В новом экспрессе от LiveSport.ru поставим на два матча чемпионата Кипра, а также на одну игру греческого первенства. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Атрамитос» — ОФИ

Футбол. Чемпионат Греции

«Атрамитос» имеет лишь теоретические шансы по итогам первой половины чемпионата пробиться в финальную шестерку. Сейчас он идет 13-м с отставание от шестого места аж на 19 очков, но имеет пару игр в запасе.

Вот уже как шесть туров в первенстве команда не может одержать викторию, проиграв за этот период в пяти играх при одной мировой. В минувшем игровом дне «Атрамитос» уступил на выезде 1:2 соседу по турнирке «Ионикосу».

ОФИ же имеет неплохие шансы пробиться в топ-6. На текущий момент коллектив идет на восьмой строке, но от заветного шестого места отстает всего лишь на балл.

В своей последней проведенной игре островитяне смогли дома обыграть «Панатинаикос» со счетом 3:2. Перед этим же они потерпели три поражения в рамках чемпионата подряд, причем пропуская каждый раз два и более мячей.

Матчи с участием данных клубов зачастую проходят с забитыми голами. Ожидаем, что и в их очном противостоянии будет хотя бы пару голов.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.63.

«Омония» — «Ахнас»

Футбол. Чемпионат Кипра

«Омония» всеми силами старается удержаться в финальной шестерке. На текущий момент они расположилась на пятой строке, но седьмая позиция отстает лишь на один балл.

В отрезке последних пяти матчей чемпионата «зелено-белые» потерпели одно фиаско, дважды они смогли отпраздновать виктории и два раза сыграли вничью. Одна из этих мировых была в прошлом туре на выезде с «Анортосисом» 1:1.

«Ахнас» уже точно не попадет в финальную топ-6. Коллектив с девятью зачетными баллами находится на последней 12-й строке и будет бороться только за выживание.

Команда в своей последней проведенной игре смогла на своем поле сыграть вничью с АЕК Ларнака 1:1. Перед этим же она проиграли пять встреч первенства подряд, причем в четырех случаях не смогла даже забить.

«Омония» не имеет права терять дома очки в игре с главным аутсайдером чемпионата. Ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «Омонии» за 1.34.

«Докса» — «Аполлон»

Футбол. Чемпионат Кипра

«Докса» в этом сезоне уже ни на что не претендует. От финальной топ-6 команда отстает значительно, а перед опасной зоной имеет комфортный задел.

В отрезке последних девяти встреч во всех турнирах команда уступила в пяти из них, еще две игры в это период она выиграла и дважды сыграла вничью. Одна из мировых была накануне против последнего «Ахнаса» 0:0 дома.

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«Аполлон» идет во главе турнирной таблицы чемпионата Кипра, опережая ближайшего преследователя на три очка, имея при этом один поединок в запасе.

К данной встрече лидер подходит с серией из трех викторий подряд в рамках чемпионата страны, а перед этим он проиграл две игры из трех при одной мировой.

«Аполлон» набрал отличную форму и даже на выезде должен обыгрывать коллектив из второй части турнирной таблицы.

Ставка: победа «Аполлона» за 1.34.

Общий коэффициент — 2.92.