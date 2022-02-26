В данном экспрессе будут рассмотрены поединки чемпионатов Франции, Италии и Уэльса. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

ПСЖ — «Сент-Этьен»

Футбол. Чемпионат Франции

ПСЖ на всех парах мчится к очередному чемпионскому титулу во Франции. На текущий момент он возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от ближайшего преследователя на 13 баллов.

В минувшем туре первенства парижане неожиданно оступились в Нанте, проиграв одноименной команде со счетом 1:3. До этого же они выиграли три матча подряд, среди которых была и домашняя виктория над мадридским «Реалом» 1:0 в Лиге чемпионов.

«Сент-Этьен» же борется за сохранение прописки в элите. Сейчас он разместился на безопасной 16 строке, но последнюю позицию опережает лишь на один балл.

Вот уже как четыре тура «зеленые» не знают горечи поражений в чемпионате страны. Сперва в этот период они выиграли трижды подряд, после чего расписали домашнюю мировую со «Страсбургом» 2:2 в прошлом игровом дне.

После этой игры парижанам предстоит играть в ЛЧ, так что вряд ли «столичные» крупно выиграют у «зеленых».

Ставка: победа «Сент-Этьена» с форой (+3) за 1.45.

«Эмполи» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии

«Эмполи» комфортно разместился в середине турнирной таблицы Серии А, уже ни на что не претендуя в этом сезоне, ни на еврокубки, да и вылет команде не грозит.

Сейчас команда пребывает не в лучшей форме, так как не может выиграть на протяжении девяти встреч первенства, четыре раза проиграв за этот период и пять матчей закончив вничью.

«Ювентус» на неделе провел непростой поединок в Лиге чемпионов против «Вильярреала», расписав мировую со счетом 1:1. И эта ничья стала для клуба третьей подряд с таким же результатом.

Ранее туринцы в рамках Серии А поделили очки с «Аталантой» и «Торино». В турнирной таблице итальянского первенства они идут на четвертой строке, но от пятой оторвались всего на три балла.

Даже несмотря на то, что «Юве» провел непростой поединок в ЛЧ, туринцы здесь просто обязаны брать три очка, учитывая неважное состояние хозяев.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.68.

«Кардифф Метрополитан» — «Нью-Сейнтс»

Футбол. Чемпионат Уэльса

Уже ничто не может помешает «Нью-Сейнтсу» в этом сезоне добыть очередной чемпионский титул в Уэльсе. Сейчас коллектив уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 21 балл.

В этом сезоне у команды было всего одно фиаско, случившееся с ней еще в начале ноября. После того она выиграла восемь поединков подряд, но только дважды в этот период сумев сохранить свои ворота на замке.

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«Кардифф Метрополитан» уже точно по итогам первой части валлийского первенства не попадет в финальную шестерку, так отстает от нее на пять очков перед заключительным туром.

В последнее время команда выступала довольно-таки неплохо, не проигрывая на протяжении шести игр, но выиграв за это время всего лишь два раза.

И хотя эта игра не будет иметь ни для кого турнирного значения, но «Нью-Сейнтс» просто очень силен и наверняка добудет очередные три очка.

Ставка: победа «Нью-Сейнтс» за 1.37.

Общий коэффициент — 3.33.