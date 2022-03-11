ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи ДоннаруммаMamma mia! Привоз Доннаруммы оставил ПСЖ без четвертьфинала Лиги чемпионов Рахим СтерлингБез лишней траты сил. «Ман Сити» не стал добивать «Спортинг» после разгрома Андрей ЕпишинАндрей Епишин: Оглядываясь назад понимаю, что нет ничего невозможного
  • 11:43
    • Неймар и Доннарумма едва не подрались после матча с «Реалом»
  • 10:56
    • Президент «ПСЖ» пытался прорваться в судейскую комнату после матча с «Реалом»
  • 10:42
    • СМИ: Родители Мбаппе смотрели матч с «Реалом» в президентской ложе мадридского клуба
  • 10:31
    • «ПСЖ» намерен уволить Почеттино
  • 00:53
    • Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над ПСЖ и вывел мадридцев в четвертьфинал ЛЧ
  • 00:49
    • «Ман Сити» и «Спортинг» разошлись нулевой ничьей
  • 00:31
    • Обвинение Промесу могут переквалифицировать на более тяжкое
    Все новости спорта

    Трудности «Атлетико» и три очка для «Лилля»

    Экспресс дня 11 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атлетико»
    В экспрессе на пятницу поставим на матчи чемпионатов Испании, Франции и Фарерских островов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Атлетико» — «Кадис»

    Футбол. Чемпионат Испании

    На текущий момент «Атлетико» в турнирной таблице испанской Примеры находится на четвертом месте, имея на своем счету 48 очков, опережая пятую позицию на два балла.

    «Матрасники» последний раз очки в рамках Примеры теряли в середине февраля, проиграв тогда дома аутсайдеру «Леванте» 0:1, после чего они одержали три виктории подряд, среди которых была и гостевая победа над «Бетисом» 3:1 в прошлом туре.

    «Кадису» же еще придется отстаивать свое место в элите испанского футбола. Сейчас он идет на 18-й позиции, имея в копилке 24 балла. От 17-го же места коллектив отстает всего на одно очко.

    В последнее время в чемпионате команда выглядит весьма неплохо. В семи предыдущих турах она только раз проиграла, уступив в гостях «Мальорке» 1:2. В прошлом туре «Кадис» в родных стенах одолел «Райо Вальекано» 2:0, а до этого у него были три ничьи подряд.

  • Mamma mia! Привоз Доннаруммы оставил ПСЖ без четвертьфинала Лиги чемпионов
  • Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу со счетом 3:1 над «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • Так как «Атлетико» после этого придется играть в Лиге чемпионов, а «Кадис» в последнем отрезке весьма неплох, то рекомендуем здесь ставить на гостей с форой +2.

    Ставка: победа «Кадиса» с форой (+2) за 1.47.

    «Лилль» — «Сент-Этьен»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Лилль» с 42 очками в данный момент в турнирной таблице французской Лиги 1 расположился на седьмой строчке, однако от третьей позиции отстает всего на пять баллов.

    В последнее время в первенстве «доги» выступают неплохо, одержав три виктории, а также разойдясь нулевой ничьей в родных стенах с «Метцем». В прошлом туре чемпионата они дома разгромили «Клермоном» со счетом 4:0.

    50$ИгратьСтавка без рискаsportbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Сент-Этьену» же надо отстает свое место в элите французского футбола. На текущий момент он идет на 17-й позиции, однако зону вылета обходит всего лишь на одно очко.

    В шести прошлых турах первенства «зеленые» добились четырех побед, а также по разу сыграв вничью и уступив. В своей последней игре Лиги 1 неделю назад они на своем поле одолели «Метц» 1:0.

    «Лилль» еще надеется попасть по итогам сезона в еврокубки. Так что он должен здесь побеждать, так как значительно превосходит своего предстоящего противника по классу.

    Ставка: победа «Лилля» за 1.75.

    «Викингур» — «ЭБ/Стреймур»

    Футбол. Чемпионат Фарер

    Минувший сезон «Викингур» может занести себе в актив. Коллектив финишировал на третьем месте, тем самым получив билет в еврокубки после перерыва в несколько лет.

    В новом же чемпионате коллектив успел провести только одну игру, в которой смог добыть гостевую волевую победу над «07 Вестур» со счетом 3:2, проигрывая после первого тайма 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    «ЭБ/Стреймур» в прошлом розыгрыше чемпионата Фарер вел борьбу за выживания, и успешно справился с ней, заняв седьмое место, опередив опасную зону на девять пунктов.

    Текущее же первенства команда начала с домашнего поражения от «НСИ Рунавик» со счетом 3:4, но решающий гол она пропустила в самом конце игры. Отметим, что данное фиаско стало для коллектива третьим подряд в официальных встречах.

    Как правило, «Викингур» на своем поле обыгрывает предстоящего противника уверенно. Так в последних двух сезонах выигрыши были с разницей в два и более мячей. Так и сейчас ожидаем виктории хозяев с разницей в несколько голов.

    Ставка: победа «Викингура» с форой (-1,5) за 1.80.

    Общий коэффициент — 4.63.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Нораванк — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ноа — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кызыл-Жар — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Севилья — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Витесс — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Славия Прага — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПАОК — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Партизан — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Димитров — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ивашко — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кирьос — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 11 марта: прогноз, ставка (4.63), статистика, коэффициенты матча 11.03.2022. Экспресс. Трудности «Атлетико» и три очка для «Лилля»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры