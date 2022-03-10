В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки 1/8 финала Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Барселона» — «Галатасарай»

Футбол. Лига Европы

«Барселона» оказалась в Лиге Европы после того как вылетела из Лиги чемпионов, заняв на групповом этапе третьей место. На предыдущей стадии этого турнира она прошла «Наполи», сыграв 1:1 дома и выиграв 4:2 в гостях.

В чемпионате Испании каталонцы идут третьими, и наверняка смогут финишировать в топ-4. Накануне они в рамках Примеры обыграли на выезде «Эльче» 2:1. И эта виктория стала для них четвертой подряд.

«Галатасарай» же смог выиграть свою группу Лиги Европы, благодаря чему сразу попал в 1/8 финала. В одной компании с «Лацио», «Марселем» и московским «Локомотивом» он трижды победил при трех мировых исходах.

А вот в чемпионате Турции стамбульцы выступают слабо, находясь в середине турнирки, очень много проигрывая еврозоне. На выходных они проиграли команде из топ-3, тем самым прервав свою 4-матчевую серию без фиаско.

Команды находятся в двух разных весовых категориях. Так что ждем здесь уверенной виктории каталонцев.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.73.

«Севилья» — «Вест Хэм»

Футбол. Лига Европы

«Севилья» начала свое выступление в Лиге чемпионов, где в своей группе стала только третьей, переместившись в Лигу Европы. И на предыдущей стадии турнира прошла «Динамо» из Загреба, выиграв 3:1 дома, но уступив 0:1 в гостях.

В чемпионате Испании «нервионцы» идут на втором месте, существенно отставая от лидера, но и имеют хороший запас перед преследователями. На выходных «Севилья» в рамках Примере на выезде расписала мировую с «Алавесом» 0:0, тем самым доведя свою серию без поражений в чемпионате до 13 встреч.

«Вест Хэм» сразу же начал свое выступление в Лиге Европы, где уверенно смог выиграть групповую стадию, набрав 13 очков, что позволило ему стать первым в своем квартете.

В чемпионате Англии «молотки» на текущий момент идут на шестой строке, уступая три очка четвертому месту, но сыграв при этом на пару игр больше. В своем последнем сыгранном поединке они на выезде минимально проиграли «Ливерпулю» 0:1, что стала первым фиаско за последние пять игр в АПЛ.

«Севилья» очень опытный еврокубковый боец, особенно в Лиги Европы, и так как играет дома будет гораздо ближе к победе, но поставим на нее с 0 форой.

Ставка: победа «Севильи» с форой 0 за 1.49.

«Аталанта» — «Байер»

Футбол. Лига Европы

«Аталанта» начала свою еврокомпанию в Лиге чемпионов, где на групповой стадии финишировала на третьей позиции, тем самым перебравшись в плей-офф Лиги Европы, где на стадии 1/16 финала дважды одолела греческий «Олимпиакос» 2:1 и 3:0.

В чемпионате Италии же клуб из Бергамо разместился на пятой позиции, но имеет неплохие шансы попасть в топ-4. В последней сыгранной игре он на выезде уступил «Роме» 0:1 в рамках Серии А, потеряв очки в шестой раз за минувшие семь поединков первенства.

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«Байер» же своею компанию начал сразу же с Лиги Европы, где смог выиграть свою группу, добившись четырех побед, еще по разу разойдясь миром и уступив, что позволило в плей-офф стартовать с 1/8 финала.

В чемпионате Германии команда из Леверкузена идет на третьей строчке, но преследователи отстают незначительно. Накануне коллектив сумел на выезде сыграть вничью с «Баварией» 1:1 в рамках Бундеслиги.

Обе команды предпочитают атакующий футбол, редко уходя с поля без забитого мяча. Вот и сейчас ждем от них обоюдных результативных действий.

Ставка: обе забьют — да за 1.58.

Общий коэффициент — 4.07.