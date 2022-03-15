В данном экспрессе будут рассмотрены поединки второго французского дивизиона. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Тулуза» — «Амьен»

Футбол. Чемпионат Франции

За десять туров до финиша первенства второй французской лиги «Тулуза» идет на первом месте, оторвавшись на шесть баллов от третьей строки, так что имеет хорошие шансы на прямой билет в элиту.

В своей последней проведенной игре чемпионата «малыши» неожиданно крупно проиграли в гостях середняку «Кану» 1:4. До этого же они выиграли пять встреч подряд и три из них без пропущенных мячей.

«Амьен» в турнирной таблице Лиги 2 находится на девятой позиции на текущий момент, но даже шансов на плей-офф у него мало, так как он отстает от нее на 11 баллов.

Хотя в своем последнем отрезке из пяти матчей «единороги» выступает вполне неплохо, выиграв все три домашние игры, но на выезде заработав лишь балл за два поединка.

«Тулуза» будет очень решительно настроена после разгрома в прошлом туре, а «Амьен» на выезде очень неубедителен. В общем, здесь ставим на хозяев.

Ставка: победа «Тулузы» за 1.57.

«Нанси» — «Париж»

Футбол. Чемпионат Франции

На текущий момент «Нанси» замыкает турнирную таблицу второго французского дивизиона. У команды очень мало шансов на спасение, так как от спасительной строки она отстает на десять баллов.

«Чертополохи» выиграл лишь раз за последние восемь игр, дважды они еще сыграли вничью и пять встреч проиграли. К данному же поединку они подходят с серией из трех фиаско подряд.

За десять туров до финиша второй французской лиги «Париж» разместился на второй строке в турнирной таблице. Лидеру он уступает два балла, а третья строка находится на расстоянии четырех пунктов, так что борьба за путевку в элиту будет жаркая.

Столичный коллектив в рамках чемпионата проигрывал последний раз аж в середине октября. В последних четырех играх первенства он дважды победил и дважды сыграл вничью. В минувшем туре он дома одолел «Ньор» 2:0.

«Париж» конечно же сильнее аутсайдера, но так как игра пройдет на поле «Нанси», то перестрахуемся и поставим с 0 на столичный клуб.

Ставка: победа «Парижа» с форой 0 за 1.53.

«Кевийи Руан» — «Аяччо»

Футбол. Чемпионат Франции

«Кевийи Руан» ведет борьбу за сохранение прописки в Лиге 2. На данный момент он находится в зоне переходных матчей, опережая на очко зону прямого вылета, но и от безопасной строки отстает на столько же.

В текущем календарном году команда одержала лишь одну победу. К данной же игре она подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой трижды уступала.

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«Аяччо» в этом сезоне ведет борьбу за повышение. На текущий момент коллектив идет в зоне плей-офф, на третьем месте, но от второй строки, дающей прямой билет в элиту, отстает на четыре балла.

Корсиканцы пережили непростой период с конца января по середину февраля, проиграв за это время три игры при одной ничьей. Последующие же три матча они неизменно выиграли, пропустив в них только гол, но в прошлом туре вновь потерпели фиаско, уступив в дерби 0:1 «Бастии».

В этом противостоянии считаем, что гости будут ближе к победе. Поэтому поставим на них с 0 форой.

Ставка: победа «Аяччо» с форой 0 за 1.51.

Общий коэффициент — 3.62.