В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в АПЛ, Бундеслиге и Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Саутгемптон» — «Норвич»

Футбол. Чемпионат Англии

«Саутгемптон» проводит лучший отрезок в сезон. В 11-ти предыдущих матчах у «святых» только одно поражение.

Более того, команда Ральфа Хазенхюттля отобрала очки у таким монстров, как у «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

У «Норвича» ситуация не такая радужная. Перед этим команда Дина Смита уступила «Ман Сити» и «Ливерпулю», пропустив в общей сложности семь мячей.

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«Саутгемптон» сейчас на ходу, это очевидно. Самый логичный вариант — поставить на победу хозяев.

Ставка: победа «Саутгемптона» за 1.58.

«Хоффенхайм» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии

«Хоффенхайм» неудачно провел январь, но сейчас, похоже, пришел в себя. В прошлом туре команда Себастьяна Хенесса одержала победу над «Вольфсбургом», а перед этим справилась с «Арминией».

Также важно, что «Хоффенхайм» хорошо играет дома. В девяти последних матчах на своем поле у него семь побед и только одно поражение.

А «Штутгарт», судя по всему, по итогам сезона может очутиться во второй Бундеслиге. «Швабы» слабо проводят текущий чемпионат, находясь на данный момент на предпоследнем месте.

Скорее всего, «Хоффенхайм» не упустит возможность набрать три очка в игре против не самого сильно противника.

Ставка: победа «Хоффенхайма» за 1.57.

«Милан» — «Удинезе»

Футбол. Чемпионат Италии

«Милан» на прошлой неделе неожиданно потерял очки в гостевой игре с «Салернитаной». И это не первый случай, когда «россонери» допустили осечку там, где это, казалось, просто невозможно.

При этом «Милан» выиграл у «Интера» не так давно, разгромил «Лацио» и сыграл вничью с «Ювентусом».

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«Удинезе», несмотря на свое турнирное положение (16-е место на данный момент), по-прежнему остается неприятной командой. Но «Милану» сейчас будет просто непозволительно терять очки. В противном случае, команда Стефано Пиоли потеряет лидерство.

Вряд ли будет разгром, но «Милан», скорее всего, выиграет.

Ставка: победа «Милана» за 1.48.

Общий коэффициент — 3.67.