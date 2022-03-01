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    «Ман Сити»
    В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут кубковые поединки в России, Германии и Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Динамо» — «Нижний Новгород»

    Футбол. Кубок России

    «Динамо» в текущем Кубке России предыдущую стадию преодолела легко, добившись крупных викторий на выезде над одноклубниками из Ставрополя 6:0 и над «Оренбургом» 3:0.

    В РПЛ москвичи также выступают неплохо и данный момент они в турнирной таблице лидирует, обходя второе место на один балл, но и проведя на один матч больше. В первой игре после перерыва они разгромили «Химки» 3:0.

    «Нижний Новгород» на предыдущей стадии Кубка России добыл две минимальные победы, обыграв на выезде «Динамо» из Барнаула 1:0 и «Факел» 1:0.

    В чемпионате России команда занимает десятое место, но 13-ю строчку опережает всего на четыре балла, так что он еще не обезопасила себя от вылета. Накануне клуб добился с минимальной виктории в родных стенах над «Уралом» 1:0 в рамках РПЛ.

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    • Учитывая тот факт, что это кубковая игра и всего лишь вторая для команд после перерыва, то точно не стоит здесь ждать голевой феерии.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.48.

    «Унион» — «Санкт-Паули»

    Футбол. Кубок Германии

    «Унион» до четвертьфинала Кубка Германии преодолел два этапа. Сперва он с трудом одолел скромный «Мангейм» 3:1 только в овертайме, а в прошлом раунде команда на выезде переиграла «Герту» 3:2.

    В Бундеслиге же берлинский коллектив идет на седьмом месте, и ведет борьбу за путевку в еврокубки. В феврале он в чемпионате трижды проиграл и раз выиграл, одолев на выходных дома «Майнц» 3:1.

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    «Санкт-Паули» также преодолел две стадии в этом Кубке Германии. Причем в предыдущей стадии «пираты» одолели дортмундскую «Боруссию» 2:1, а перед этим в выбили «Динамо» из Дрездена 3:2 только в овертайме.

    Этот же сезон команда из Гамбурга проводит во второй Бундеслиге, где ведет борьбу за повышение, уступая лидеру всего один балл. В последнем проведенном поединке первенства коллектив в гостях одолел «Ингольштадт» 3:1, которая стала лишь второй за последние восемь игр.

    Оба клуба в этом сезоне проповедуют атакующий футбол и очень много забивают. Так что от их очного противостоянии стоит ждать обмена забитыми мячами.

    Ставка: обе забьют — да за 1.77.

    «Питерборо» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Кубок Англии

    «Питерборо» — представитель Чемпионшипа (первый английский дивизион). Там команда борется за выживание. Сейчас она идет на последней строке, отставая на восемь баллов от спасительной позиции.

    Команда за последние 11 встреч не проиграла только трижды, раз выиграв в этот период и дважды сыграв вничью. Что касается Кубка Англии, то там она прошла два раунда, но оба раза побеждая дома посредственные команды.

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    «Ман Сити» идет во главе турнирной таблицы АПЛ, оторвавшись от ближайшего соперника на шесть пунктов. За последние 16 матчей у «горожан» только одно фиаско.

    Данная неудача случилась с ними в середине февраля дома с «Тоттенхэмом» 2:3 в чемпионате. В Кубке же страны «Сити» прошел также два этапа, оба раза победив с одинаковым счетом по 4:1.

    Сильно «Сити» напрягаться не будет, но с разницей в пару мячей выиграть должен.

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.92.

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    Экспресс дня 1 марта: прогноз, ставка (3.92), статистика, коэффициенты матча 01.03.2022. Экспресс. В первый день весны ставим на кубовые матчи
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