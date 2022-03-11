В экспрессе на пятницу поставим на матчи чемпионатов Испании, Франции и Фарерских островов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Атлетико» — «Кадис»

Футбол. Чемпионат Испании

На текущий момент «Атлетико» в турнирной таблице испанской Примеры находится на четвертом месте, имея на своем счету 48 очков, опережая пятую позицию на два балла.

«Матрасники» последний раз очки в рамках Примеры теряли в середине февраля, проиграв тогда дома аутсайдеру «Леванте» 0:1, после чего они одержали три виктории подряд, среди которых была и гостевая победа над «Бетисом» 3:1 в прошлом туре.

«Кадису» же еще придется отстаивать свое место в элите испанского футбола. Сейчас он идет на 18-й позиции, имея в копилке 24 балла. От 17-го же места коллектив отстает всего на одно очко.

В последнее время в чемпионате команда выглядит весьма неплохо. В семи предыдущих турах она только раз проиграла, уступив в гостях «Мальорке» 1:2. В прошлом туре «Кадис» в родных стенах одолел «Райо Вальекано» 2:0, а до этого у него были три ничьи подряд.

Так как «Атлетико» после этого придется играть в Лиге чемпионов, а «Кадис» в последнем отрезке весьма неплох, то рекомендуем здесь ставить на гостей с форой +2.

Ставка: победа «Кадиса» с форой (+2) за 1.47.

«Лилль» — «Сент-Этьен»

Футбол. Чемпионат Франции

«Лилль» с 42 очками в данный момент в турнирной таблице французской Лиги 1 расположился на седьмой строчке, однако от третьей позиции отстает всего на пять баллов.

В последнее время в первенстве «доги» выступают неплохо, одержав три виктории, а также разойдясь нулевой ничьей в родных стенах с «Метцем». В прошлом туре чемпионата они дома разгромили «Клермоном» со счетом 4:0.

«Сент-Этьену» же надо отстает свое место в элите французского футбола. На текущий момент он идет на 17-й позиции, однако зону вылета обходит всего лишь на одно очко.

В шести прошлых турах первенства «зеленые» добились четырех побед, а также по разу сыграв вничью и уступив. В своей последней игре Лиги 1 неделю назад они на своем поле одолели «Метц» 1:0.

«Лилль» еще надеется попасть по итогам сезона в еврокубки. Так что он должен здесь побеждать, так как значительно превосходит своего предстоящего противника по классу.

Ставка: победа «Лилля» за 1.75.

«Викингур» — «ЭБ/Стреймур»

Футбол. Чемпионат Фарер

Минувший сезон «Викингур» может занести себе в актив. Коллектив финишировал на третьем месте, тем самым получив билет в еврокубки после перерыва в несколько лет.

В новом же чемпионате коллектив успел провести только одну игру, в которой смог добыть гостевую волевую победу над «07 Вестур» со счетом 3:2, проигрывая после первого тайма 1:2.

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«ЭБ/Стреймур» в прошлом розыгрыше чемпионата Фарер вел борьбу за выживания, и успешно справился с ней, заняв седьмое место, опередив опасную зону на девять пунктов.

Текущее же первенства команда начала с домашнего поражения от «НСИ Рунавик» со счетом 3:4, но решающий гол она пропустила в самом конце игры. Отметим, что данное фиаско стало для коллектива третьим подряд в официальных встречах.

Как правило, «Викингур» на своем поле обыгрывает предстоящего противника уверенно. Так в последних двух сезонах выигрыши были с разницей в два и более мячей. Так и сейчас ожидаем виктории хозяев с разницей в несколько голов.

Ставка: победа «Викингура» с форой (-1,5) за 1.80.

Общий коэффициент — 4.63.