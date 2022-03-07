В этом экспрессе поставим на матчи АПЛ, Примеры и французской Лиги 2. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Тоттенхэм» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Тоттенхэм» с 42 набранными баллами разместился на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ. От четвертого места клуб отстает на пять очков, однако имеет две встречи в запасе.

В шести предыдущих турах первенства «шпоры» потерпели четыре поражения и одержали две виктории. Одна из этих побед была добыта в прошлом матче в гостях над «Лидсом» 4:0, после чего они вылетели из Кубка Англии, на выезде в дополнительное время уступив «Мидлсбро» 0:1.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Эвертон» идет на 17-й строчке, имея 22 очка в активе. 18-е место ливерпульская команда обходит всего на один балл, так что вполне может понизиться в классе.

«Ириски» за последнее время в чемпионате в шести поединках терпели поражения и обыграли «Лидс» 3:0. В прошлом туре они на своем поле минимально уступили «Манчестер Сити» 0:1. После этого «Эвертон» в рамках 1/8 финала Кубка Англии в родных стенах одолел клуб из пятой лиги 2:0.

Турнирная ситуация обязывает оба коллектива играть только на победу, так что ждем от них открытого футбола с количеством голов превышающим два.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.80.

«Атлетик» — «Леванте»

Футбол. Чемпионат Испании

«Атлетик» в турнирной таблице испанской Примеры разместился на текущий момент на восьмой строчке, имея в своей копилке 37 баллов, но от шестого места отстает на семь очков.

Во втором круге чемпионата баски добились четырех побед, раз разошлись миром и потерпели два выездных поражения. В прошлом туре они на выезде крупно проиграли «Барселоне» 0:4, после чего в полуфинале Кубка Испании в гостях уступил «Валенсии» 0:1, и завершили борьбу на турнире.

«Леванте» же находится на последнем месте в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе лишь 18 очков. От 17-й безопасной строчки он отстает уже на семь баллов.

Однако в последнее время «лягушки» в чемпионате обходятся без поражений. В этот период они в гостях добились виктории над мадридским «Атлетико» 1:0, и дома над «Эльче» 3:0, а также на выезде расписали мировую с «Сельтой» 1:1.

Хоть «Леванте» в последнее время выступает неплохо, но устоять против «Атлетика» на его поле будет очень трудно. В общем, здесь ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «Атлетика» за 1.61.

«Тулуза» — «Дюнкерк»

Футбол. Чемпионат Франции

«Тулуза» — единоличный лидер второго французского дивизиона. У нее отрыв от второй строки в два баллов, но есть еще одна игра в запасе, третья же строка отстает на три пункта.

«Фиолетовые» в рамках чемпионата проигрывали последний раз аж в начале декабря, а к данной встречи они подходят с серией из четырех победных результатов подряд, где менее чем в два мяча не побеждали.

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«Дюнкерку» же предстоит вести борьбу за выживание. Сейчас он идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, но от безопасной строки отстает всего лишь на два очка.

Своей последний отрезок из четырех игр коллектив проводит весьма успешно, раз проиграв и добившись трех викторий. Одна из них была в прошлом туре дома над середняком «Дижоном» 2:1.

«Тулуза» набрала превосходный ход, обыгрывая в последнее время всех, «Дюнкерк» также в имеет неплохую форму, но вряд ли сможет устоять в гостях против лидера.

Ставка: победа «Тулузы» с форой (-1) за 1.53.

Общий коэффициент — 4.43.