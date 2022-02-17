Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеМесси не может — Мбаппе поможет. Парижане дожали «Реал» на «Парк де Пренс» Александр БольшуновЖдем золото от лыжников. Анонс событий на Олимпиаде-2022 16 февраля Валиева, Щербакова и Трусова в короткой программеФотогалерея: Валиева, Щербакова и Трусова в короткой программе
  • 12:42
    • Непряева и Ступак выиграли бронзовые медали в командном спринте на ОИ-2022
  • 11:56
    • Шведские биатлонистки выиграли эстафету на ОИ-2022, россиянки — вторые
  • 11:05
    • Сборная России вышла в полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде
  • 09:50
    • Сборная Словакии обыграла американцев и вышла в полуфинал олимпийского турнира
  • 12:12
    • Старший тренер женской сборной России по биатлону Шашилов покинул свой пост
  • 10:47
    • СМИ: «Зенит» готов предложить Дзюбе новый контракт
  • 09:19
    • Валиева выступит в показательных выступлениях на Олимпиаде, если попадет в тройку призеров
    Все новости спорта

    «Зенит» не уступит, «Боруссия» Д и «Селтик» победят

    Экспресс дня 17 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 февраля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит»
    В традиционном экспрессе от LiveSport.ru на этот раз будут матчи Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Зенит» — «Бетис»

    Футбол. Лига Европы

    «Зенит» начал свое выступление на групповом этапе Лиги чемпионов, где с пятью очками занял в квартете третье место, тем самым получив путевку в Лигу Европы.

    Питерцы пропустили вперед себя «Ювентус» и «Челси», но смогли опередить шведский «Мальме», с которым заработали четыре пункта. В этом году команда проводила только товарищеские встречи, в которых смотрелась весьма неплохо, ни разу не проиграв.

    «Бетис» же сразу начал играть в Лиге Европы на групповой стадии, где в своем квартете финишировал на второй позиции, пропустив вперед только «Байер», но опередив «Селтик» и «Ференцварош».

    В чемпионате Испании клуб из Севильи на текущий момент в турнирной таблице занимает третье место, и соответственно претендует на путевку в Лигу чемпионов. В своем последнем сыгранном поединке первенства он на выезде одолел аутсайдера «Леванте» 4:2.

  • Лига Европы: фавориты и темные лошадки
  • Кто выиграет еврокубок?
  • 12/02/2022

    • И хотя питерцы еще не проводили официальных игр в этом году, но на своем поле они редко когда оступаются. Ожидаем, что «Зенит» в родных стенах точно не уступит.

    Ставка: 1Х за 1.47.

    «Боруссия» Д — «Рейнджерс»

    Футбол. Лига Европы

    Дортмундская «Боруссия» неудачно выступила на групповой стадии Лиги чемпионов, заняв в своем квартете только третье место, проиграв вторую строку португальскому «Спортингу» по дополнительным показателям.

    В чемпионате Германии же «шмели» на данный момент находятся на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на шесть баллов. В этом месяце «Боруссия» успела дома крупно проиграть «Байеру» 2:5, а также на выезде разгромила «Унион» 3:0.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Рейнджерс» быстро вылетели из Лиги чемпионов, а перебравшись в Лигу Европы не без проблем пробились в группу, где с большим трудом прошли в плей-офф, заняв в своем квартете второе место.

    В чемпионате Шотландии клуб из Глазго занимает в турнирной таблице вторую строчку, отставая от лидера на один балл. Причем «Джерс» долгое время лидировали, но в последнее время сильно сдали, где апогеем был разгром от «Селтика» 0:3.

    «Боруссия» явно сильнее «Рейнджерс», да и к тому же шотландцы плохо выступает в последнее время, так что вряд ли что-то может немцам помешает дома разобраться с соперником.

    Ставка: победа «Боруссии» за 1.43.

    «Селтик» — «Буде/Глимт»

    Футбол. Лига конференций

    «Селтик» после неудачи в начале сезона в Лиге чемпионов скатился до Лиги Европы, пройдя до групповой стадии два раунда квалификации. В своем квартете он финишировал третьим и перебрался еще рангом ниже.

    Последний раз «кельты» проигрывали еще в ноябре. После этого они раз сыграли вничью и 16 встреч выиграли. Благодаря этой удачной серии они поднялись на первую строку в чемпионате Шотландии.

    Все прогнозы на футбол

    «Буде/Глимт» также стартовал в Лиги чемпионов, но там долго не задержался и сразу перебрался в Лигу конференций, где на групповой стадии стал вторым, пропустив вперед себя только «Рому», которую разгромил дома 6:1.

    Чемпионат Норвегии завершился в конце прошлого года, и там коллектив стал чемпионом. В этом же году команда не проводила официальных игр, отыграв только три товарняка весьма неплохо.

    Так как «Селтик» пребывает в отличной форме, а норвежцы еще далеки от оптимальных кондиций, то в этой игре ставим на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Селтика» за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Финляндия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Руне — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Генк — Мехелен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Питерборо Юнайтед — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.05
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.65
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.84
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лейкерс — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 17 февраля: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Экспресс. «Зенит» не уступит, «Боруссия» Д и «Селтик» победят
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры