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    «Ливерпуль»
    В новом экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим два поединка АПЛ, а также один матч Кубка Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ливерпуль» — «Лестер»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ливерпуль» разместился на второй строке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Однако отстает от первого места аж на девять очков, а третий «Челси» опережает на балл, но сыграл на две игры больше.

    Новый год мерсисайдцы начали как раз матчем против «Челси», сыграв вничью 2:2, после чего они одержали две виктории подряд в чемпионате, а затем успешно преодолели стадию 1/16 финала Кубка Англии, дома одолев «Кардифф Сити» 3:1.

    «Лестер» в турнирной таблице АПЛ занимает только десятую строчку, и вряд ли способен включиться в борьбу за путевку в еврокубки, так как отстает от заветной шестой позиции на десять баллов.

    В пяти последних турах Премьер-лиги «лисы» по два раза побеждали и уступали, а также дома разошлись миром с «Брайтоном» 1:1. Накануне же они вылетели из Кубка страны, на выезде потерпев крупное поражение от перволигового «Ноттингем Форест» 1:4.

    Вряд ли «Лестер» на выезде способен устоять против одного из лидеров чемпионата. Ставим на хозяев с форой -1,5.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.67.

    «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Вулверхэмптон» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от шестой строки всего на два очка, так что вполне способен побороться за путевку в еврокубки.

    Вот уже пять туров в чемпионате «волки» не проигрывают, добившись четырех побед и разойдясь ничьей дома с «Челси» 0:0. В минувшем туре первенства они на выезде одолели «Брентфорд» 2:1, а затем в 1/16 финала Кубка Англии в родных стенах уступили «Норвичу» 0:1.

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    «Арсенал» располагается на шестой строчке английского чемпионата, но по потерянным очкам он четвертый.

    «Канониры» завершили прошлый год серией из четырех викторий, а в этом они дома уступили «Манчестер Сити» 1:2 и также в родных стенах разошлась миром с «Бернли» 0:0. Также в январе они в рамках Кубка английской лиги по сумме двух встреч проиграли «Ливерпулю».

    «Вулверхэмптон» находится в неплохой форме, да и играет дома. «Арсенал» же переживает некоторый спад. Так что ставим на то, что хозяева здесь не уступят.

    Ставка: 1Х за 1.73.

    «Аталанта» — «Фиорентина»

    Футбол. Кубок Италии

    «Аталанта» стартовала в текущем Кубке Италии со стадии 1/8 финала, одолев на этом этапе на домашнем поле «Венецию» 2:0. В турнирной таблице итальянской Серии А он занимает пятое место, отставая на два балла от четвертой строки, но имеет матч в запасе.

    Свой последний отрезок чемпионата бергамский коллектив проводит не лучшим образом, в шести предыдущих матчах добившись всего одной победы. Накануне «Аталанта» на своем поле уступила аутсайдеру «Кальяри» 1:2.

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    «Фиорентина» же в данном кубковом турнире преодолела уже три раунда. Среди них стоит выделить поединок 1/8 финала, в котором она на выезде в дополнительное время одолела «Наполи» 5:2.

    В чемпионате же «фиалки» находятся на восьмой позиции, недалеко от зоны в еврокубки. Правда, в последнее время команда выглядит скромно, выиграв только один матч из последних шести. Перед данной встречей флорентийцы дома были разгромлены «Лацио» 0:3.

    Оба коллектива в этом сезоне играют результативно, и в данном матче наверняка также смогут пробить верховой тотал.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.65.

    Общий коэффициент — 4.76.

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