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    «Аталанта» победит, «Гранада» и «Кадис» выдадут низ

    Экспресс дня 28 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 февраля
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    «Аталанта»
    В экспрессе на понедельник поставим на матчи чемпионата Испании, Италии и Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Гранада» — «Кадис»

    Футбол. Чемпионат Испании

    В турнирной таблице испанской Примеры «Гранада» идет на 17 позиции, набрав 24 балла. Запас перед зоной вылета составляет всего четыре очка, так что спокойно команда себя не может чувствовать.

    С конца ноября коллектив выдал длительную серию без поражений, но в пяти последних встречах чемпионата он только проигрывал. Так в прошлом туре состоялось фиаско в родных стенах от «Вильярреала» 1:4.

    «Кадис» же в турнирной таблице испанского чемпионата на текущий момент находится в зоне вылета, на 19 позиции. У коллектива на счету 20 баллов и отставание от безопасной строки в четыре пункта.

    Правда, в последних пяти играх первенства у команды всего одно фиаско, но и победила она за этот период только раз. В других трех встречах неизменно была ничья, одна из которых в прошлом туре дома с «Хетафе» 1:1.

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    • Последние сражения между соперниками получались «низовыми», та и в общем они забивают мало. Так что здесь ставим на тотал меньше.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.68.

    «Аталанта» — «Сампдория»

    Футбол. Чемпионат Италии

    В турнирной таблице итальянской Серии А «Аталанта» находится на пятой строчке, имея 44 очка. Коллектив тройке лидеров проигрывает достаточно много, а от четвертой позиции отстает всего на три балла, имея при этом одну встречу в запасе.

    Второй круг первенства команда из Бергамо начала с крупной виктории, после чего вот уже пять туров не может победить, трижды сыграв вничью и два раза уступив. В предыдущем матче коллектив в гостях потерпел минимальное поражение от «Фиорентины» 0:1.

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    «Сампдория» расположилась на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 26 очков. Зону вылета она опережает всего на четыре очка.

    Во второй половине чемпионата генуэзцы пять раз терпели поражения, все которые были с разницей в один мяч, и дважды побеждали дома. В прошлом туре они дома одолели «Эмполи» 2:0.

    После серии без побед «Аталанта» будет максимально настроена прервать неудачный отрезок, да и плохое выступление «Сампы» в гостях должно этому сильно способствовать.

    Ставка: победа «Аталанты» за 1.46.

    «Брага» — «Санта-Клара»

    Футбол. Чемпионат Португалии

    «Брага» разместилась на четвертом месте в турнирной таблице португальской Примейры, набрав 44 балла. Выше команда подняться вряд ли способна, но эту позиции наверняка сможет сохранить.

    На текущий момент коллектив находится в неплохой форме, в пяти прошлых турах чемпионата добился четырех викторий и раз уступив. В последнем проведенном матче чемпионата клуб на выезде минимально одолел «Тонделу» 1:0, после чего по пенальти прошел молдавский «Шериф» в Лиге Европы.

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    «Санта-Клара» находится на на 11-й позиции в турнирной таблице, заработав 25 очков. Коллектив имеет запас перед зоной вылета всего в пять баллов, так что расслабляться ему еще рано.

    В текущем календарном году команда уступила только на выезде «Бенфике» 1:2, а также по три раза победив и разойдясь миром. В предыдущем туре чемпионата клуб в родных стенах сыграл вничью с «Портимоненсе» 1:1.

    Оба коллектива пребывают в хорошей форме, и так как хозяева будут после изматывающего матча ЛЕ, то в этой игре ставим на гостей с форой.

    Ставка: победа «Санта-Клары» с форой (+1,5) за 1.53.

    Общий коэффициент — 3.75.

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    Экспресс дня 28 февраля: прогноз, ставка (3.75), статистика, коэффициенты матча 28.02.2022. Экспресс. «Аталанта» победит, «Гранада» и «Кадис» выдадут низ
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