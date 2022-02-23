«Бенфика» — «Аякс»
Футбол. Лига чемпионов
«Бенфика» в своей группе Лиги чемпионов сумела финишировать второй. Лиссабонцы дважды проиграли, оба раза уступив «Баварии», дважды разошлись миром и два раза дома побеждали.
А вот в португальском чемпионате «орлы» играют не особо успешно. Сейчас они в турнирной таблице занимают третье место, отставая от лидера уже на 12 очков. В последнем проведенном матче они на выезде сыграли вничью с «Боавиштой» 2:2.
«Аякс» блестяще провел групповую стадию Лиги чемпионов, выиграв все шесть проведенных встреч с суммарной разницей мячей 20:5.
В чемпионате Нидерландов амстердамская команда возглавляет турнирную таблицу, имея запас перед второй строчкой в пять очков. Накануне коллектив на выезде одержал минимальную викторию над «Виллем II» 1:0, которая стала в первенстве седьмой подряд.
Оба коллектива предпочитают играть в атакующий футбол, и в очном противостоянии наверняка сыграют в своей излюбленной манере, забив больше двух голов на двоих.
Ставка: ТБ 2,5 за 1.69.
«Фулхэм» — «Питерборо»
Футбол. Чемпионшип
«Фулхэм» на всех парах мчиться в АПЛ. Сейчас он занимает первую строчку, имея запас перед третьим местом в десять баллов, при этом сыграв на пару игр меньше конкурентов.
В прошлом туре чемпионата «дачники» на своем поле уступили «Хаддерсфилду» 1:2. До этого же у лондонского клуба была серия из семи встреч без проигрышей, в которой он шесть раз выигрывал и раз разошелся миром.
«Питерборо» находится в зоне вылета, на 23-й позиции, набрав 21 балл. От 21-й безопасной строки команда отстает на пять очков, так что шансы на спасение у нее еще есть.
На текущий момент у коллектива серия из девяти матчей без побед, в которых он дважды сыграл вничью и потерпел семь поражений. В прошлом туре он на выезде уступил «Дерби» 0:1, тем самым не забив в пятом поединке подряд.
«Фулхэм» наверняка постарается исправиться за фиаско в прошлом туре, и соперник у них для этого подходящий, находящийся в плачевном состоянии.
Ставка: победа «Фулхэма» с форой (-1) за 1.39.
«Гент» — «Серен»
Футбол. Чемпионат Бельгии
«Гент» на текущий момент находится на шестой строке в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от топ-4 на восемь баллов, но имеет одну игру в запасе.
«Буйволы» смогли выиграть свои два последних матча первенства, правда, оба раза с разницей в один гол. Перед этим они 5-матчевую безвыигрышную серию, но в этот период уступили лишь раз.
«Серен» же находится на предпоследней строке в турнирной таблице бельгийского первенства. Последнюю строку он опережает на семь баллов, от вышестоящей команды отстает на три пункта.
За последние 11 игр чемпионата коллектив не уступал только в двух случаях, раз победив и раз сыграв вничью. Девять других игр он проиграл, и шесть раз в этих матчах он не смог забить.
Хозяева хоть и имеют призрачные шансы на попадание в топ-4, но на своем поле должны легко сломить сопротивление аутсайдера.
Ставка: победа «Гента» с форой (-1) за 1.44.
Общий коэффициент — 3.38.