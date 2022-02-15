В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки Лиги чемпионов и английского Чемпионшипа. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

ПСЖ — «Реал»

Футбол. Лига чемпионов

ПСЖ пробился в 1/8 финала только со второй строчки в своей группе, пропустив вперед «Манчестер Сити». Французский клуб на основной стадии добился трех побед при двух ничьих и одном фиаско.

В основное время парижане проигрывали последний раз еще в ноябре прошлого года. Свои же две последние игры они выиграли, разгромив 5:1 «Лилль» и минимально одолев 1:0 «Ренн» в чемпионате Франции, где коллектив уверенно лидирует.

На групповом этапе нынешнего розыгрыша «Реал» Мадрид одержал пять побед и потерпел только одно поражение, сенсационно уступив «Шерифу» на своем поле (1:2).

Накануне «сливочные» расписали выездную мировую с «Вильярреалом» 0:0, а немного ранее скромно выиграли дома у «Гранады» 1:0 в рамках Примеры, где они идут во главе турнирной таблицы.

В этом сезоне «Реал» выступает более стабильнее, чем ПСЖ. Считаем, что мадридцы, если и проиграет в Париже, то не более, чем в один мяч.

Ставка: победа «Реала» с форой (+1,5) за 1.33.

«Спортинг» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Лига чемпионов

«Спортинг» на групповой стадии Лиги чемпионов заработал девять баллов, выиграв три игры при трех фиаско, и занял второе место, опередив по дополнительным показателям дортмундскую «Боруссию».

В чемпионате Португалии лиссабонская команда на данный момент располагается на второй позиции, отставая от лидера на шесть баллов. В этом месяце «львы» дважды победили, и несколько дней назад на выезде расписали мировую с «Порту» 2:2.

«Манчестер Сити» свою группу Лиги чемпионов достаточно спокойно выиграл. Команда в четырех матчах турнира добивалась побед и дважды уступала, проиграв на выезде ПСЖ 0:2 и «Лейпцигу» 1:2.

В чемпионате Англии же «горожане» идут во главе турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на девять баллов, но и проведя на одну встречу больше. Накануне коллектив в АПЛ на выезде добился крупной виктории над «Норвичем» 4:0.

«Спортингу» явно не хватает международного опыта и выход в 1/8 финала ЛЧ для «львов» уже большой прорыв, а «горожане» сейчас просто в фантастической форме. Считаем, что англичане смогут победить в Лиссабоне.

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.40.

«Шеффилд Юнайтед» — «Халл»

Футбол. Чемпионат Англии

«Шеффилд Юнайтед» занимает в турнирной таблице Чемпионшипа восьмую позицию, всего на три балла отставая от зоны плей-офф, так что еще имеет очень хорошие шансы повысится в классе.

«Клинки» достаточно хорошо проводят последний отрезок чемпионата, выиграв восемь игр из 11. В своем последнем поединке они на выезде расписали мировую с «Хаддерсфилдом» 0:0, тем самым прервав серию из четырех викторий.

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«Халл» в турнирной таблице первого английского дивизиона находится только на 19-й строчке, однако имеет запас перед зоной вылета в 12 очков, что позволяет команде чувствовать себя спокойно.

«Тигры» завершили январь тремя победами, а в текущем месяце все три проведенные встречи чемпионата они проиграли. Несколько дней тому назад они в родных стенах уступили «Фулхэму» 0:1.

«Клинки» находятся в хорошей форме, а вот «Халл» в последнее время показывает слабые результаты. Поэтому в данном противостоянии отдаем предпочтение хозяевам.

Ставка: победа «Шеффилд Юнайтед» за 1.51.

Общий коэффициент — 2.81.