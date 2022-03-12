В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки второго французского дивизиона и высшего валлийского. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Париж» — «Ньор»

Футбол. Чемпионат Франции

За 11 туров до финиша второй французской лиги «Париж» разместился на второй строке в турнирной таблице. Лидеру о уступает пять баллов, а третья строка находится на расстоянии одного очка, так что борьба за путевку в элиту будет жаркая.

Столичный коллектив в рамках чемпионата проигрывал последний раз аж в середине октября. Однако в последних трех играх первенства он раз победил и дважды сыграл вничью. Одна из мировых была в прошлом туре в гостях с «Нимом» 1:1.

«Ньор» находится в середине турнирной таблицы Лиги 2. За повышение он точно побороться не может, а вот опуститься ближе к опасной зоне команда вполне может.

Сейчас у клуба очень трудный период, ведь он проиграл последние пять встреч первенства, забив за это время только два гола. Правда, в этот отрезок четыре фиаско были с разницей в один мяч и все со счетом 0:1.

«Париж» плохо играет против своего предстоящего противника, не выигрывая у него на протяжении последних девяти игр. Однако сейчас, учитывая состояние команд, ждем виктории хозяев.

Ставка: победа «Парижа» за 1.75.

«Аяччо» — «Бастия»

Футбол. Чемпионат Франции

«Аяччо» также в этом сезоне ведет борьбу за повышение. На текущий момент коллектив идет в зоне плей-офф, на третьем месте, но от второй строки, дающей прямой билет в элиту, отстает всего на балл.

Корсиканцы пережили непростой период с конца января по середину февраля, проиграв за это время три игры при одной ничьей. Последующие же три матча они неизменно выиграли, пропустив в них только гол, но каждый раз побеждая с разницей в один мяч.

«Бастии» же предстоит отстоять свое место в Лиге 2. Сейчас она разместилась на 15 позиции в турнирной таблице, но от опасной зоны оторвалась всего лишь на два пункта.

У островитян только одна виктория за последний семь встреч первенства. Еще в этот период они дважды проиграли и четыре поединка завершили вничью. Одна из мировых была в прошлом туре дома с «Валансьеном» 1:1.

Как правило, обе команды результативностью не блещут, да и каждая потеря очков будет для них дорого стоить. В общем, в корсиканском дерби ждем осторожной игры с небольшим количеством забитых мячей.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.44.

«Нью-Сейнтс» — «Пенибонт»

Футбол. Чемпионат Уэльса

Уже ничто не может помешает «Нью-Сейнтсу» в этом сезоне добыть очередной чемпионский титул в Уэльсе. Коллектив уверенно выиграл первую часть первенства, а его отрыв от ближайшего преследователя составляет 26 баллов.

В этом сезоне у команды было всего одно фиаско, случившееся с ней еще в начале ноября. После того она выиграла десять поединков из 11, но только дважды в этот период сумев сохранить свои ворота на замке.

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«Пенибонт» первую часть валлийского первенства завершил на второй строке в турнирной таблица, а в финальной части пока идет на третьей позиции.

За последние пять встреч в рамках чемпионата страны коллектив смог выиграть лишь однажды. В финальном же этапе он добыл один балл в двух играх, а в прошлом туре разгромно проиграл дома.

У «Нью-Сейнтс» просто нет равных на внутренней арене. Так что вновь ожидаем очередной виктории от лидера.

Ставка: победа «Нью-Сейнтс» с форой (-1) за 1.40.

Общий коэффициент — 3.52.