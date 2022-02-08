В экспрессе на вторник поставим на матчи чемпионата Англии — АПЛ и Чемпионшипа, а также на одну игру первенства Северной Ирландии по футболу. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вест Хэм» — «Уотфорд»

Футбол. Чемпионат Англии

«Вест Хэм» в турнирной таблице английской Премьер-лиги находится на пятой строчке, отставая от четвертого лигачемпионовского места всего на один балл, но сыграв на матч больше.

Новый год лондонская команда начала с двух побед подряд в рамках чемпионата, после этого она поочередно уступала дома «Лидсу» 2:3 и на выезде «МЮ» 0:1, а несколько дней тому назад «молотки» в 1/16 финала Кубка Англии только в дополнительное время одолели низшелиговый «Киддерминстер» 2:1.

«Уотфорд» на текущий момент располагается в зоне вылета, на 18-м месте. От безопасной 17-й строки его отделяет лишь балл, при этом «шмели» имеют игру в запасе.

Вот уже девять туров чемпионата коллектив идет без побед, потерпев семь поражений и завершив две встречи вничью. В последнем проведенном матче команда на выезде разошлась миром с «Бернли» 0:0, а ранее на своем поле крупно уступила «Норвичу» 0:3.

«Вест Хэм» после двух поражений подряд наверняка соберется и одолеет одного из аутсайдеров лиги.

Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.45.

«Фулхэм» — «Миллуолл»

Футбол. Чемпионат Англии

«Фулхэм» уверенно лидирует в турнирной таблице первого английского дивизиона, опережая второе место на пять очков, сыграв при этом на две встречи меньше.

В новом году «дачники» в чемпионате четырежды побеждали раз сыграли вничью, расписав мировую дома с «Блэкпулом» 1:1 в минувшем туре. На днях же лондонский клуб вылетел из Кубка Англии, на стадии 1/16 финала на выезде уступив «Манчестер Сити» 1:4.

«Миллуолл» идет аж на 15-й позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своем активе 37 очков. До зоны плей-офф очень далеко, но в то же время и вылет ему не грозит.

Текущий год коллектив начал с трех поражений в рамках чемпионата, после этого он на домашнем поле добилась победы над «Вест Бромвичем» 2:0 и также в родных стенах расписала мировую с «Престоном» 0:0.

«Фулхэм» сейчас по всем параметрам превосходит «Миллуолл», так что хозяева должны без проблем выигрывать.

Ставка: победа «Фулхэма» с форой (-1) за 1.55.

«Колрейн» — «Данганнон»

Футбол. Чемпионат Северной Ирландии

«Колрейн» стремится по итогам первой половины чемпионата попасть в финальную шестерку. Сейчас он идет как раз на шестой строке, опережая на два очка седьмую позицию, но имеет игру в запасе.

В минувшем туре первенства коллектив на своем поле разгромил местного гранда в лице «Линфилда» со счетом 3:0. Данная виктория стала для него третьей подряд в родных стенах.

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«Данганнон» находится на четвертой строке снизу турнирной таблицы, имея хороший задел перед двумя последними коллективами лиги.

«Синие птицы» к данной игре подходят в неплохом состоянии, выиграв пять встреч из шести игр при одном фиаско. Правда, все виктории были в основном домашними и не над особо сильными соперниками.

«Колрейну» еще предстоит отстаивать свое место в топ-6, так что он не имеет права терять очки с командой, которая уже практически ни на что не претендует.

Ставка: победа «Колрейна» за 1.44.

Общий коэффициент — 3.23.