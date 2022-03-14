В этом экспрессе поставим на матчи чемпионатов Сербии и Словении, а также на кубковую игру в Шотландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Металац» — «Црвена Звезда»

Футбол. Чемпионат Сербии

«Металацу» в данном чемпионате Сербии предстоит вести борьбу за выживание. На текущий момент он идет на предпоследнем месте, оторвавшись на пять баллов от последней строки.

После возобновления первенства коллектив потерпел два фиаско за пять встреч, еще он дважды победил и раз сыграл вничью. В минувшем туре он проиграл на выезде соседу по турнирке 0:1.

«Црвена Звезда» ведет борьбу с «Партизаном» за золотые медали сербского чемпионата. Сейчас она идет на второй позиции, но своему конкуренту проигрывает всего лишь два очка.

После перерыва в рамках первенства белградцы только побеждали. Но накануне они в первом матче 1/8 финала Лиги Европы были разгромлены в Шотландии «Рейнджерс» со счетом 0:3.

«Звездаши» не будут церемонится с одним из аутсайдеров, выиграв, скорее всего, очень уверенно.

Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-1,5) за 1.57.

«Данди Юнайтед» — «Селтик»

Футбол. Кубок Шотландии

«Данди Юнайтед» в этом розыгрыше Кубка Шотландии преодолел уже два этапа, но каждый раз коллектив имел проблемы, обыгрывая своих соперников минимально, а один раз даже в овертайме.

В чемпионате же страны коллектив ведет борьбу за попадание в финальную шестерку. Сейчас он идет седьмым в турнирной таблице, но шестой позиции уступает только по дополнительным показателям.

«Селтик» также в данном Кубке Шотландии прошел уже два этапа. И только на первой стадии он имел небольшие проблемы, одолев своего соперника с разницей в один мяч, а во втором раунде коллектив выиграл разгромно.

«Кельты» идут во главе турнирной таблицы чемпионата страны, но от второго «Рейнджерс» оторвались только на три очка, так что борьба за золото еще вся впереди.

«Кельты» просто значительно сильнее своего предстоящего противника, да и ставят перед собой задачу взять этот трофей. В общем, ставим здесь на викторию гостей еще по итогам основного времени.

Ставка: победа «Селтика» с форой (-1) за 1.49.

«Олимпия» — «Целе»

Футбол. Чемпионат Словении

«Олимпия» еще не теряет надежды стать чемпионом Словении. На данный момент она идет на третьем месте в турнирной таблице, но лидеру уступает всего лишь четыре очка.

После рестарта первенства клуб из Любляны проиграл только две игры из восьми проведенных, причем оба раза на выезде, два раза он сыграл вничью и добился четырех викторий.

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«Целе», который в позапрошлом сезоне стал чемпионом Словении, в этом первенстве находится всего лишь на седьмой позиции среди десяти участников, оторвавшись от опасной зоны на четыре очка.

После зимнего перерыва коллектив провел только шести игр, проиграв в половине из них, еще раз он сыграл вничью и дважды выиграл. Одна из побед была в прошлом туре дома над соседом по турнике 2:1.

«Олимпия» очень мотивирована на этот матч, так как борется за чемпионство. В общем, прогнозируем здесь викторию хозяев.

Ставка: победа «Олимпии» за 1.79.

Общий коэффициент — 4.18.