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    Очередные «верхи» от «быков» и виктория «подводников»

    Экспресс дня 27 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 февраля
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    «Вильярреал»
    В данном экспрессе будут рассмотрены поединки Испании, Германии и Нидерландов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Вильярреал» — «Эспаньол»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Вильярреал» разместился на шестом месте в турнирной таблице Примеры, имея 39 очков в своем активе. Четвертой же строчке команда проигрывает всего три балла, так что претендует на выход в Лигу чемпионов.

    За последние десять туров чемпионата «подводники» проиграл лишь раз, уступив в гостях «Эльче» 0:1, еще дважды они сыграли вничью и семь встреч выиграли. В прошлом туре они в гостях разгромили «Гранаду» 4:1. На днях же клуб в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов дома сыграл вничью с «Ювентусом» 1:1.

    «Эспаньол» с 29 зачетными баллами разместился на 14-й строке в турнирной таблице. Коллектив имеет неплохой запас перед зоной вылета, так что понижение в классе ему наверняка не угрожает.

    Стоит отметить, что «попугаи» в этом году идут без побед, по три раза сыграв вничью и уступив. Два своих последних матча они провели в родных стенах, поочередно расписав в них мировые с «Барселоной» 2:2 и «Севильей» 1:1.

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    • «Эспаньол» не лучшим образом играет в гостях, да сейчас находится в неважной форме, так что ставим на победу «Вильярреала», даже несмотря на то, что он накануне провел поединок в ЛЧ.

    Ставка: победа «Вильярреала» за 1.50.

    «Бохум» — «РБ Лейпциг»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бохум» с 29 зачетными пунктами разместился на 11 позиции в турнирной таблице Бундеслиги, имея запас перед зоной вылета в семь баллов.

    Второй круг чемпионата коллектив проводит неплохо. В шести сыгранных встречах он уступил только на выезде «Майнцу» 0:1, еще трижды разойдясь миром и одержав две виктории. В прошлом туре была гостевая ничья в гостях со «Штутгартом» 1:1.

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    «РБ Лейпциг» находится на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея 37 очков. От третьей строчки отставание составляет четыре балла, а преследователи находятся в непосредственной близости.

    «Быки» также хорошо выступают во второй половине чемпионата, из шести матчей выиграв пять, и уступив только на выезде «Баварии» 2:3. Накануне же команда в Лиге Европы в гостях добилась виктории над «Реалом Сосьедад» 3:1, пробившись в 1/8 финала.

    Результативность этих команд находится на хорошем уровне, да и в очных противостояниях они часто выдают верхи. В общем, ставим на ТБ 2,5.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.72.

    «Гоу Эхед Иглс» — «Аякс»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов

    «Гоу Эхед Иглс» еще предстоит отстоять свое место в элите нидерландского футбола. На текущий момент коллектив идет 13-м, но опережает опасную зону лишь на четыре очка.

    В чемпионате страны команда не может победить с ноября прошлого года. За этот период она трижды сыграла вничью и потерпела шесть неудач, причем в четырех случаях с разницей в два и более мячей.

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    Несколько дней тому назад «Аякс» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов расписал выездную мировую с «Бенфикой» со счетом 2:2, тем самым прервав свою 10-матчевую победную серию с учетом всех турниров.

    В чемпионате Нидерландов амстердамцы лидируют, оторвавшись от ближайшего преследователя на пять баллов. В минувшем туре они на выезде переиграли 1:0 «Виллем».

    После непростой игры в ЛЧ «Аякс» вряд ли будет очень уж громить своего предстоящего противника. Так что есть смысл ставить на хозяев с форой +3.

    Ставка: победа «Гоу Эхед Иглс» за 1.37.

    Общий коэффициент — 3.53.

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