«Вождовац» — «Црвена Звезда»
Футбол. Чемпионат Сербии
«Вождовац» стремиться по итогам первой половины сербского первенства попасть в финальную восьмерку. Сейчас он как раз идет на восьмой позиции, но конкуренты отстают только по дополнительным показателям.
После возобновления чемпионата коллектив так и не добился ни одной победы в трех играх, дважды проиграв при одном мировом результате. Причем все соперники были очень посредственные.
«Црвена Звезда» же ведет борьбу за чемпионские награды с «Партизаном». На текущий момент «звездаши» идут вторыми, но лидеру проигрывают лишь два очка.
Как раз в прошлом туре «красно-белые» в дерби одолели «партизанов» 2:0, что стало четвертой викторией подряд в рамках чемпионата Сербии.
В этом противостоянии ни у кого не вызывает сомнение победа гостей. Ожидаем, что виктория будет добыта с разницей в несколько мячей.
Ставка: победа «Црвена Звезды» с форой (-1,5) за 1.63.
«Партизан» — «Младость»
Футбол. Чемпионат Сербии
«Партизан» идет во главе турнирной таблицы, опережая «Црвену Звезду» на два очка. За всю турнирную дистанцию коллектив проиграл лишь раз.
И данная неудача случилась с «гробарами» в прошлом туре, когда они уступили в дерби «звездашам» 0:2. Перед этой неудачей «Партизан» выиграл пять игр подряд в различных турнирах.
«Младость» ставит перед собой цель пробиться в финальную восьмерку чемпионата, а дальше попасть в еврокубки. Сейчас коллектив идет девятым, но восьмой строке уступает только по дополнительным показателям.
«Партизану» нужно исправляться за фиаско в прошлом туре. В общем, здесь гранд должен победить с разницей в несколько мячей.
Ставка: победа «Партизана» с форой (-1,5) за 1.47.
«Копер» — «Марибор»
Футбол. Чемпионат Словении
На текущий момент «Копер» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Словении. От первой строки он отстает на три балла, а третье место опережает на пункт.
После зимней паузы коллектив успел провести три игры первенства, где выиграл, проиграл и сыграл вничью. Мировая была как раз в прошлом туре — с «Олимпиком» 2:2, который сейчас третий.
«Марибор» — лидер текущего чемпионата Словении. У команды на счету 45 баллов и отрыв от ближайшего преследователя на три очка.
В первой игре после выхода перерыва «фиолетовые» проиграли «Олимпии» со счетом 0:2, а затем выиграли две игры подряд, но соперники были из нижней части турнирки.
От поединка двух лидеров стоит ждать осторожной игры с небольшим количеством забитых мячей.
Ставка: ТМ 3,0 за 1.47.
Общий коэффициент — 3.52.