В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки Лиги чемпионов и итальянской Серии Б. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вильярреал» — «Ювентус»

Футбол. Лига чемпионов

«Вильярреал» в своей группе Лиги чемпионов занял второе место, обойдя «Янг Бойз» и «Аталанту», которую обыграл на выезде 3:2 в последнем туре, что и позволило выйти в плей-офф.

В чемпионате же Испании «желтая субмарина» на текущий момент занимает шестое место, но от третьей строчки отстает всего на четыре балла. Отметим, что «подводники» неплохо проводят последний отрезок Примеры, выиграв семь из десяти встреч. В своем последнем проведенном поединке они в гостях разгромили «Гранаду» 4:1.

«Ювентус» в своем квартете Лиги чемпионов финишировал первым. Команда в пяти матчах добивалась побед, уступив только на выезде «Челси» 0:4.

В чемпионате Италии туринский коллектив идет четвертым, немного опережая пятую строку. Вот уже 12 встреч в Серии А он обходится без поражений, семь раз победив при пяти ничьих. В двух своих последних играх «Старая синьора» делила очки на выезде с «Аталантой» и дома с «Торино» (по 1:1).

У «Ювентуса» значимые кадровые потери, а вот подводники не имеют проблем с составом и набрали неплохой ход. Так что можно здесь ставим с Х на хозяев.

Ставка: 1Х за 1.44.

«Челси» — «Лилль»

Футбол. Лига чемпионов

«Челси» на групповой стадии финишировал на втором месте в своем квартете, пропустив вперед себя «Ювентус». Причем лидерство лондонцы потеряли в последнем туре, сыграв вничью на выезде с «Зенитом» 3:3.

В чемпионате Англии «аристократы» находятся на третьей строке, значительно отставая от первых двух строк, но существенно опережая ближайшего преследователя. Накануне они в рамках АПЛ справились с «Кристал Пэлас» — 1:0.

«Лилль» неожиданно смог выиграть группу у «Зальцбурга», «Севильи» и «Вольфсбурга». Французы трижды победили, две встречи свели вничью и потерпели лишь одну неудачу.

В чемпионате же Франции «доги» выступаю неудачно, находясь на текущий момент на 11-й строке, но от еврозоны они отстают всего лишь на четыре пункта. Накануне они в рамках Лиги 1 дома не справились с аутсайдером «Метцем» — 0:0.

«Челси» по всем параметрам превосходит «Лилль», да и пребывают в значительно лучшей форме. В общем, здесь ставим на хозяев с форой -1.

Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.51.

«Кремонезе» — «Виченца Виртус»

Футбол. Чемпионат Италии

«Кремонезе» ставит в этом сезоне перед собой задачу повыситься до Серии А. Сейчас команда идет на второй строке, но плотность в верху турнирной таблицы такая, что любая потеря очков может отбросить на пару строк вниз.

С конца ноября коллектив проиграл лишь раз за десять проведенных встреч, еще два раза он сыграл вничью и добился семи викторий. В прошлом туре «Кремонезе» сыграл на выезде вничью с одним из середняков — 0:0.

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«Виченца Виртус» — один из претендентов на понижение в классе. Сейчас они идет предпоследним, отставая от безопасной строки аж на десять баллов, которые почти невозможно отыграть.

Коллектив смог выиграть только одну игру за последние три месяца, но к данной встрече подходит с серий из трех мировых, среди которых была ничья и с лидером первенства — на выезде 2:2.

«Кремонезе» просто сильнее своего предстоящего противника, и должен брать три очка в этой игре.

Ставка: победа «Кремонезе» за 1.65.

Общий коэффициент — 3.58.