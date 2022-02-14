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    Экспресс дня 14 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 февраля
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    «Анортосис»
    В экспрессе на понедельник поставим на матчи высших лиг чемпионатов Кипра, Сербии, а также второго дивизиона Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Анортосис» — «Олимпиакос» Никосия

    Футбол. Чемпионат Кипра

    «Анортосис» всеми силами старается сохранить свое место в финальной шестерке. На текущий момент он идет на пятой позиции, но седьмая строка отстает всего лишь на три балла.

    Сейчас у клуба из Фамагусты 11-матчевая беспроигрышная серия, в которой он шесть раз победили и пять встреч свел вничью. В своей последней проведенной игре он дома одолел «Арис» 3:1.

    «Олимпиаскос» уже точно не будет участвовать в финальной шестерке. Команда находится на девятой позиции и будет вести только борьбу за сохранение прописки в элите.

    Коллектив из Никосии не может выиграть на протяжении последних 11 поединков, восемь раз уступив за этот период. Накануне он расписал домашнюю мировую с АЕКом 0:0, который идет на третье строке.

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    • «Анортосис» не имеет права терять очки в данном поединке. Ожидаем, что хозяева пополнятся тремя очками.

    Ставка: победа «Анортосиса» за 1.57.

    «Войводина» — «Напредак»

    Футбол. Чемпионат Сербии

    У «Войводины» только одна цель на этот сезон — пробиться в еврокубки. На первые три строки коллектив вряд ли сможет рассчитывать, а вот четвертое место, на котором он сейчас, вполне можно занять.

    Клуб из Ново-Сад не может выиграть в чемпионате Сербии с ноября прошлого года. Однако после этого он провел лишь три встречи в первенстве, где дважды проиграл и раз сыграл вничью. При этом среди его соперников были весьма посредственные коллективы.

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    «Напредак» проводит неплохой сезон. Сейчас он идет ниже на строку, чем предстоящий противник, но имеет в копилке те же 30 пунктов.

    Завершал коллектив первый круг домашней викторией над соседом по турнирке, а до этого дважды уступал, причем одно из поражений было от «Црвены Звезды».

    «Войводина» весьма удачно играет против «Напредака», выиграв в четырех из последних пяти встреч. Вот и от данной игры ожидаем выигрыша хозяев.

    Ставка: победа «Войводины» за 1.61.

    «Риу Аве» — «Эштрела»

    Футбол. Чемпионат Португалии

    «Риу Аве» стремится сразу же вернуться в элиту португальского футбола. Сейчас во втором дивизионе он идет пятым, отставая на пять баллов от второй строки, но имеет один поединок в запасе.

    В своей последней игре коллектив проиграл одному из конкурентов за повышение на выезде, а до этого не уступал на протяжении пяти игр чемпионата, выиграв три из них.

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    «Эштрела» плотно засела в середине турнирной таблицы второго португальского дивизиона, ни на что не претендуя уже в этом сезоне.

    Команда проиграл свои две последний игры в чемпионате, причем одну из них аутсайдеру. Правда, до этого она имела 3-матчевую серию без фиаско, где дважды победила.

    «Риу Аве» сильно проводит домашние матчи, да и вполне успешно играет против своего предстоящего противника. Так что в данной паре ставим на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Риу Аве» за 1.61.

    Общий коэффициент — 4.06.

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