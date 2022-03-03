Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российский футбол попал под санкцииЖизнь изгоя. Российский спорт попал под суровые санкции Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 22-28 февраля «Тампа-Бэй» — «Оттава»НХЛ. «Тампа» разгромила «Оттаву», «Миннесота» пропустила пять шайб от «Калгари»
  • 14:54
    • Сборная России выступит в нейтральном статусе на Паралимпиаде-2022 в Пекине
  • 14:50
    • Российский союз спортсменов выступил с большим заявлениям по санкциям в адрес россиян
  • 14:32
    • Мбаппе по-прежнему намерен уйти в «Реал», несмотря на предложения «ПСЖ»
  • 14:26
    • Юсуф Языджи не собирается покидать ЦСКА
  • 12:34
    • Источник: Федун потерял до 80% своего состояния
  • 12:15
    • IBU отстранил от соревнований российских и белорусских биатлонистов
  • 01:29
    • «Мидлсбро» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
    Все новости спорта

    Победы сербских грандов и встреча словенских лидеров

    Экспресс дня 3 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Партизан»
    В экспрессе на четверг поставим на матчи чемпионатов Сербии и Словении. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Вождовац» — «Црвена Звезда»

    Футбол. Чемпионат Сербии

    «Вождовац» стремиться по итогам первой половины сербского первенства попасть в финальную восьмерку. Сейчас он как раз идет на восьмой позиции, но конкуренты отстают только по дополнительным показателям.

    После возобновления чемпионата коллектив так и не добился ни одной победы в трех играх, дважды проиграв при одном мировом результате. Причем все соперники были очень посредственные.

    «Црвена Звезда» же ведет борьбу за чемпионские награды с «Партизаном». На текущий момент «звездаши» идут вторыми, но лидеру проигрывают лишь два очка.

    Как раз в прошлом туре «красно-белые» в дерби одолели «партизанов» 2:0, что стало четвертой викторией подряд в рамках чемпионата Сербии.

  • Жизнь изгоя. Российский спорт попал под суровые санкции
  • Какие турниры потеряла Россия и как это отразится на спорте в стране?
  • Сегодня

    • В этом противостоянии ни у кого не вызывает сомнение победа гостей. Ожидаем, что виктория будет добыта с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Црвена Звезды» с форой (-1,5) за 1.63.

    «Партизан» — «Младость»

    Футбол. Чемпионат Сербии

    «Партизан» идет во главе турнирной таблицы, опережая «Црвену Звезду» на два очка. За всю турнирную дистанцию коллектив проиграл лишь раз.

    И данная неудача случилась с «гробарами» в прошлом туре, когда они уступили в дерби «звездашам» 0:2. Перед этой неудачей «Партизан» выиграл пять игр подряд в различных турнирах.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Младость» ставит перед собой цель пробиться в финальную восьмерку чемпионата, а дальше попасть в еврокубки. Сейчас коллектив идет девятым, но восьмой строке уступает только по дополнительным показателям.

    «Партизану» нужно исправляться за фиаско в прошлом туре. В общем, здесь гранд должен победить с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Партизана» с форой (-1,5) за 1.47.

    «Копер» — «Марибор»

    Футбол. Чемпионат Словении

    На текущий момент «Копер» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Словении. От первой строки он отстает на три балла, а третье место опережает на пункт.

    После зимней паузы коллектив успел провести три игры первенства, где выиграл, проиграл и сыграл вничью. Мировая была как раз в прошлом туре — с «Олимпиком» 2:2, который сейчас третий.

    Все прогнозы на футбол

    «Марибор» — лидер текущего чемпионата Словении. У команды на счету 45 баллов и отрыв от ближайшего преследователя на три очка.

    В первой игре после выхода перерыва «фиолетовые» проиграли «Олимпии» со счетом 0:2, а затем выиграли две игры подряд, но соперники были из нижней части турнирки.

    От поединка двух лидеров стоит ждать осторожной игры с небольшим количеством забитых мячей.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.47.

    Общий коэффициент — 3.52.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Алания — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ганновер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Гамбург — Карлсруэ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Стандард — Беерсхот
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.54
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хартс — Абердин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Сент-Джонстон — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 3 марта: прогноз, ставка (3.52), статистика, коэффициенты матча 03.03.2022. Экспресс. Победы сербских грандов и встреча словенских лидеров
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры