В данном экспрессе будут рассмотрены поединки чемпионатов Италии, Франции и Ирландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ювентус» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии

«Ювентус» на текущий момент в турнирной таблице Серии А идет на четвертой строке, опережая пятую «Аталанту» на два очка, но при этом сыграв на матч больше своего конкурента.

Вот уже как 11 туров в чемпионате туринцы обходятся без поражений, добившись за это время семи викторий и четыре встречи завершив мировым исходом. Одна из ничьих была в прошлом игровом дне на выезде как раз с «Аталантой» 1:1.

«Торино» в турнирной таблице итальянского первенства разместился на десятой позиции, значительно опережая зону вылета, но и на еврокубки не рассчитывает.

К данной встрече «быки» подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионата. Сперва в этот период они сыграли вничью, после чего поочередно проигрывали на выезде «Удинезе» 0:2 и дома «Венеции» 1:2.

«Юве» превосходит по всем компонентам своего предстоящего противника, да и пребывает в прекрасной форме. В общем, здесь ставим на хозяев.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.58.

«Лилль» — «Метц»

Футбол. Чемпионат Франции

«Лилль» не лучшим образом проводит текущий чемпионат Франции, находясь сейчас в турнирной таблице только на десятой позиции, но о от пятой строчки отстает всего на два балла.

«Доги» в новом году в рамках Лиги 1 по два раза побеждали и проигрывали, а также одну игру завершили вничью. В прошлом туре они на выезде одержали минимальную викторию над «Монпелье» 1:0.

«Метц» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1, однако от безопасной строки отстает всего лишь на один пункт.

У «мессинцев» за последние пять встреч чемпионат числится только одна победа, еще по два раза в этот период они уступали и играли вничью. Неделю назад коллектив в родных стенах потерпел поражение от «Марселя» 1:2.

«Лиллю» на следующей неделе уже играть в Лиге чемпионов, так что в этой игре он побережет себя, и даже если победит, то не крупно. В общем, ставим на гостей с форой.

Ставка: победа «Метца» с форой (+2) за 1.37.

«Шемрок Роверс» — «ЮКД Дублин»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Шемрок Роверс» в последнее время не знает себе равных на внутренней арене, выиграв два последних чемпионата Ирландии. Так, в прошлом сезоне его отрыв от ближайшего преследователя был 16 очков.

На финише прошлого первенства коллектив выиграл четыре игры из шести, а этот сезон начал с завоевания Суперкубка Ирландии, одолев по пенальти «Сент-Патрикс».

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«ЮКД» прошлый сезон провел в первом ирландском дивизиона, закончив основную часть на третьей строке, но через сложную стадию плей-офф смог добыть билет в элиту ирландского футбола.

Последний свой официальный матч команда отыграла еще в ноябре прошлого года. При подготовке же к этому сезона она провела пару товарняков, выиграв оба у довольно-таки посредственных коллективов.

Негоже чемпиону стартовать стартовать не с победы, ведь среди соперника будет клуб, только поднявшийся из низов.

Ставка: победа «Шемрок Роверс» за 1.31.

Общий коэффициент — 2.83.