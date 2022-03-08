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    Уверенная виктория «Баварии» и немного забитых мячей в Ливерпуле

    Экспресс дня 8 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 марта
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    «Бавария»
    В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки Лиги чемпионов и чемпионата Уэльса. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Бавария» — «РБ Зальцбург»

    Футбол. Лига чемпионов

    Первый поединок этих команд, который прошел две недели тому назад в Австрии, завершился вничью со счетом 1:1. Причем немецкий клуб ушел от поражения в самой концовке игры.

    После этого «Бавария» провела три поединка в чемпионате Германии. Сперва она дважды победила, а накануне расписала домашнюю мировую с «Байером» 1:1. В турнирной таблице мюнхенцы идет первыми, имея хороший запас перед преследователями.

    «РБ Зальцбург» также является лидером своего внутреннего чемпионата, имея очень большой отрыв от преследователей, так что почти решил свой вопрос с чемпионством.

    Накануне «быки» добыли разгромную победу в рамках чемпионат страны 4:0, тем самым продлив свою беспроигрышную серию в официальных матчах до девяти встреч.

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    • «Бавария» намного мощнее австрийцев, и в ответной игре должна выигрывать уверенно. В общем, здесь ставим на викторию немцев с форой -1,5.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-1,5) за 1.55.

    «Ливерпуль» — «Интер»

    Футбол. Лига чемпионов

    Первая встреча данных коллективов, прошедшая две недели тому назад в Италии, принесла победу английскому клубу со счетом 2:0. Все голы были забиты в последней 15-минутке.

    После этого «Ливерпуль» успел завоевать Кубок лиги, одолев в финале «Челси» по пенальти, а также выиграл четыре игры на внутренней арене, три которые пришлись на АПЛ, где «красные» идут вторыми с 6-очковым отставанием от «Ман Сити».

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    А вот «Интер» после того поражения никак не может прийти в себя. Сперва он проиграл дома 0:2 «Сассуоло» в Серии А, затем дважды расписал мировые по 0:0, одна из которых была в первой полуфинальной игре с «Миланом».

    Накануне же «нерадзурри» смогли прервать свою неудачную серию, разгромив 5:0 аутсайдера лиги «Салернитану» в рамках чемпионата, где они идут вторыми, но по потерянным очкам являются лидерами.

    «Ливерпуль» будет играть на удержание счета, и наверняка с этим успешно справится, так как «Интер» на последнем отрезке забивал только аутсайдеру. В общем, здесь не ждем много голов.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.55.

    «Нью-Сейнтс» — «Бала Таун»

    Футбол. Чемпионат Уэльса

    Уже ничто не может помешает «Нью-Сейнтсу» в этом сезоне добыть очередной чемпионский титул в Уэльсе. Коллектив уверенно выиграл первую часть первенства, а его отрыв от ближайшего преследователя составляет 23 очка.

    В этом сезоне у команды было всего одно фиаско, случившееся с ней еще в начале ноября. После того она выиграла девять поединков из десяти, но только дважды в этот период сумев сохранить свои ворота на замке.

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    «Бала Таун» финишировала в первой части чемпионат Уэльса на шестой строке и теперь поспорит за билет в еврокубки.

    Начала она вторую половину с победы, благодаря чему поднялась аж на вторую строку. На текущий момент у команды 9-матчевая беспроигрышная серия, но с учетом всех турниров.

    «Нью-Сейнтс» выиграл у «Бала Таун» в последних четырех очных встречах. Так и сейчас ждем виктории фаворита с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Нью-Сейнтс» с форой (-1,5) за 1.73.

    Общий коэффициент — 4.15.

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    Экспресс дня 8 марта: прогноз, ставка (4.15), статистика, коэффициенты матча 08.03.2022. Экспресс. Уверенная виктория «Баварии» и немного забитых мячей в Ливерпуле
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