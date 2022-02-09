В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут два поединка английского чемпионата — АПЛ и Чемпионшипа, а также одна игра шотландского первенства. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Норвич» — «Кристал Пэлас»

Футбол. Чемпионат Англии

«Норвич» в этом сезоне ведет борьбу за выживание в АПЛ. На данный момент он в турнирной таблице занимает 17 строку, опережая зону вылета всего на одно очко.

«Канарейки» с начала декабря в чемпионате выдали серию из шести «сухих» поражений подряд, после чего они поочередно одолели дома «Эвертон» 2:1 и в гостях «Уотфорд» 3:0. Накануне же «Норвич» в Кубке Англии на выезде переиграли «Вулверхэмптон» 1:0 в рамках 1/16 финала.

«Кристал Пэлас» на текущий момент располагается на 13 позиции в турнирной таблице АПЛ, имея неплохой запас перед зоной вылета и в то же время сильно отстает от еврозоны.

«Орлы» в этом году году в рамках чемпионата терпели домашние поражения от «Вест Хэма» 2:3 и « Ливерпуля» 1:3, а также в гостях разошлись миром с «Брайтоном» 1:1. На днях же лондонцы в 1/16 финала Кубка страны в родных стенах одолели низшелиговый «Хартлпул» 2:0.

«Норвич» в последнем своем отрезке демонстрирует неплохую игру и давно уже не уступает. Ожидает, что и на этот раз «канарейки» не проиграют.

Ставка: 1Х за 1.75.

«Борнмут» — «Бирмингем»

Футбол. Чемпионат Англии

«Борнмут» занимает третье место в турнирной таблице Чемпионшипа. Лидеру он проигрывает шесть баллов, а от второй строчки он отстает всего на одно очко, имея еще две игры в запасе.

В своей последней проведенной встрече «вишни» на выезде одержали минимальную викторию над «Барнсли» 1:0, а на днях они сенсационно вылетели из Кубка Англии, неожиданно в родных стенах уступив скромному «Бохэм Вуду» 0:1 в рамках 1/16 финала.

«Бирмингем» особых задач в этом сезоне не решает. В турнирке Чемпионшипа команда идет только на 18 позиции, правда, имея запас перед зоной вылета в 13 очков, так что понижение в классе ей вряд ли угрожает.

В предыдущем поединке первенства страны «синие» на домашнем поле потерпели поражение от «Шеффилда Юнайтед» со счетом 1:2, а до этого расписали две мировые подряд.

«Бормут» пожертвовал Кубком ради дальнейшей борьбы за повышение в классе, так что ожидаем что его победы, ведь основа с «Бохэм Вуду» не играла.

Ставка: победа «Борнмута» за 1.55.

«Абердин» — «Селтик»

Футбол. Чемпионат Шотландии

«Абердин» стремиться по итогам первой части чемпионата Шотландии попасть в топ-6 и добыть билет в еврокубки. Сейчас он идет на седьмой строке, но шестому месту уступает лишь балл, имея еще при этом игру в запасе.

Последний раз в рамках ШПЛ «красно-белые» побеждали аж в конце декабря. После этого они дважды сыграли вничью и столько же раз проигрывали. Одно из фиаско было накануне в гостях от соседа по турнирке «Ливингстона»1:2.

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«Селтик» наконец-то обогнал «Рейнджерс» в турнирной таблице, и занимает сейчас первую строку, но от своего злейшего врага оторвался лишь на балл.

«Кельты» стали лидерами после того, как разгромили «Джерс» на своем поле 3:0 в позапрошлом туре, затем они одолели 4:0 и «Мозеруэлл». Отметим, что на внутренней арене «Селтик» не проигрывает аж сентября.

«Келты» набрали просто крейсерский ход, и вряд ли «Абердин» сможет их остановить.

Ставка: победа «Селтика» за 1.54.

Общий коэффициент — 4.17.