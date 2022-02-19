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    «Ман Сити»
    В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи с участием мадридского «Реала», «Ман Сити» и «Ливерпуля». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии

    В середине недели «Ман Сити» разнес в Португалии «Спортинг» со счетом 5:0, и тем самым решил вопрос с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов, превратив ответный матч в пустую формальность.

    «Горожане» не знают горечи поражений с декабря прошлого года. Затем они провели 13 встреч, выиграв 12 из них. В турнирной таблице АПЛ «Сити» уверенно лидирует, значительно оторвавшись от ближайшего преследователя.

    «Тоттенхэм» старается по итогам сезона попасть хотя бы в Лигу конференций. На текущий момент «шпоры» находятся на восьмой позиции, отставая на три очка от еврозоны.

    Вот уже как три поединка в чемпионате лондонцы только проигрывают, причем дважды уступив в этот период «всухую». В минувшем туре первенства они потерпели домашнее фиаско от «Вулвз» — 0:2.

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  • Реакция прессы на матч «Спортинг» — «Манчестер Сити»
  • 16/02/2022

    • «Тоттенхэм» неплохо играет против «Сити», но это в основном касается домашних матчей. На выезде же лондонцы зачастую проигрывают «горожанам». Вот и сейчас ждем виктории хозяев.

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1) за 1.45.

    «Ливерпуль» — «Норвич»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ливерпуль» накануне также провел удачный поединок в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв на выезде миланский «Интер» со счетом 2:0, тем самым сделав хороший задел перед ответкой.

    В чемпионате же Англии «красные» находятся на второй позиции, но о чемпионстве могут забыть, так как очень много проигрывают лидеру. Сейчас у мерсисайдцев серия из семи викторий подряд с учетом всех турниров.

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    «Норвичу» же предстоит отстаивать свое место в элите. На текущий момент он находится в зоне вылета, проигрывая четыре пункта безопасной позиции.

    В своей последнем проведенном поединке чемпионата «канарейки» дома были биты «Ман Сити» 0:4, а перед этим имели 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой смогли добиться двух выигрышей.

    В родных стенах мерсисайдцы должны уверенно разобраться с аутсайдером, выиграв как минимум с разницей в два мяча.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.58.

    «Реал» Мадрид — «Алавес»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Мадридцы свой первый матч в рамках 1/8 финала проиграли, уступив в Париже ПСЖ со счетом 0:1. Причем решающий гол испанцы пропустили на четвертой компенсированной минуте.

    В чемпионате же Испании «Реал» идет на первой строке, но «Севилья» приблизилась уже на расстоянии четырех очков. За последние четыре встречи первенства «сливочные» чередуют мировые с победами.

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    «Алавес» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите. На текущий момент он разместился в зоне вылета, отставая от спасительной позиции на четыре пункта.

    «Славные» в своей последней игре чемпионата смогли нанести домашнее поражение «Валенсии» со счетом 2:1. Этой викторий они смогли прервать свою длительную безвыигрышную серию в Примере.

    После неудачи в Париже, мадридцы будут серьезно настроены на игру против аутсайдера. Ожидаем, что хозяева выиграют с комфортным счетом.

    Ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) за 1.70.

    Общий коэффициент — 3.89.

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