Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бетис» — «Зенит»Били-били, не забили. «Зенит» не смог сломить «Бетис» и покинул Лигу Европы Фрагмент матчаРоналду снова не забил. «МЮ» отскочил в Мадриде благодаря голу 19-летнего шведа Юри АльбертоПодводим итоги. Топ зимних трансферов РПЛ
  • 11:41
    • Финский «Йокерит» объявил о приостановке выступлений в КХЛ
  • 00:55
    • «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из Лиги Европы
  • 07:54
    • Медведев вышел в полуфинал турнира в Акапулько
  • 07:44
    • Россия осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА
    Все новости спорта

    ПСЖ побережет силы, «Юве» нацелен только на три очка

    Экспресс дня 26 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 февраля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар
    В данном экспрессе будут рассмотрены поединки чемпионатов Франции, Италии и Уэльса. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    ПСЖ — «Сент-Этьен»

    Футбол. Чемпионат Франции

    ПСЖ на всех парах мчится к очередному чемпионскому титулу во Франции. На текущий момент он возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от ближайшего преследователя на 13 баллов.

    В минувшем туре первенства парижане неожиданно оступились в Нанте, проиграв одноименной команде со счетом 1:3. До этого же они выиграли три матча подряд, среди которых была и домашняя виктория над мадридским «Реалом» 1:0 в Лиге чемпионов.

    «Сент-Этьен» же борется за сохранение прописки в элите. Сейчас он разместился на безопасной 16 строке, но последнюю позицию опережает лишь на один балл.

    Вот уже как четыре тура «зеленые» не знают горечи поражений в чемпионате страны. Сперва в этот период они выиграли трижды подряд, после чего расписали домашнюю мировую со «Страсбургом» 2:2 в прошлом игровом дне.

    После этой игры парижанам предстоит играть в ЛЧ, так что вряд ли «столичные» крупно выиграют у «зеленых».

    Ставка: победа «Сент-Этьена» с форой (+3) за 1.45.

    «Эмполи» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Эмполи» комфортно разместился в середине турнирной таблицы Серии А, уже ни на что не претендуя в этом сезоне, ни на еврокубки, да и вылет команде не грозит.

    Сейчас команда пребывает не в лучшей форме, так как не может выиграть на протяжении девяти встреч первенства, четыре раза проиграв за этот период и пять матчей закончив вничью.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Ювентус» на неделе провел непростой поединок в Лиге чемпионов против «Вильярреала», расписав мировую со счетом 1:1. И эта ничья стала для клуба третьей подряд с таким же результатом.

    Ранее туринцы в рамках Серии А поделили очки с «Аталантой» и «Торино». В турнирной таблице итальянского первенства они идут на четвертой строке, но от пятой оторвались всего на три балла.

    Даже несмотря на то, что «Юве» провел непростой поединок в ЛЧ, туринцы здесь просто обязаны брать три очка, учитывая неважное состояние хозяев.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.68.

    «Кардифф Метрополитан» — «Нью-Сейнтс»

    Футбол. Чемпионат Уэльса

    Уже ничто не может помешает «Нью-Сейнтсу» в этом сезоне добыть очередной чемпионский титул в Уэльсе. Сейчас коллектив уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 21 балл.

    В этом сезоне у команды было всего одно фиаско, случившееся с ней еще в начале ноября. После того она выиграла восемь поединков подряд, но только дважды в этот период сумев сохранить свои ворота на замке.

    Все прогнозы на футбол

    «Кардифф Метрополитан» уже точно по итогам первой части валлийского первенства не попадет в финальную шестерку, так отстает от нее на пять очков перед заключительным туром.

    В последнее время команда выступала довольно-таки неплохо, не проигрывая на протяжении шести игр, но выиграв за это время всего лишь два раза.

    И хотя эта игра не будет иметь ни для кого турнирного значения, но «Нью-Сейнтс» просто очень силен и наверняка добудет очередные три очка.

    Ставка: победа «Нью-Сейнтс» за 1.37.

    Общий коэффициент — 3.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Алашкерт — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Минай — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Левадия — Флора
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Милан — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Валвейк — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дерри Сити — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монпелье — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Леванте — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Альмерия — Фуэнлабрада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 26 февраля: прогноз, ставка (3.33), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Экспресс. ПСЖ побережет силы, «Юве» нацелен только на три очка
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры