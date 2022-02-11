В данном экспрессе будут рассмотрены поединки Примеры, Бундеслиги и чемпионата Уэльса. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«РБ Лейпциг» — «Кельн»

Футбол. Чемпионат Германии

После 21-го проведенного тура «РБ Лейпциг» разместился на седьмой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, но от четвертой лигачемпионовской строки отстает всего лишь на балл.

В минувшем игровом дне «быки» дали бой в Мюнхене «Баварии», но проиграли со счетом 2:3. Этим фиаско они прервали серию из четырех выигрышей подряд, где три игры пришлись на чемпионат.

«Кельн» проводит неплохой для себя сезон. На текущий момент он находится в турнирке на строку выше, чем предстоящий противник, имея в копилке на одно очко больше.

У «козлов» только одно поражение за последние шесть игр чемпионата, которое было дома от «Баварии» 0:4. Еще в этот период они раз сыграли вничью и добились четырех побед. Одна из них была в прошлом туре на своем поле над «Фрайбургом» — 1:0.

И хотя обе команды пребывают в неплохой форме, но все же «быки» по всем компонентам сильнее, и должны дома брать три очка.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.48.

«Севилья» — «Эльче»

Футбол. Чемпионат Испании

«Севилья» в турнирной таблице Примеры на данный момент занимает второе место. От лидера она отстает на шесть очков, а ближайшего преследователя обходит на семь баллов.

«Нервионцы» не уступают в рамках чемпионата вот уже девять встреч подряд, но очень часто играли вничью в это время. Так в последних трех турах коллектив расходился только миром. В своем последнем проведенном поединке «Севилья» на выезде поделила очки с «Осасуной» 0:0.

«Эльче» же в турнирной таблице испанского первенства разместился на 14-й позиции. Отрыв от зоны вылета составляет восемь очков, что позволяет клубу чувствовать себе спокойно.

«Зелено-белые» в Примере вот уже пять туров обходится без поражений, одержав в них три виктории и дважды расписав мировые. В минувшем игровом дне они сумели дома добиться победы над «Алавесом» 3:1.

Севильцы приложат все усилия для того, что прервать серию ничьих. И хотя соперник у них неуступчивый, но уж очень он неудачно играет против «нервионцев» на их поле, проиграв три последние встречи.

Ставка: победа «Севильи» за 1.45.

«Сефн Друидс» — «Нью-Сейнтс»

Футбол. Чемпионат Уэльса

«Сефн Друидс» — главный аутсайдер текущего валлийского чемпионата. За 20 игр он смог набрать всего лишь два очка и наверняка вылетит из высшего дивизиона.

Коллектив проиграл свои последние семь встреч первенства. Причем в шести из них были фиаско с разницей в два и более мячей. В своей последней игре он был разгромлен как раз предстоящим противником в гостях — 1:5.

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Уже ничто не может помешает «Нью-Сейнтсу» в этом сезоне добыть очередной чемпионский титул в Уэльсе. Сейчас коллектив уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 19 баллов.

В этом сезоне у команды было всего одно фиаско, случившееся с ней еще в начале ноября. После того она выиграла семь поединков подряд, но только дважды в этот период сумев сохранить свои ворота на замке.

Лидер первенства и снова не испытает проблем с аутсайдером, выиграв минимум с разницей в два мяча.

Ставка: победа «Нью-Сейнтс» с форой (-2) за 1.50.

Общий коэффициент — 3.21.