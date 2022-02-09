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    «Норвич» снова удивит, «Борнмут» и «Селтик» выиграют

    Экспресс дня 9 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 февраля
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    «Селтик»
    В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут два поединка английского чемпионата — АПЛ и Чемпионшипа, а также одна игра шотландского первенства. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Норвич» — «Кристал Пэлас»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Норвич» в этом сезоне ведет борьбу за выживание в АПЛ. На данный момент он в турнирной таблице занимает 17 строку, опережая зону вылета всего на одно очко.

    «Канарейки» с начала декабря в чемпионате выдали серию из шести «сухих» поражений подряд, после чего они поочередно одолели дома «Эвертон» 2:1 и в гостях «Уотфорд» 3:0. Накануне же «Норвич» в Кубке Англии на выезде переиграли «Вулверхэмптон» 1:0 в рамках 1/16 финала.

    «Кристал Пэлас» на текущий момент располагается на 13 позиции в турнирной таблице АПЛ, имея неплохой запас перед зоной вылета и в то же время сильно отстает от еврозоны.

    «Орлы» в этом году году в рамках чемпионата терпели домашние поражения от «Вест Хэма» 2:3 и « Ливерпуля» 1:3, а также в гостях разошлись миром с «Брайтоном» 1:1. На днях же лондонцы в 1/16 финала Кубка страны в родных стенах одолели низшелиговый «Хартлпул» 2:0.

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    • «Норвич» в последнем своем отрезке демонстрирует неплохую игру и давно уже не уступает. Ожидает, что и на этот раз «канарейки» не проиграют.

    Ставка: 1Х за 1.75.

    «Борнмут» — «Бирмингем»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Борнмут» занимает третье место в турнирной таблице Чемпионшипа. Лидеру он проигрывает шесть баллов, а от второй строчки он отстает всего на одно очко, имея еще две игры в запасе.

    В своей последней проведенной встрече «вишни» на выезде одержали минимальную викторию над «Барнсли» 1:0, а на днях они сенсационно вылетели из Кубка Англии, неожиданно в родных стенах уступив скромному «Бохэм Вуду» 0:1 в рамках 1/16 финала.

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    «Бирмингем» особых задач в этом сезоне не решает. В турнирке Чемпионшипа команда идет только на 18 позиции, правда, имея запас перед зоной вылета в 13 очков, так что понижение в классе ей вряд ли угрожает.

    В предыдущем поединке первенства страны «синие» на домашнем поле потерпели поражение от «Шеффилда Юнайтед» со счетом 1:2, а до этого расписали две мировые подряд.

    «Бормут» пожертвовал Кубком ради дальнейшей борьбы за повышение в классе, так что ожидаем что его победы, ведь основа с «Бохэм Вуду» не играла.

    Ставка: победа «Борнмута» за 1.55.

    «Абердин» — «Селтик»

    Футбол. Чемпионат Шотландии

    «Абердин» стремиться по итогам первой части чемпионата Шотландии попасть в топ-6 и добыть билет в еврокубки. Сейчас он идет на седьмой строке, но шестому месту уступает лишь балл, имея еще при этом игру в запасе.

    Последний раз в рамках ШПЛ «красно-белые» побеждали аж в конце декабря. После этого они дважды сыграли вничью и столько же раз проигрывали. Одно из фиаско было накануне в гостях от соседа по турнирке «Ливингстона»1:2.

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    «Селтик» наконец-то обогнал «Рейнджерс» в турнирной таблице, и занимает сейчас первую строку, но от своего злейшего врага оторвался лишь на балл.

    «Кельты» стали лидерами после того, как разгромили «Джерс» на своем поле 3:0 в позапрошлом туре, затем они одолели 4:0 и «Мозеруэлл». Отметим, что на внутренней арене «Селтик» не проигрывает аж сентября.

    «Келты» набрали просто крейсерский ход, и вряд ли «Абердин» сможет их остановить.

    Ставка: победа «Селтика» за 1.54.

    Общий коэффициент — 4.17.

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    Экспресс дня 9 февраля: прогноз, ставка (4.17), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Экспресс. «Норвич» снова удивит, «Борнмут» и «Селтик» выиграют
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