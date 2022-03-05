В новом экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи чемпионатов Германии, Испании и Шотландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Осасуна» — «Вильярреал»

Футбол. Чемпионат Испании

В турнирной таблице испанской Примеры «Осасуна» расположилась на 11-й позиции, заработав 32 балла, существенно оторвавшись от зоны вылета, так что может чувствовать себя спокойно.

В прошлом месяце памплонцы сперва расписали мировую с «Севильей» 0:0 и разгромили «Райо Вальекано» 3:0, но затем они поочередно потерпели поражения в родных стенах от мадридского «Атлетико» 0:3 и на выезде от «Реала Сосьедад» 0:1.

«Вильярреал» в турнирной таблице чемпионата Испании идет на седьмом месте, имея 42 очка, отставая от третьего места всего на четыре балла, так что еще поборется за путевку в Лигу чемпионов.

В этом году «подводники» в рамках Примеры проиграли только в гостях «Эльче» 0:1, еще дважды они сыграли вничью и одержали пять побед, четыре из которых были крупными. В своей последней игре внутреннего первенства они в родных стенах разгромили «Эспаньол» 5:1.

«Вильярреала» находится в хорошей форме, и наверняка будет ближе к победе. Так что ставим на гостей с нулевой форой.

Ставка: победа «Вильярреала» с форой 0 за 1.48.

«Вольфсбург» — «Унион»

Футбол. Чемпионат Германии

На текущий момент «Вольфсбург» в турнирной таблице Бундеслиги идет на 12-й позиции, набрав 28 очков, опережая опасную зону лишь на пять баллов.

«Волки» первый круг чемпионата завершили серией из поражений, а во втором из семи встреч проиграли три, а также еще по два раза разойдясь миром и победив. В минувшем туре первенства они на выезде поделили очки с «Боруссией» М 2:2.

«Унион» в турнирной таблице немецкого первенства находится на седьмой строке, имея 37 баллов, отставая от четвертого места всего на три очка, так что имеет шансы побороться за путевку в Лигу чемпионов.

Накануне берлинцы в четвертьфинале Кубка Германии в родных стенах одолели «Санкт-Паули» 2-1, пробившись в полуфинал. А в своей последней игре чемпионата дома одолели 3:1 «Майнц», тем самым прервав серию из трех фиаско.

Обе команды в последнее время исправно забивают, но в то же время и часто пропускают. В общем, на пару мячей здесь точно можно рассчитывать.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.63.

«Рейнджерс» — «Абердин»

Футбол. Чемпионат Шотландии

С 67 набранными очками «Рейнджерс» находится на второй строке в турнирной таблице чемпионата Шотландии. От лидирующего «Селтика» он отстает всего лишь на три балла.

За всю турнирную дистанцию в ШПЛ коллектив уступил только дважды, и последний раз это было в начале февраля. После этого в чемпионата он дважды сыграл вничью и добился трех викторий.

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«Абердин» еще не теряет надежды по итогам первой половины чемпионата пробиться в финальную шестерку. Сейчас он идет на десятой строке, но от заветного места отстает всего лишь на три пункта.

В рамках первенства «красно-белые» не могут победить на протяжении уже восьми игр подряд, поровну поделив в данном отрезке мировые и поражения.

«Джерс» неплохо играет против своего предстоящего противника, особенно дома. Так что ждем здесь комфортной виктории хозяев.

Ставка: победа «Рейнжерс» с форой (-1,5) за 1.88.

Общий коэффициент — 4.53.