущий момент разместился на десятом месте, имея в своем активе 34 балла. Коллектив в этом сезоне уже ни на что не претендует.

«Карнавальщики» во втором круге чемпионата трижды победили, каждый раз дома, а также три раза уступали и один матч закончили ничьей. В своей последней проведенной игре они на выезде потерпели поражение от берлинского «Униона» 1:3.

«Боруссия» же в турнирной таблице немецкого чемпионата находится на второй строчке, имея 53 очка. От лидера чемпионата клуб из Дортмунда уже отстает на семь баллов, однако от преследователей оторвался хорошо.

Во втором круге «шмели» шесть раз одерживали виктории, а также по разу разойдясь миром и потерпев поражение. Накануне они на своем поле добились минимальной победы над «Арминией» 1:0, а ранее в гостях сыграли вничью с «Аугсбургом» 1:1.

«Майнц» в текущем сезоне хорошо играет дома, а «Боруссия» в последнее время особо не радует своей игрой. Так что в этой встрече рискнем поставить с форой +1 на хозяев.

Ставка: победа «Майнца» с форой (+1) за 1.57.

«Вольфсбергер» — «РБ Зальцбург»

Футбол. Кубок Австрии

«Вольфсбергер» в данном розыгрыше Кубка Австрии преодолел уже четыре этапа. Если на первых двух он легко обыгрывал своих соперников, то последующие два преодолел только по итогам овертайма.

В чемпионате страны «волки» идут на пятой строке, но от второй позиции отстают всего на балл, правда, лидеру проигрывают очень много.

Все прогнозы на футбол

«РБ Зальцбург» также до полуфинала преодолел четыре этапа, каждый раз выигрывая очень уверенно. Причем три из четырех матчей были выиграны с крупным счетом.

«Быки» возглавляют турнирную таблицу австрийского первенства, имея очень хороший задел перед ближайшим преследователем. Так что очередное чемпионство дело почти решенное.

«Зальцбург» превосходит своего соперника по классу, так что должен решить вопрос с победителем еще в основное время.

Ставка: победа «РБ Зальцбург» в основное время за 1.58.

Общий коэффициент — 3.64.