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    «Лацио», «Байер» и загребское «Динамо» дружно выиграют

    Экспресс дня 12 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 февраля
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    «Лацио»
    В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в чемпионатах Германии, Италии и Хорватии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лацио» — «Болонья»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Лацио» в турнирной таблице итальянской Серии А находится на шестой позиции, отставая от четвертой строки, дающей билет в Лигу чемпионов, на шесть баллов.

    В семи прошлых турах римляне потерпели только одно фиаско, уступив в гостях «Интеру» 1:2, еще четыре раза они победили и дважды сыграли вничью. В прошлом туре первенства они на выезде разгромили «Фиорентину» 3:0, а немного ранее в четвертьфинале Кубка Италии потерпели крупное поражение от «Милана» 0:4.

    «Болонья» в турнирной таблице Серии А занимает только 13-е место, обходя зону вылета на десять очков, так что угроза понижения в классе у нее минимальная.

    В последнее время команда демонстрирует слабые результаты. В восьми прошлых турах чемпионата она шесть раз проигрывала, также одолела «Сассуоло» 3:0 и в прошлом игровом дне дома расписала мировую с «Эмполи» 0:0.

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    • «Лацио» все же находится в неплохой форме, чего не скажешь о соперника, который переживает кризис. В общем, здесь ставим на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Лацио» за 1.73.

    «Байер» — «Штутгарт»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Байер» в турнирной таблице немецкой Бундеслиги разместился на третьей позиции. От пятой строки команда оторвалась на пять баллов и на столько же очков отстает от второй позиции.

    В своем последнем отрезке «аптекари» набрали неплохой ход, и в трех предыдущих турах чемпионата только побеждали. В прошлом туре леверкузенцы в Дортмунде неожиданно разгромили местную «Боруссию» 5:2.

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    «Штутгарт» с 18 набранными баллами находится в зоне вылета, на 17-й строке. От безопасной 16-й позиции коллектив отстает на четыре балла, так что борьба за выживание будет очень жаркой.

    Последний раз Бундеслиге «автозаводцы» побеждали два месяца назад, одолев тогда в гостях «Вольфсбург» 2:0, после чего провели шесть встреч без побед, в которых пять раз уступили и раз сыграли вничью. В прошлом игровом дне они потерпели домашнее фиаско от «Айнтрахта» 2:3.

    «Байер» набрал хороший ход, в то время как «Штутгарт» в последнее время выступает слабо. Так что от данной встречи ждем уверенной виктории хозяев.

    Ставка: победа «Байера» с форой (-1) за 1.67.

    «Динамо» Загреб — «Горица»

    Футбол. Чемпионат Хорватии

    «Динамо» в этом сезоне будет непросто стать чемпионом Хорватии. На данный момент коллектив идет во главе турнирной таблицы, но ближайший преследователь отстает лишь на три очка.

    Перед уходом на перерыв «синие» выиграли четыре поединка подряд, не пропустив в них ни одного гола. Продолжили они удачную серию и после зимней паузы, добыв две виктории с общим счетом 4:1.

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    «Горица» разместилась в середине турнирной таблицы хорватского первенства. Команда особо ни на что не претендует, так сильно отстает от еврозоны, но и имеет хороший запас перед зоной вылета.

    Команда проиграли свои три последние игры чемпионата. В этом отрезке она дважды уступала с минимальной разницей, а в прошлом туре была дома разгромлена «Хайдуком» со счетом 0:4.

    Наверняка динамовцы продлят свою победную серию, обыграв дома середняка лиги с комфортным счетом.

    Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.53.

    Общий коэффициент — 4.42.

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    Экспресс дня 12 февраля: прогноз, ставка (4.42), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Экспресс. «Лацио», «Байер» и загребское «Динамо» дружно выиграют
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