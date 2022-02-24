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    «Волки» дадут бой «канонирам», результативные игры в Италии и Норвегии

    Экспресс дня 24 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 февраля
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    «Арсенал»
    В данном экспрессе будут рассмотрены поединки Лиги Европы, Лиги конференций и АПЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Арсенал» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Арсенал» с 42 набранными очками идет на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертой строчки на четыре балла, но и имеет аж три поединка в запасе.

    В последнее время «канониры» выступают довольно-таки успешно, в семи последних поединках одержав пять побед и по разу разойдясь миром и уступив. Причем фиаско было от самого «Ман Сити» 1:2, а в прошлом туре они в родных стенах одолели «Брентфорд» 2:1.

    «Вулверхэмптон» разместился на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ, отставая от предстоящего противника на два очка, так что способен еще побороться за путевку в Лигу чемпионов.

    За последние восемь встреч первенства «волки» потерпели лишь одно поражение, которое было дома как раз от «Арсенала» 0:1, еще раз они сыграли вничью и одержали шесть побед. В минувшем туре они дома одолели «Лестер» 2:1.

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    • «Арсенал» в этом матче фаворит, но «Вулверхэмптон» последний отрезок чемпионата проводит не хуже соперника, так что вполне может удержать фору +1,5.

    Ставка: победа «Вулвз» с форой +1,5 за 1.45.

    «Лацио» — «Порту»

    Футбол. Лига Европы

    В первом поединке этих команд победу праздновал «Порту» на своем поле со счетом 2:1. Причем португальцы выиграли по-волевому.

    «Лацио» в группе Лиги Европы финишировал третьим, набрав девять очков. Проиграв стартовый матч, команда далее дважды одерживала виктории и три раза расходилась миром.

    В чемпионате Италии же римляне находятся на шестой строчке, имея шансы на топ-4. Накануне римляне в гостях поделили очки с «Удинезе» 1:1, доведя свою серию без поражений в Серии А до пяти встреч.

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    «Порту» же играл в Лиге чемпионов, где смог занять в своей группе только третью строчку, и тем самым переместился в Лигу Европы.

    В чемпионате Португалии «драконы» возглавляют турнирную таблицу с запасом перед ближайшим преследователем в шесть очков. Накануне они на выезде одолели «Морейренсе» 1:0.

    Обе команды довольно-таки результативны, так что и этот матч вновь может порадовать голами, и их количество превысит два.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.46.

    «Буде/Глимт» — «Селтик»

    Футбол. Лига конференций

    В первом поединке этих команд неожиданную выездную победу одержала норвежская команда, выиграв со счетом 3:1.

    «Буде/Глимт» этой викторией продлил свою длительную беспроигрышную серию. Последний раз чемпион Норвегии уходил с поля поверженным аж в августу прошлого года.

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    Для «Селтика» же данное фиаско стало первым с ноября месяца. Отметим, что с того периода «кельты» еще одну встречу свели вничью и одержали аж 17 выигрышей.

    Шотландцы с первых минут бросятся в атаку, доказывая несправедливость первого матча, но норвежцы также не лыком шиты. В общем, в этой встрече также ждем много забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.17.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 24 февраля: прогноз, ставка (3.17), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Экспресс. «Волки» дадут бой «канонирам», результативные игры в Италии и Норвегии
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