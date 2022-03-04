В данном экспрессе будут рассмотрены поединки чемпионатов Италии, Испании и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Интер» — «Салернитана»

Футбол. Чемпионат Италии

На текущий момент в турнирной таблице Серии А «Интер» идет на третьем месте, имея на своем счету 55 баллов. Однако стоит отметить, что по потерянным очкам он лидер чемпионата.

Из шести последних встреч итальянского первенства «нерадзурри» смогли выиграть только одну, еще трижды разойдясь миром и два раза уступив. В прошлом туре они на выезде сыграли вничью с «Дженоа» 0:0, после чего с таким же счетом сыграли в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом».

В турнирной таблице чемпионата Италии «Салернитана» разместилась на последней строчке, набрав всего 14 очков. От спасительной 17-й позиции она отстает на девять баллов, которые почти нереально отыграть.

Однако в последнем отрезке «морские коньки» выступают неплохо и после поражение в январе на выезде от «Наполи» 1:4, последующий четыре встречи они завершили миром. В прошлом туре коллектив дома поделил очки с «Болоньей» 1:1.

«Интеру» необходимо исправиться за неудачи в последних матчах. И соперник для этого у них подходящий.

Ставка: победа «Интера» с форой (-2) за 1.80.

«Алавес» — «Севилья»

Футбол. Чемпионат Испании

В турнирной таблице испанской Примеры «Алавес» на данный момент разместился на 18-й позиции, имея 21 балл. От спасительного же 17-го места клуб отстает на четыре очка.

Во второй части первенства «славные» четыре раза проиграли, дважды расписали мировые и победили на своем поле «Валенсию» 2:1. В прошлом туре чемпионата они на выезде поделили очки с «Хетафе», сыграв 2:2.

«Севилья» разместилась на второй строчке в турнирной таблице испанского первенства, набрав 54 очка, имея неплохой отрыв от преследователей, а от первой строки отстает на шесть пунктов.

Сейчас у «нервионцев» в рамках Примеры длительная серия без поражений. В шести последних турах они дважды побеждали в родных стенах и четыре матча свели вничью. В предыдущем матче первенства состоялась виктория в дерби над «Бетисом» 2:1.

«Алавес» в родных стенах пропускает достаточно мало, а у «Севильи» самая надежная оборона в Примере. Поэтому в этом противостоянии не стоит ждать голевой феерии.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.58.

«Лорьян» — «Лион»

Футбол. Чемпионат Франции

В турнирной таблице французской Лиги 1 «Лорьян» на текущий момент находится на 16-й строчке, имея 24 балла, опережая зону вылета всего на два очка.

В текущем году в рамках чемпионата «рыбы» трижды терпели поражения, два раза побеждали и одну встречу завершили миром. В предыдущем туре первенства они на выезде добились минимальной виктории над «Брестом» 1:0.

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В турнирной таблице чемпионата Франции «Лион» идет на десятой позиции, набрав 38 очков, отставая от еврокубковой зоны совсем немного.

За последние восемь встреч первенства «ткачи» дважды терпели поражения, два раза расходились миром и добились четырех викторий. В прошлом туре Лиги 1 они в родных стенах уступили «Лиллю» 0:1.

«Лорьяна» неплохо играет дома, да и в последнее время прибавил по игре, а «Лион» на выезде в данном сезоне играет тяжело. Так что ставим здесь с форой на хозяев.

Ставка: победа «Лорьяна» с форой (+1,5) за 1.44.

Общий коэффициент — 4.09.