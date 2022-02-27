В данном экспрессе будут рассмотрены поединки Испании, Германии и Нидерландов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вильярреал» — «Эспаньол»

Футбол. Чемпионат Испании

«Вильярреал» разместился на шестом месте в турнирной таблице Примеры, имея 39 очков в своем активе. Четвертой же строчке команда проигрывает всего три балла, так что претендует на выход в Лигу чемпионов.

За последние десять туров чемпионата «подводники» проиграл лишь раз, уступив в гостях «Эльче» 0:1, еще дважды они сыграли вничью и семь встреч выиграли. В прошлом туре они в гостях разгромили «Гранаду» 4:1. На днях же клуб в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов дома сыграл вничью с «Ювентусом» 1:1.

«Эспаньол» с 29 зачетными баллами разместился на 14-й строке в турнирной таблице. Коллектив имеет неплохой запас перед зоной вылета, так что понижение в классе ему наверняка не угрожает.

Стоит отметить, что «попугаи» в этом году идут без побед, по три раза сыграв вничью и уступив. Два своих последних матча они провели в родных стенах, поочередно расписав в них мировые с «Барселоной» 2:2 и «Севильей» 1:1.

«Эспаньол» не лучшим образом играет в гостях, да сейчас находится в неважной форме, так что ставим на победу «Вильярреала», даже несмотря на то, что он накануне провел поединок в ЛЧ.

Ставка: победа «Вильярреала» за 1.50.

«Бохум» — «РБ Лейпциг»

Футбол. Чемпионат Германии

«Бохум» с 29 зачетными пунктами разместился на 11 позиции в турнирной таблице Бундеслиги, имея запас перед зоной вылета в семь баллов.

Второй круг чемпионата коллектив проводит неплохо. В шести сыгранных встречах он уступил только на выезде «Майнцу» 0:1, еще трижды разойдясь миром и одержав две виктории. В прошлом туре была гостевая ничья в гостях со «Штутгартом» 1:1.

«РБ Лейпциг» находится на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея 37 очков. От третьей строчки отставание составляет четыре балла, а преследователи находятся в непосредственной близости.

«Быки» также хорошо выступают во второй половине чемпионата, из шести матчей выиграв пять, и уступив только на выезде «Баварии» 2:3. Накануне же команда в Лиге Европы в гостях добилась виктории над «Реалом Сосьедад» 3:1, пробившись в 1/8 финала.

Результативность этих команд находится на хорошем уровне, да и в очных противостояниях они часто выдают верхи. В общем, ставим на ТБ 2,5.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.72.

«Гоу Эхед Иглс» — «Аякс»

Футбол. Чемпионат Нидерландов

«Гоу Эхед Иглс» еще предстоит отстоять свое место в элите нидерландского футбола. На текущий момент коллектив идет 13-м, но опережает опасную зону лишь на четыре очка.

В чемпионате страны команда не может победить с ноября прошлого года. За этот период она трижды сыграла вничью и потерпела шесть неудач, причем в четырех случаях с разницей в два и более мячей.

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Несколько дней тому назад «Аякс» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов расписал выездную мировую с «Бенфикой» со счетом 2:2, тем самым прервав свою 10-матчевую победную серию с учетом всех турниров.

В чемпионате Нидерландов амстердамцы лидируют, оторвавшись от ближайшего преследователя на пять баллов. В минувшем туре они на выезде переиграли 1:0 «Виллем».

После непростой игры в ЛЧ «Аякс» вряд ли будет очень уж громить своего предстоящего противника. Так что есть смысл ставить на хозяев с форой +3.

Ставка: победа «Гоу Эхед Иглс» за 1.37.

Общий коэффициент — 3.53.