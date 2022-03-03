В экспрессе на четверг поставим на матчи чемпионатов Сербии и Словении. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вождовац» — «Црвена Звезда»

Футбол. Чемпионат Сербии

«Вождовац» стремиться по итогам первой половины сербского первенства попасть в финальную восьмерку. Сейчас он как раз идет на восьмой позиции, но конкуренты отстают только по дополнительным показателям.

После возобновления чемпионата коллектив так и не добился ни одной победы в трех играх, дважды проиграв при одном мировом результате. Причем все соперники были очень посредственные.

«Црвена Звезда» же ведет борьбу за чемпионские награды с «Партизаном». На текущий момент «звездаши» идут вторыми, но лидеру проигрывают лишь два очка.

Как раз в прошлом туре «красно-белые» в дерби одолели «партизанов» 2:0, что стало четвертой викторией подряд в рамках чемпионата Сербии.

В этом противостоянии ни у кого не вызывает сомнение победа гостей. Ожидаем, что виктория будет добыта с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Црвена Звезды» с форой (-1,5) за 1.63.

«Партизан» — «Младость»

Футбол. Чемпионат Сербии

«Партизан» идет во главе турнирной таблицы, опережая «Црвену Звезду» на два очка. За всю турнирную дистанцию коллектив проиграл лишь раз.

И данная неудача случилась с «гробарами» в прошлом туре, когда они уступили в дерби «звездашам» 0:2. Перед этой неудачей «Партизан» выиграл пять игр подряд в различных турнирах.

«Младость» ставит перед собой цель пробиться в финальную восьмерку чемпионата, а дальше попасть в еврокубки. Сейчас коллектив идет девятым, но восьмой строке уступает только по дополнительным показателям.

«Партизану» нужно исправляться за фиаско в прошлом туре. В общем, здесь гранд должен победить с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Партизана» с форой (-1,5) за 1.47.

«Копер» — «Марибор»

Футбол. Чемпионат Словении

На текущий момент «Копер» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Словении. От первой строки он отстает на три балла, а третье место опережает на пункт.

После зимней паузы коллектив успел провести три игры первенства, где выиграл, проиграл и сыграл вничью. Мировая была как раз в прошлом туре — с «Олимпиком» 2:2, который сейчас третий.

Все прогнозы на футбол

«Марибор» — лидер текущего чемпионата Словении. У команды на счету 45 баллов и отрыв от ближайшего преследователя на три очка.

В первой игре после выхода перерыва «фиолетовые» проиграли «Олимпии» со счетом 0:2, а затем выиграли две игры подряд, но соперники были из нижней части турнирки.

От поединка двух лидеров стоит ждать осторожной игры с небольшим количеством забитых мячей.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.47.

Общий коэффициент — 3.52.