В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки Лиги чемпионов, чемпионата Бельгии и английского Чемпионшипа. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бенфика» — «Аякс»

Футбол. Лига чемпионов

«Бенфика» в своей группе Лиги чемпионов сумела финишировать второй. Лиссабонцы дважды проиграли, оба раза уступив «Баварии», дважды разошлись миром и два раза дома побеждали.

А вот в португальском чемпионате «орлы» играют не особо успешно. Сейчас они в турнирной таблице занимают третье место, отставая от лидера уже на 12 очков. В последнем проведенном матче они на выезде сыграли вничью с «Боавиштой» 2:2.

«Аякс» блестяще провел групповую стадию Лиги чемпионов, выиграв все шесть проведенных встреч с суммарной разницей мячей 20:5.

В чемпионате Нидерландов амстердамская команда возглавляет турнирную таблицу, имея запас перед второй строчкой в пять очков. Накануне коллектив на выезде одержал минимальную викторию над «Виллем II» 1:0, которая стала в первенстве седьмой подряд.

Оба коллектива предпочитают играть в атакующий футбол, и в очном противостоянии наверняка сыграют в своей излюбленной манере, забив больше двух голов на двоих.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.69.

«Фулхэм» — «Питерборо»

Футбол. Чемпионшип

«Фулхэм» на всех парах мчиться в АПЛ. Сейчас он занимает первую строчку, имея запас перед третьим местом в десять баллов, при этом сыграв на пару игр меньше конкурентов.

В прошлом туре чемпионата «дачники» на своем поле уступили «Хаддерсфилду» 1:2. До этого же у лондонского клуба была серия из семи встреч без проигрышей, в которой он шесть раз выигрывал и раз разошелся миром.

«Питерборо» находится в зоне вылета, на 23-й позиции, набрав 21 балл. От 21-й безопасной строки команда отстает на пять очков, так что шансы на спасение у нее еще есть.

На текущий момент у коллектива серия из девяти матчей без побед, в которых он дважды сыграл вничью и потерпел семь поражений. В прошлом туре он на выезде уступил «Дерби» 0:1, тем самым не забив в пятом поединке подряд.

«Фулхэм» наверняка постарается исправиться за фиаско в прошлом туре, и соперник у них для этого подходящий, находящийся в плачевном состоянии.

Ставка: победа «Фулхэма» с форой (-1) за 1.39.

«Гент» — «Серен»

Футбол. Чемпионат Бельгии

«Гент» на текущий момент находится на шестой строке в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от топ-4 на восемь баллов, но имеет одну игру в запасе.

«Буйволы» смогли выиграть свои два последних матча первенства, правда, оба раза с разницей в один гол. Перед этим они 5-матчевую безвыигрышную серию, но в этот период уступили лишь раз.

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«Серен» же находится на предпоследней строке в турнирной таблице бельгийского первенства. Последнюю строку он опережает на семь баллов, от вышестоящей команды отстает на три пункта.

За последние 11 игр чемпионата коллектив не уступал только в двух случаях, раз победив и раз сыграв вничью. Девять других игр он проиграл, и шесть раз в этих матчах он не смог забить.

Хозяева хоть и имеют призрачные шансы на попадание в топ-4, но на своем поле должны легко сломить сопротивление аутсайдера.

Ставка: победа «Гента» с форой (-1) за 1.44.

Общий коэффициент — 3.38.