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    «Молотки» и «дачники» завоюют по три очка

    Экспресс дня 8 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 февраля
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    «Вест Хэм»
    В экспрессе на вторник поставим на матчи чемпионата Англии — АПЛ и Чемпионшипа, а также на одну игру первенства Северной Ирландии по футболу. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Вест Хэм» — «Уотфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Вест Хэм» в турнирной таблице английской Премьер-лиги находится на пятой строчке, отставая от четвертого лигачемпионовского места всего на один балл, но сыграв на матч больше.

    Новый год лондонская команда начала с двух побед подряд в рамках чемпионата, после этого она поочередно уступала дома «Лидсу» 2:3 и на выезде «МЮ» 0:1, а несколько дней тому назад «молотки» в 1/16 финала Кубка Англии только в дополнительное время одолели низшелиговый «Киддерминстер» 2:1.

    «Уотфорд» на текущий момент располагается в зоне вылета, на 18-м месте. От безопасной 17-й строки его отделяет лишь балл, при этом «шмели» имеют игру в запасе.

    Вот уже девять туров чемпионата коллектив идет без побед, потерпев семь поражений и завершив две встречи вничью. В последнем проведенном матче команда на выезде разошлась миром с «Бернли» 0:0, а ранее на своем поле крупно уступила «Норвичу» 0:3.

    «Вест Хэм» после двух поражений подряд наверняка соберется и одолеет одного из аутсайдеров лиги.

    Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.45.

    «Фулхэм» — «Миллуолл»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Фулхэм» уверенно лидирует в турнирной таблице первого английского дивизиона, опережая второе место на пять очков, сыграв при этом на две встречи меньше.

    В новом году «дачники» в чемпионате четырежды побеждали раз сыграли вничью, расписав мировую дома с «Блэкпулом» 1:1 в минувшем туре. На днях же лондонский клуб вылетел из Кубка Англии, на стадии 1/16 финала на выезде уступив «Манчестер Сити» 1:4.

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    «Миллуолл» идет аж на 15-й позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своем активе 37 очков. До зоны плей-офф очень далеко, но в то же время и вылет ему не грозит.

    Текущий год коллектив начал с трех поражений в рамках чемпионата, после этого он на домашнем поле добилась победы над «Вест Бромвичем» 2:0 и также в родных стенах расписала мировую с «Престоном» 0:0.

    «Фулхэм» сейчас по всем параметрам превосходит «Миллуолл», так что хозяева должны без проблем выигрывать.

    Ставка: победа «Фулхэма» с форой (-1) за 1.55.

    «Колрейн» — «Данганнон»

    Футбол. Чемпионат Северной Ирландии

    «Колрейн» стремится по итогам первой половины чемпионата попасть в финальную шестерку. Сейчас он идет как раз на шестой строке, опережая на два очка седьмую позицию, но имеет игру в запасе.

    В минувшем туре первенства коллектив на своем поле разгромил местного гранда в лице «Линфилда» со счетом 3:0. Данная виктория стала для него третьей подряд в родных стенах.

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    «Данганнон» находится на четвертой строке снизу турнирной таблицы, имея хороший задел перед двумя последними коллективами лиги.

    «Синие птицы» к данной игре подходят в неплохом состоянии, выиграв пять встреч из шести игр при одном фиаско. Правда, все виктории были в основном домашними и не над особо сильными соперниками.

    «Колрейну» еще предстоит отстаивать свое место в топ-6, так что он не имеет права терять очки с командой, которая уже практически ни на что не претендует.

    Ставка: победа «Колрейна» за 1.44.

    Общий коэффициент — 3.23.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 8 февраля: прогноз, ставка (3.23), статистика, коэффициенты матча 08.02.2022. Экспресс. «Молотки» и «дачники» завоюют по три очка
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