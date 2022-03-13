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    ПСЖ и «Барселона» отыграются за неудачи на евроарене

    Экспресс дня 13 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 марта
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    «Барселона»
    В данном экспрессе будут рассмотрены поединки чемпионатов Италии, Испании и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    ПСЖ — «Бордо»

    Футбол. Чемпионат Франции

    Накануне ПСЖ прекратил борьбу в Лиге чемпионов. На стадии 1/8 финала парижане проиграли противостояние мадридскому «Реалу». Дома французы победили 1:0, но в ответке уступили 1:3.

    В чемпионате же Франции столичный клуб не знает себе равных, идя во главе турнирки с 13-очковым отрывом от второго места. Однако в последнее время и на внутренней арене он выступает не очень, дважды проиграв в трех встречах, правда, оба раза на выезде.

    «Бордо» идет на самом дне в турнирной таблице Лиги 1. У команды на счету всего 22 балла, но отставание от безопасной строки составляет всего три пункта, так что ситуация не безнадежна.

    Сейчас у «жирондинцев» 5-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, где было три фиаско при двух мировых исходах. В своей последней игре они дома уступили 0:2 соседу по турнике «Труа».

    ПСЖ будет очень зол после провала в Лиге чемпионов. Так что аутсайдеру вряд ли удастся избежать крупного поражения.

    Ставка: победа ПСЖ с форой (-2) за 1.65.

    «Барселона» — «Осасуна»

    Футбол. Чемпионат Испании

    В середине недели «Барселона» провела первый матч 1/8 финала против турецкого «Галатасарая». Данная встреча состоялась на поле каталонцев и завершилась безголевой мировой.

    В чемпионате Испании «сине-гранатовые» ведут борьбу за попадание в топ-4. Сейчас они находятся на четвертой позиции, но по потерянным очкам они третьи. В минувшем туре первенства «Барса» на выезде по-волевому переиграла «Эльче» 2:1.

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    «Осасуна» — крепкий середняк текущего розыгрыша Примеры. Коллектив из Памплоны в этом сезоне уже ни на что не претендует и постарается просто как можно повыше финишировать в турнирке.

    В своей последней проведенной игре в чемпионате «красные» дома нанесли поражений крепкому «Вильярреалу» 1:0, а перед этим они потерпели два поражения подряд, оба раза уступив командам из верхушки турнирной таблицы.

    «Барса», ведущая борьбу за билет в ЛЧ, дома просто обязана брать три очка у середняка. Так что ставим на хозяев с форой -1.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.53.

    «Аталанта» — «Дженоа»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Аталанта» в турнирной таблице Серии А находится на пятой строчке, имея в своей копилке 47 баллов. От четвертого места она отстает на шесть баллов, но сыграла при этом на матч меньше.

    Во втором круге чемпионата команда из Бергамо одержала только две победы, еще по три раза разойдясь миром и уступив. В прошлом туре коллектив на выезде минимально проиграл «Роме» 0:1, а накануне в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы дома была виктория над «Байером» 3:2.

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    В турнирной таблице итальянского первенства «Дженоа» идет на 19-м месте, набрав только 18 очков. Отставание от спасительной 17-й строчки насчитывает семь баллов, которые будет очень тяжело отыграть.

    Однако «грифоны» в Серии А не уступает с середины января, но во всех своих шести проведенных матчах они играл вничью, четыре из которых были нулевыми. В прошлом туре коллектив на домашнем поле разошелся миром с «Эмполи» 0:0.

    Так как «Аталанта» изрядно отстала от топ-4, и потерять очки в родных стенах в поединке с одним из аутсайдеров позволить себе не может.

    Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1) за 1.53.

    Общий коэффициент — 3.86.

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    Экспресс дня 13 марта: прогноз, ставка (3.86), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Экспресс. ПСЖ и «Барселона» отыграются за неудачи на евроарене
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