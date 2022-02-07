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    Виктории кипрских грандов и голевой матч в Греции

    Экспресс дня 7 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 февраля
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    «Омония»
    В новом экспрессе от LiveSport.ru поставим на два матча чемпионата Кипра, а также на одну игру греческого первенства. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Атрамитос» — ОФИ

    Футбол. Чемпионат Греции

    «Атрамитос» имеет лишь теоретические шансы по итогам первой половины чемпионата пробиться в финальную шестерку. Сейчас он идет 13-м с отставание от шестого места аж на 19 очков, но имеет пару игр в запасе.

    Вот уже как шесть туров в первенстве команда не может одержать викторию, проиграв за этот период в пяти играх при одной мировой. В минувшем игровом дне «Атрамитос» уступил на выезде 1:2 соседу по турнирке «Ионикосу».

    ОФИ же имеет неплохие шансы пробиться в топ-6. На текущий момент коллектив идет на восьмой строке, но от заветного шестого места отстает всего лишь на балл.

    В своей последней проведенной игре островитяне смогли дома обыграть «Панатинаикос» со счетом 3:2. Перед этим же они потерпели три поражения в рамках чемпионата подряд, причем пропуская каждый раз два и более мячей.

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    • Матчи с участием данных клубов зачастую проходят с забитыми голами. Ожидаем, что и в их очном противостоянии будет хотя бы пару голов.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.63.

    «Омония» — «Ахнас»

    Футбол. Чемпионат Кипра

    «Омония» всеми силами старается удержаться в финальной шестерке. На текущий момент они расположилась на пятой строке, но седьмая позиция отстает лишь на один балл.

    В отрезке последних пяти матчей чемпионата «зелено-белые» потерпели одно фиаско, дважды они смогли отпраздновать виктории и два раза сыграли вничью. Одна из этих мировых была в прошлом туре на выезде с «Анортосисом» 1:1.

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    «Ахнас» уже точно не попадет в финальную топ-6. Коллектив с девятью зачетными баллами находится на последней 12-й строке и будет бороться только за выживание.

    Команда в своей последней проведенной игре смогла на своем поле сыграть вничью с АЕК Ларнака 1:1. Перед этим же она проиграли пять встреч первенства подряд, причем в четырех случаях не смогла даже забить.

    «Омония» не имеет права терять дома очки в игре с главным аутсайдером чемпионата. Ставим на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Омонии» за 1.34.

    «Докса» — «Аполлон»

    Футбол. Чемпионат Кипра

    «Докса» в этом сезоне уже ни на что не претендует. От финальной топ-6 команда отстает значительно, а перед опасной зоной имеет комфортный задел.

    В отрезке последних девяти встреч во всех турнирах команда уступила в пяти из них, еще две игры в это период она выиграла и дважды сыграла вничью. Одна из мировых была накануне против последнего «Ахнаса» 0:0 дома.

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    «Аполлон» идет во главе турнирной таблицы чемпионата Кипра, опережая ближайшего преследователя на три очка, имея при этом один поединок в запасе.

    К данной встрече лидер подходит с серией из трех викторий подряд в рамках чемпионата страны, а перед этим он проиграл две игры из трех при одной мировой.

    «Аполлон» набрал отличную форму и даже на выезде должен обыгрывать коллектив из второй части турнирной таблицы.

    Ставка: победа «Аполлона» за 1.34.

    Общий коэффициент — 2.92.

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