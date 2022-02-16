Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александра ТрусоваВеселые старты. Анонс событий на Олимпиаде-2022 15 февраля Люк де Йонг принес «Барселоне» победу«Барселона» прогрессирует при Хави, но не в атаке Камила ВалиеваВалиева выступит на Олимпиаде, но еще ничего не закончилось
  • 11:51
    • Российские конькобежцы проиграли норвежцам в финале командной гонки преследования на ОИ-2022
  • 10:50
    • Норвежцы выиграли эстафету на ОИ-2022, сборная России заняла третье место
  • 11:33
    • Российские конькобежки проиграли в бронзовом финале командной гонки преследования на ОИ-2022
  • 10:34
    • Российские конькобежцы с олимпийским рекордом вышли в финал командной гонки преследования на ОИ-2022
  • 10:00
    • Валиеву могут не допустить к показательным выступлениям на Олимпиаде в Пекине
  • 09:46
    • Российские конькобежки не смогли выйти в финал командной гонки на ОИ-2022
  • 09:35
    • Сборная Словакии разгромила Германию в 1/8 финала олимпийского турнира
    Все новости спорта

    Мюнхенцы победят в Австрии, «матрасники» одолеют аутсайдера

    Экспресс дня 16 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 февраля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бавария»
    В этот экспресс включим матчи Лиги чемпионов, чемпионата Испании и Бельгии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «РБ Зальцбург» — «Бавария»

    Футбол. Лига чемпионов

    «РБ Зальцбург» пробился в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. Австрийский клуб обошел «Вольфсбург» и «Севилью», но оказался ниже «Лилля».

    На внутренней же арене «быки» не знают себе равных, лидируя с запасом перед вторым местом в 14 очков. На прошедших выходных они на выезде смогли переиграть «Рапид» 2:1, и эта виктория стала для команды третьей подряд.

    «Бавария» на групповом этапе в квартете с «Барселоной», «Бенфикой» и киевским «Динамо» заняла первую строчку, выиграв все шесть встреч с общей разницей забитых и пропущенных мячей 22:3.

    В чемпионате Германии мюнхенцы идут во главе турнирной таблицы, опережая на шесть очков ближайшего преследователя, так что наверняка они снова будут чемпионами.В своей последней проведенной игре «Бавария» сенсационно уступила в гостях «Бохуму» 2:4, тем самым прервав свою серию из четырех побед.

  • Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки
  • Кто выиграет главный еврокубок?
  • 31/01/2022

    • Австрийский клуб по всем параметрам уступает «Баварии», и вряд ли даже на своем поле способен устоять. Так что ставим здесь на викторию гостей.

    Ставка: победа «Баварии» за 1.40.

    «Атлетико» — «Леванте»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Атлетико» на текущий момент в турнирной таблице Примеры занимает пятое место, имея одинаковое количество очков с четвертой «Барсой», да и третьей уступает всего четыре балла при игре в запасе.

    «Матрасники» в зимнее время выступают крайне неудачно, проиграв шесть встреч из девяти при трех викториях. Одна из них состоялась в предыдущем туре в родных стенах над «Хетафе» 4:3.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Леванте» замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании, имея на своем счету лишь 11 очков. И от спасительного 17-го места отстает уже на 12 баллов.

    У «лягушек» в этом первенстве только одна победа, которую они добыли в начале января дома над «Мальоркой» 2:0. После этого они проиграли три поединка Примеры подряд. В прошлом туре они дома уступили «Бетису» 2:4.

    И хотя «Атлектико» находится далеко от хорошей форме, но на своем поле мадридцы просто обязаны уверенно обыгрывать аутсайдера.

    Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.53.

    «Генк» — «Мехелен»

    Футбол. Чемпионат Бельгии

    «Генк» находится на восьмой позиции в турнирной таблице бельгийского первенства, которая дает право на участие в плей-офф. Однако преимущество перед ближайшим преследователем составляет всего два балла.

    За восемь последних матчей чемпионата коллектив потерпел только два поражения, оба которые были выездными, а также пять встреч выиграл и раз сыграл вничью. В своем проведенном поединке «Генк» дома одолел «Стандард» 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    «Мехелен» в турнирной таблице чемпионата разместился на строку выше, чем предстоящий противник, имея в своем активе на четыре очка больше, но и провел на одну встречу больше.

    За аналогичный период клуб смог добиться пяти победных результатов и трижды уступал. В предыдущем туре «Мехелен» на своем поле разгромил «Остенде» 3:0, и тем самым доведя свою выигрышную серию до трех встреч.

    Обе команды редко когда уходят с поля без забитого мяча, да и между собой играют довольно-таки результативно. Так что от данного сражения стоит ожидать хотя бы пару мячей.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.33.

    Общий коэффициент — 2.81

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Чехия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 11:40
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Звонарева — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кудерметова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Канада — Китай
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Даниэль — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Абердин — Сент-Джонстон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Миллуолл — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Кардифф — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 16 февраля: прогноз, ставка (2.84), статистика, коэффициенты матча 16.02.2022. Экспресс. Мюнхенцы победят в Австрии, «матрасники» одолеют аутсайдера
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры