В традиционном экспрессе от LiveSport.ru на этот раз будут матчи Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Зенит» — «Бетис»

Футбол. Лига Европы

«Зенит» начал свое выступление на групповом этапе Лиги чемпионов, где с пятью очками занял в квартете третье место, тем самым получив путевку в Лигу Европы.

Питерцы пропустили вперед себя «Ювентус» и «Челси», но смогли опередить шведский «Мальме», с которым заработали четыре пункта. В этом году команда проводила только товарищеские встречи, в которых смотрелась весьма неплохо, ни разу не проиграв.

«Бетис» же сразу начал играть в Лиге Европы на групповой стадии, где в своем квартете финишировал на второй позиции, пропустив вперед только «Байер», но опередив «Селтик» и «Ференцварош».

В чемпионате Испании клуб из Севильи на текущий момент в турнирной таблице занимает третье место, и соответственно претендует на путевку в Лигу чемпионов. В своем последнем сыгранном поединке первенства он на выезде одолел аутсайдера «Леванте» 4:2.

И хотя питерцы еще не проводили официальных игр в этом году, но на своем поле они редко когда оступаются. Ожидаем, что «Зенит» в родных стенах точно не уступит.

Ставка: 1Х за 1.47.

«Боруссия» Д — «Рейнджерс»

Футбол. Лига Европы

Дортмундская «Боруссия» неудачно выступила на групповой стадии Лиги чемпионов, заняв в своем квартете только третье место, проиграв вторую строку португальскому «Спортингу» по дополнительным показателям.

В чемпионате Германии же «шмели» на данный момент находятся на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на шесть баллов. В этом месяце «Боруссия» успела дома крупно проиграть «Байеру» 2:5, а также на выезде разгромила «Унион» 3:0.

«Рейнджерс» быстро вылетели из Лиги чемпионов, а перебравшись в Лигу Европы не без проблем пробились в группу, где с большим трудом прошли в плей-офф, заняв в своем квартете второе место.

В чемпионате Шотландии клуб из Глазго занимает в турнирной таблице вторую строчку, отставая от лидера на один балл. Причем «Джерс» долгое время лидировали, но в последнее время сильно сдали, где апогеем был разгром от «Селтика» 0:3.

«Боруссия» явно сильнее «Рейнджерс», да и к тому же шотландцы плохо выступает в последнее время, так что вряд ли что-то может немцам помешает дома разобраться с соперником.

Ставка: победа «Боруссии» за 1.43.

«Селтик» — «Буде/Глимт»

Футбол. Лига конференций

«Селтик» после неудачи в начале сезона в Лиге чемпионов скатился до Лиги Европы, пройдя до групповой стадии два раунда квалификации. В своем квартете он финишировал третьим и перебрался еще рангом ниже.

Последний раз «кельты» проигрывали еще в ноябре. После этого они раз сыграли вничью и 16 встреч выиграли. Благодаря этой удачной серии они поднялись на первую строку в чемпионате Шотландии.

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«Буде/Глимт» также стартовал в Лиги чемпионов, но там долго не задержался и сразу перебрался в Лигу конференций, где на групповой стадии стал вторым, пропустив вперед себя только «Рому», которую разгромил дома 6:1.

Чемпионат Норвегии завершился в конце прошлого года, и там коллектив стал чемпионом. В этом же году команда не проводила официальных игр, отыграв только три товарняка весьма неплохо.

Так как «Селтик» пребывает в отличной форме, а норвежцы еще далеки от оптимальных кондиций, то в этой игре ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «Селтика» за 1.50.

Общий коэффициент — 3.15.