В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи с участием мадридского «Реала», дортмундской «Боруссии» и «Ювентуса». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Боруссия» Дортмунд — «Байер»

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» продолжает погоню за «Баварией». Как ни странно, «Дортмунду» удалось сохранить хотя бы какую-то интригу по итогам первого круга.

Перед паузой «Боруссия» выиграла три матча кряду в рамках Бундеслиги — у «Айнтрахта», «Фрайбурга» и «Хоффенхайма», забив в общей сложности 11 мячей.

Также стоит отметить, что на своем поле «Боруссия» потеряла очки только в одном матче. Это была как раз встреча с «Баварией».

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«Байер» тоже опасен, но при этом в последнее время в его игре можно регулярно наблюдать провалы в обороне. И «Боруссия», скорее всего, воспользуется проблемами соперника.

Ставка: победа «Боруссии» за 1.99.

«Ювентус» — «Верона»

Футбол. Чемпионат Италии

За «Ювентус» в этом матче, скорее всего, дебютирует Душан Влахович, трансфер которого обошелся клубу в 75 миллионов евро. И если верить итальянским СМИ, Массимилиано Аллегри планирует выпустить с первых минут не только серба, но и Пауло Дибалу и Альваро Морату.

На данный момент беспроигрышная серия «Ювентуса» в чемпионате составляет уже девять матчей. При этом в шести случаях «Старая синьора» выиграла и забивала не меньше двух мячей.

Но получить три очка в предстоящей игре будет непросто. «Верона» мощно провела январский отрезок, набрав девять очков из 12-ти возможных и забив девять мячей. На такое способен не каждый середняк.

Вполне вероятно, что «Ювентус» выиграет, но вряд ли ему удастся не пропустить. «Верона» будет огрызаться.

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

«Реал» Мадрид — «Гранада»

Футбол. Чемпионат Испании

«Реал», похоже, устал. И в этом нет ничего удивительного. В январе «Королевский клуб» провел семь матчей, в том числе две тяжелейшие игры в Суперкубке Испании.

После этого «Реал» сыграл вничью с «Эльче» на «Сантьяго Бернанбеу». «Мадрид» уступал 0:2, но забил два спасительных гола. Но было видно, что команде тяжело.

Февраль «Реал» начал с вылета из Кубка Испании, проиграв в Бильбао местному «Атлетику» (0:1). Единственный гол баски забили за пару минут до финального свистка.

Проблем с мотивацией у «Реала» точно не будет, но хозяева сейчас уязвимы, это очевидно. Как минимум один гол от «Гранады» не станет сюрпризом.

Ставка: обе команды забьют за 1.94.

Общий коэффициент — 7.06.