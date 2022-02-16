В этот экспресс включим матчи Лиги чемпионов, чемпионата Испании и Бельгии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«РБ Зальцбург» — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов

«РБ Зальцбург» пробился в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. Австрийский клуб обошел «Вольфсбург» и «Севилью», но оказался ниже «Лилля».

На внутренней же арене «быки» не знают себе равных, лидируя с запасом перед вторым местом в 14 очков. На прошедших выходных они на выезде смогли переиграть «Рапид» 2:1, и эта виктория стала для команды третьей подряд.

«Бавария» на групповом этапе в квартете с «Барселоной», «Бенфикой» и киевским «Динамо» заняла первую строчку, выиграв все шесть встреч с общей разницей забитых и пропущенных мячей 22:3.

В чемпионате Германии мюнхенцы идут во главе турнирной таблицы, опережая на шесть очков ближайшего преследователя, так что наверняка они снова будут чемпионами.В своей последней проведенной игре «Бавария» сенсационно уступила в гостях «Бохуму» 2:4, тем самым прервав свою серию из четырех побед.

Австрийский клуб по всем параметрам уступает «Баварии», и вряд ли даже на своем поле способен устоять. Так что ставим здесь на викторию гостей.

Ставка: победа «Баварии» за 1.40.

«Атлетико» — «Леванте»

Футбол. Чемпионат Испании

«Атлетико» на текущий момент в турнирной таблице Примеры занимает пятое место, имея одинаковое количество очков с четвертой «Барсой», да и третьей уступает всего четыре балла при игре в запасе.

«Матрасники» в зимнее время выступают крайне неудачно, проиграв шесть встреч из девяти при трех викториях. Одна из них состоялась в предыдущем туре в родных стенах над «Хетафе» 4:3.

«Леванте» замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании, имея на своем счету лишь 11 очков. И от спасительного 17-го места отстает уже на 12 баллов.

У «лягушек» в этом первенстве только одна победа, которую они добыли в начале января дома над «Мальоркой» 2:0. После этого они проиграли три поединка Примеры подряд. В прошлом туре они дома уступили «Бетису» 2:4.

И хотя «Атлектико» находится далеко от хорошей форме, но на своем поле мадридцы просто обязаны уверенно обыгрывать аутсайдера.

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.53.

«Генк» — «Мехелен»

Футбол. Чемпионат Бельгии

«Генк» находится на восьмой позиции в турнирной таблице бельгийского первенства, которая дает право на участие в плей-офф. Однако преимущество перед ближайшим преследователем составляет всего два балла.

За восемь последних матчей чемпионата коллектив потерпел только два поражения, оба которые были выездными, а также пять встреч выиграл и раз сыграл вничью. В своем проведенном поединке «Генк» дома одолел «Стандард» 2:0.

Все прогнозы на футбол

«Мехелен» в турнирной таблице чемпионата разместился на строку выше, чем предстоящий противник, имея в своем активе на четыре очка больше, но и провел на одну встречу больше.

За аналогичный период клуб смог добиться пяти победных результатов и трижды уступал. В предыдущем туре «Мехелен» на своем поле разгромил «Остенде» 3:0, и тем самым доведя свою выигрышную серию до трех встреч.

Обе команды редко когда уходят с поля без забитого мяча, да и между собой играют довольно-таки результативно. Так что от данного сражения стоит ожидать хотя бы пару мячей.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.33.

Общий коэффициент — 2.81