В традиционном экспрессе от LiveSport.ru на этот раз будут поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Сити» — «Спортинг»

Футбол. Лига чемпионов

«Манчестер Сити» уже в первой игре решил вопрос с выходом в следующий раунд, выиграв в гостях 5:0. На групповом этапе «горожане» заняли первую строчку, четыре игры выиграв и дважды уступив.

В чемпионате Англии коллектив Гвардиолы лидирует, имея запас перед второй позицией в шесть очков, но сыграв при этом на матч больше. Накануне «Ман Сити» в родных стенах разгромил «Манчестер Юнайтед» 4:1.

«Спортинг» на групповой стадии Лиги чемпионов по три раза побеждал и проигрывал, чего хватило ему занять втрое место, опередив дортмундскую «Боруссию» по дополнительным показателям.

В чемпионате Португалии «львы» находятся на второй строке, отставая на шесть баллов от лидера. В своей последней проведенной игре первенства лиссабонский коллектив дома одолел «Аруку» 2:0.

«Ман Сити» находится в прекрасной форме, и наверняка вновь не пожалеет португальцев, выиграв у них с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1,5) за 1.47.

«Порту» — «Лион»

Футбол. Лига Европы

«Порту» свою еврокомпанию начинал в Лиге чемпионов, где в своей группе занял лишь третье место, и соответственно переместился в Лигу Европы на стадию 1/16 финала.

И на данном этапе «драконы» смогли пройти «Лацио», выиграв 2:1 дома и сыграв вничью 2:2 на выезде. В чемпионате Португалии коллектив идет на первой строчке, обходя ближайшего преследователя на шесть баллов. Накануне в очередном туре Примейры команда на выезде одолела «Пасош» 4:2.

«Лион» прекрасно провел групповую стадию Лиги Европы, одержав пять побед и раз сыграв вничью, которая была в заключительном туре с шотландским «Рейнджерс» 1:1.

В чемпионате Франции «ткачи» выступают не особо успешно, занимая девятую позицию, но от пятой строки отстают всего на три балла. В последнем проведенном поединке Лиги 1 они в гостях разгромили «Лорьян» 4:1.

«Порту» в еврокубках дома традиционно играет сильно, так что будет очень близок к виктории. В общем, ставим здесь с 0 на хозяев.

Ставка: победа «Порту» с форой 0 за 1.51.

«Бетис» — «Айнтрахт»

Футбол. Лига Европы

«Бетис» на групповой стадии Лиги Европы занял вторую строчку, обойдя третье место всего на один балл. В 1/16 финала севильская команда прошла «Зенит», выиграв 3:2 на выезде и расписав дома мировую 0:0.

В чемпионате Испании коллектив на данный момент идет пятым. Стоит отметить, что два последних матча Примеры он проиграл, поочередно уступив «Севилье» 1:2 и мадридскому «Атлетико» 1:3.

«Айнтрахт» на групповой стадии Лиги Европы финишировал на первой строке, обойдясь за всю турнирную дистанцию без поражений, по три раза выиграв и сыграв вничью.

В чемпионате Германии «орлы» находятся на десятой строчке, значительно отставая от еврокубковой зоны. На прошедших выходных команда в Бундеслиге в гостях разгромила «Герту» 4:1, тем самым прервав серию из трех поражений.

Обе команды исповедуют атакующий футбол, так что от их очного противостояния вполне можно ждать обмена голами.

Ставка: обе забьют — да за 1.63.

Общий коэффициент — 3.61.