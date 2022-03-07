ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф ЯзыджиТоповый Языджи. ЦСКА сломил сопротивление «Нижнего Новгорода» и поднялся в топ-3 Аньелли не согласен с провалом СуперлигиСлухи о смерти Суперлиги сильно преувеличены Садио МанеВсего один гол. Победная серия «Ливерпуля» продлена, разрыв с «Ман Сити» стал меньше
  • 07:05
    • Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы UFC
  • 00:58
    • «Реал» в Мадриде разгромил «Реал Сосьедад»
  • 00:57
    • ПСЖ на выезде проиграл «Ницце»
  • 00:42
    • «Лацио» крупно обыграл «Кальяри»
  • 22:28
    • Гол Мане стал победным для «Ливерпуля» в матче с «Вест Хэмом»
  • 20:59
    • ЦСКА вырвал победу у «Нижнего Новгорода»
  • 19:54
    • «Челси» добился разгромной победы над «Бернли»
    Все новости спорта

    Верховая игра в Лондоне, выигрыши «Атлетика» и «Тулузы»

    Экспресс дня 7 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тулуза»
    В этом экспрессе поставим на матчи АПЛ, Примеры и французской Лиги 2. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Тоттенхэм» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Тоттенхэм» с 42 набранными баллами разместился на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ. От четвертого места клуб отстает на пять очков, однако имеет две встречи в запасе.

    В шести предыдущих турах первенства «шпоры» потерпели четыре поражения и одержали две виктории. Одна из этих побед была добыта в прошлом матче в гостях над «Лидсом» 4:0, после чего они вылетели из Кубка Англии, на выезде в дополнительное время уступив «Мидлсбро» 0:1.

    В турнирной таблице чемпионата Англии «Эвертон» идет на 17-й строчке, имея 22 очка в активе. 18-е место ливерпульская команда обходит всего на один балл, так что вполне может понизиться в классе.

    «Ириски» за последнее время в чемпионате в шести поединках терпели поражения и обыграли «Лидс» 3:0. В прошлом туре они на своем поле минимально уступили «Манчестер Сити» 0:1. После этого «Эвертон» в рамках 1/8 финала Кубка Англии в родных стенах одолел клуб из пятой лиги 2:0.

  • Слухи о смерти Суперлиги сильно преувеличены
  • Проект возрождается?
  • Вчера

    • Турнирная ситуация обязывает оба коллектива играть только на победу, так что ждем от них открытого футбола с количеством голов превышающим два.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.80.

    «Атлетик» — «Леванте»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Атлетик» в турнирной таблице испанской Примеры разместился на текущий момент на восьмой строчке, имея в своей копилке 37 баллов, но от шестого места отстает на семь очков.

    Во втором круге чемпионата баски добились четырех побед, раз разошлись миром и потерпели два выездных поражения. В прошлом туре они на выезде крупно проиграли «Барселоне» 0:4, после чего в полуфинале Кубка Испании в гостях уступил «Валенсии» 0:1, и завершили борьбу на турнире.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Леванте» же находится на последнем месте в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе лишь 18 очков. От 17-й безопасной строчки он отстает уже на семь баллов.

    Однако в последнее время «лягушки» в чемпионате обходятся без поражений. В этот период они в гостях добились виктории над мадридским «Атлетико» 1:0, и дома над «Эльче» 3:0, а также на выезде расписали мировую с «Сельтой» 1:1.

    Хоть «Леванте» в последнее время выступает неплохо, но устоять против «Атлетика» на его поле будет очень трудно. В общем, здесь ставим на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Атлетика» за 1.61.

    «Тулуза» — «Дюнкерк»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Тулуза» — единоличный лидер второго французского дивизиона. У нее отрыв от второй строки в два баллов, но есть еще одна игра в запасе, третья же строка отстает на три пункта.

    «Фиолетовые» в рамках чемпионата проигрывали последний раз аж в начале декабря, а к данной встречи они подходят с серией из четырех победных результатов подряд, где менее чем в два мяча не побеждали.

    Все прогнозы на футбол

    «Дюнкерку» же предстоит вести борьбу за выживание. Сейчас он идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, но от безопасной строки отстает всего лишь на два очка.

    Своей последний отрезок из четырех игр коллектив проводит весьма успешно, раз проиграв и добившись трех викторий. Одна из них была в прошлом туре дома над середняком «Дижоном» 2:1.

    «Тулуза» набрала превосходный ход, обыгрывая в последнее время всех, «Дюнкерк» также в имеет неплохую форму, но вряд ли сможет устоять в гостях против лидера.

    Ставка: победа «Тулузы» с форой (-1) за 1.53.

    Общий коэффициент — 4.43.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Кайрат — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Локомотив — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Текстильщик — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дженоа — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кадис — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Факел — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нант — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Уотфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 7 марта: прогноз, ставка (4.43), статистика, коэффициенты матча 07.03.2022. Экспресс. Верховая игра в Лондоне, выигрыши «Атлетика» и «Тулузы»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры