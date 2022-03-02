В новом экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи чемпионатов Испании, Греции и Кубка Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Мальорка» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Чемпионат Испании

«Мальорка» в турнирной таблице Примеры идет на 16-й позиции, имея в своем активе 26 очков, опережая 18-ю строчку только на пять баллов, так что еще не обезопасила себя от вылета.

В восьми прошлых поединках чемпионата островитяне шесть раз терпели поражения и добились двух домашних выигрышей. В предыдущем туре они на своем поле уступили «Валенсии» 0:1, а до этого было гостевое фиаско от «Бетиса» 1:2.

В турнирной таблице испанского первенства «Реал Сосьедад» разместился на седьмой строчке, набрав 41 балл. Коллектив даже может поспорить на путевку в Лигу чемпионов, но судя по последним результатам сделать это будет крайне трудно.

За 12 последних проведенных матчей в Примере в 12 сан-себастьянцы одержали только три виктории, все которые были домашними. Еже в данном отрезке коллектив пять раз уступал и четырежды расходился миром. В прошлом туре «Реал Сосьедад» в родных стенах одолел «Осасуну» 1:0.

«Мальорка» дома играет весьма неплохо, а в то же время «Реал Сосьедад» уже давно не побеждал, так что ставим с Х на хозяев.

Ставка: 1Х за 1.70.

«Ганновер» — «Лейпциг»

Футбол. Кубок Германии

«Ганновер» к четвертьфиналу Кубка Германии преодолел три этапа, каждый раз одерживая крупные виктории. В прошлом раунде он в родных стенах разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха 3:0.

Во второй Бундеслиге команда играет не особо успешно, занимая 12-е место, и даже еще не обезопасила себя от вылета. В двух же своих последних матчах чемпионата коллектив переиграл «Санкт-Паули» 3:0 и «Киль» 2:0.

«Лейпциг» аналогично сопернику дошел до четвертьфинала Кубка без особых проблем. В 1/8 финала «быки» на домашнем поле одолела «Ганзу» со счетом 2:0.

В турнирной таблице первой Бундеслиги они идут на четвертом месте. Из семи прошлых матчей они выиграли шесть из них, и уступили только в гостях «Баварии» 2:3. На выходных коллектив на выезде переиграл «Бохум» 1:0.

Хотя «Ганновер» и выступает пока хорошо в Кубке, но «Лейпциг» очень силен, да и находится он в прекрасных кондициях. Так что ставим на викторию гостей еще в основное время.

Ставка: победа «Лейпцига» с форой (-1) за 1.55.

«Олимпиакос» — «Астерас»

Футбол. Чемпионат Греции

«Олимпиакос» уже давно обеспечил себе место в финальной части чемпионата Греции, да в его чемпионстве сомневаться не приходится, так как ближайший преследователь отстает на 13 очков.

В текущем первенстве «легенды» еще не знали горечи поражений, а последний раз теряли баллы еще в январе. В своей последней игре чемпионата страны они одолели на своем поле 2:0 ОФИ.

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«Астерас» не теряет надежны попасть в финальную шестерку. За два тура до финиша первой части он идет как раз на шестой позиции, но седьмая строка находится на расстоянии одного пункта.

Свой последний отрезок первенства команда проводит не лучшим образом, обыграв только аутсайдера, остальные же три игры она проиграли, и две из них «всухую».

Даже немотивированный «Олимпиакос», скорее всего, в родных стенах справиться с «Астерасом», который сейчас очень уж неубедителен.

Ставка: победа «Олимпиакоса» с форой (-1) за 1.55.

Общий коэффициент — 4.08.