ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби Антонио Конте«Тоттенхэму» с Конте не по пути Российский футбол попал под санкцииЖизнь изгоя. Российский спорт попал под суровые санкции
  • 10:28
    • Российским паралимпийцам запретили выступать на Паралимпиаде в Пекине
  • 12:39
    • Анчелотти может покинуть «Реал» и возглавить «Манчестер Юнайтед»
  • 12:28
    • СМИ: Холанд определился с новым клубом. Норвежец хочет покинуть «Боруссию» этим летом
  • 12:07
    • Леонардо: У «ПСЖ» есть шанс продлить контракт с Мбаппе
  • 07:46
    • Шесть российских тяжелоатлетов обвиняются в нарушении антидопинговых правил
  • 01:08
    • Дубль Минамино принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем» в Кубке Англии
  • 00:57
    • «Ювентус» вырвал победу у «Фиорентины» в первом полуфинале Кубка Италии
    Все новости спорта

    «Интер» станет на победный путь, «Алавес» и «Севилья» выдадут низ

    Экспресс дня 4 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 4 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер»
    В данном экспрессе будут рассмотрены поединки чемпионатов Италии, Испании и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Интер» — «Салернитана»

    Футбол. Чемпионат Италии

    На текущий момент в турнирной таблице Серии А «Интер» идет на третьем месте, имея на своем счету 55 баллов. Однако стоит отметить, что по потерянным очкам он лидер чемпионата.

    Из шести последних встреч итальянского первенства «нерадзурри» смогли выиграть только одну, еще трижды разойдясь миром и два раза уступив. В прошлом туре они на выезде сыграли вничью с «Дженоа» 0:0, после чего с таким же счетом сыграли в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом».

    В турнирной таблице чемпионата Италии «Салернитана» разместилась на последней строчке, набрав всего 14 очков. От спасительной 17-й позиции она отстает на девять баллов, которые почти нереально отыграть.

    Однако в последнем отрезке «морские коньки» выступают неплохо и после поражение в январе на выезде от «Наполи» 1:4, последующий четыре встречи они завершили миром. В прошлом туре коллектив дома поделил очки с «Болоньей» 1:1.

  • Жизнь изгоя. Российский спорт попал под суровые санкции
  • Какие турниры потеряла Россия и как это отразится на спорте в стране?
  • Вчера

    • «Интеру» необходимо исправиться за неудачи в последних матчах. И соперник для этого у них подходящий.

    Ставка: победа «Интера» с форой (-2) за 1.80.

    «Алавес» — «Севилья»

    Футбол. Чемпионат Испании

    В турнирной таблице испанской Примеры «Алавес» на данный момент разместился на 18-й позиции, имея 21 балл. От спасительного же 17-го места клуб отстает на четыре очка.

    Во второй части первенства «славные» четыре раза проиграли, дважды расписали мировые и победили на своем поле «Валенсию» 2:1. В прошлом туре чемпионата они на выезде поделили очки с «Хетафе», сыграв 2:2.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Севилья» разместилась на второй строчке в турнирной таблице испанского первенства, набрав 54 очка, имея неплохой отрыв от преследователей, а от первой строки отстает на шесть пунктов.

    Сейчас у «нервионцев» в рамках Примеры длительная серия без поражений. В шести последних турах они дважды побеждали в родных стенах и четыре матча свели вничью. В предыдущем матче первенства состоялась виктория в дерби над «Бетисом» 2:1.

    «Алавес» в родных стенах пропускает достаточно мало, а у «Севильи» самая надежная оборона в Примере. Поэтому в этом противостоянии не стоит ждать голевой феерии.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.58.

    «Лорьян» — «Лион»

    Футбол. Чемпионат Франции

    В турнирной таблице французской Лиги 1 «Лорьян» на текущий момент находится на 16-й строчке, имея 24 балла, опережая зону вылета всего на два очка.

    В текущем году в рамках чемпионата «рыбы» трижды терпели поражения, два раза побеждали и одну встречу завершили миром. В предыдущем туре первенства они на выезде добились минимальной виктории над «Брестом» 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице чемпионата Франции «Лион» идет на десятой позиции, набрав 38 очков, отставая от еврокубковой зоны совсем немного.

    За последние восемь встреч первенства «ткачи» дважды терпели поражения, два раза расходились миром и добились четырех викторий. В прошлом туре Лиги 1 они в родных стенах уступили «Лиллю» 0:1.

    «Лорьяна» неплохо играет дома, да и в последнее время прибавил по игре, а «Лион» на выезде в данном сезоне играет тяжело. Так что ставим здесь с форой на хозяев.

    Ставка: победа «Лорьяна» с форой (+1,5) за 1.44.

    Общий коэффициент — 4.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Голубич — Дьяченко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Партизан — Младость
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.52
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Балтика — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ястремская — Букша
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эвертон — Борэм Вуд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Арминия — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 4 марта: прогноз, ставка (4.09), статистика, коэффициенты матча 04.03.2022. Экспресс. «Интер» станет на победный путь, «Алавес» и «Севилья» выдадут низ
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры