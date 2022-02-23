Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джан Пьеро ГаспериниЦикл «Аталанты» с Гасперини подходит к концу Гарет БэйлТрансферный дайджест. 15-21 февраля Александр БольшуновНезабываемый Пекин. Триумф Большунова, фиаско хоккеистов, допинг-скандал Валиевой
  • 11:54
    • «Локомотив» договорился о трансфере 18-летнего шведа из «Хаммарбю»
  • 11:42
    • Юран может возглавить «Химки»
  • 10:34
    • ЦСКА объявил об уходе Васина в «Кайрат»
  • 06:51
    • Финал ЛЧ могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон
  • 01:05
    • «Болонья» обыграла «Специю» благодаря дублю Арнаутовича
    Все новости спорта

    Верховая игра в Лиссабона, виктории «Фулхэма» и «Гента»

    Экспресс дня 23 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 февраля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аякс»
    В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки Лиги чемпионов, чемпионата Бельгии и английского Чемпионшипа. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Бенфика» — «Аякс»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Бенфика» в своей группе Лиги чемпионов сумела финишировать второй. Лиссабонцы дважды проиграли, оба раза уступив «Баварии», дважды разошлись миром и два раза дома побеждали.

    А вот в португальском чемпионате «орлы» играют не особо успешно. Сейчас они в турнирной таблице занимают третье место, отставая от лидера уже на 12 очков. В последнем проведенном матче они на выезде сыграли вничью с «Боавиштой» 2:2.

    «Аякс» блестяще провел групповую стадию Лиги чемпионов, выиграв все шесть проведенных встреч с суммарной разницей мячей 20:5.

    В чемпионате Нидерландов амстердамская команда возглавляет турнирную таблицу, имея запас перед второй строчкой в пять очков. Накануне коллектив на выезде одержал минимальную викторию над «Виллем II» 1:0, которая стала в первенстве седьмой подряд.

  • Трансферный дайджест. 15-21 февраля
  • Что выберет Холанн, Бэйл в МЛС и другие трансферные слухи
  • Вчера

    • Оба коллектива предпочитают играть в атакующий футбол, и в очном противостоянии наверняка сыграют в своей излюбленной манере, забив больше двух голов на двоих.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.69.

    «Фулхэм» — «Питерборо»

    Футбол. Чемпионшип

    «Фулхэм» на всех парах мчиться в АПЛ. Сейчас он занимает первую строчку, имея запас перед третьим местом в десять баллов, при этом сыграв на пару игр меньше конкурентов.

    В прошлом туре чемпионата «дачники» на своем поле уступили «Хаддерсфилду» 1:2. До этого же у лондонского клуба была серия из семи встреч без проигрышей, в которой он шесть раз выигрывал и раз разошелся миром.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Питерборо» находится в зоне вылета, на 23-й позиции, набрав 21 балл. От 21-й безопасной строки команда отстает на пять очков, так что шансы на спасение у нее еще есть.

    На текущий момент у коллектива серия из девяти матчей без побед, в которых он дважды сыграл вничью и потерпел семь поражений. В прошлом туре он на выезде уступил «Дерби» 0:1, тем самым не забив в пятом поединке подряд.

    «Фулхэм» наверняка постарается исправиться за фиаско в прошлом туре, и соперник у них для этого подходящий, находящийся в плачевном состоянии.

    Ставка: победа «Фулхэма» с форой (-1) за 1.39.

    «Гент» — «Серен»

    Футбол. Чемпионат Бельгии

    «Гент» на текущий момент находится на шестой строке в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от топ-4 на восемь баллов, но имеет одну игру в запасе.

    «Буйволы» смогли выиграть свои два последних матча первенства, правда, оба раза с разницей в один гол. Перед этим они 5-матчевую безвыигрышную серию, но в этот период уступили лишь раз.

    Все прогнозы на футбол

    «Серен» же находится на предпоследней строке в турнирной таблице бельгийского первенства. Последнюю строку он опережает на семь баллов, от вышестоящей команды отстает на три пункта.

    За последние 11 игр чемпионата коллектив не уступал только в двух случаях, раз победив и раз сыграв вничью. Девять других игр он проиграл, и шесть раз в этих матчах он не смог забить.

    Хозяева хоть и имеют призрачные шансы на попадание в топ-4, но на своем поле должны легко сломить сопротивление аутсайдера.

    Ставка: победа «Гента» с форой (-1) за 1.44.

    Общий коэффициент — 3.38.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.57
  • Прогноз на матч Хачанов — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Карацев — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кристиан — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Медведев — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Эванс — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Халл Сити — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Престон Норт Энд — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Суонси — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.75
  • Прогноз на матч Челси — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Вильярреал — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Челси — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Вильярреал — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 23 февраля: прогноз, ставка (3.38), статистика, коэффициенты матча 23.02.2022. Экспресс. Верховая игра в Лиссабона, виктории «Фулхэма» и «Гента»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры