Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фристайлисты разыграют медали в могулеПервые медали. Анонс событий на Олимпиаде-2022 5 февраля Церемония открытия Олимпиады-2022Фотогалерея: Церемония открытия Олимпиады-2022 Церемония открытия Олимпиады-2022 в ПекинеДайте миру шанс! 4 февраля на Олимпиаде-2022
  • 13:10
    • Сборная России выиграл бронзовую медаль в смешанной эстафете по биатлону
  • 11:42
    • Непряева выиграла серебро в скиатлоне на ОИ в Пекине
  • 10:56
    • Дембеле вернется в состав «Барселоны» перед матчем с «Атлетико»
  • 09:24
    • Головин пропустит матч с «Лионом» из-за болезни
  • 09:07
    • «Зенит» предложил Ракицкому продлить контракт с понижением зарплаты
  • 08:50
    • «Юта» выиграла у «Бруклина», «Индиана» уступила «Чикаго»
  • 08:09
    • Контрольный матч сборной России по хоккею против Латвии отменен
    Все новости спорта

    Победа «Дортмунда» и голы в Мадриде и Турине

    Экспресс дня 6 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 6 февраля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанд
    В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи с участием мадридского «Реала», дортмундской «Боруссии» и «Ювентуса». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Боруссия» Дортмунд — «Байер»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Боруссия» продолжает погоню за «Баварией». Как ни странно, «Дортмунду» удалось сохранить хотя бы какую-то интригу по итогам первого круга.

    Перед паузой «Боруссия» выиграла три матча кряду в рамках Бундеслиги — у «Айнтрахта», «Фрайбурга» и «Хоффенхайма», забив в общей сложности 11 мячей.

    Также стоит отметить, что на своем поле «Боруссия» потеряла очки только в одном матче. Это была как раз встреча с «Баварией».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Байер» тоже опасен, но при этом в последнее время в его игре можно регулярно наблюдать провалы в обороне. И «Боруссия», скорее всего, воспользуется проблемами соперника.

    Ставка: победа «Боруссии» за 1.99.

    «Ювентус» — «Верона»

    Футбол. Чемпионат Италии

    За «Ювентус» в этом матче, скорее всего, дебютирует Душан Влахович, трансфер которого обошелся клубу в 75 миллионов евро. И если верить итальянским СМИ, Массимилиано Аллегри планирует выпустить с первых минут не только серба, но и Пауло Дибалу и Альваро Морату.

    На данный момент беспроигрышная серия «Ювентуса» в чемпионате составляет уже девять матчей. При этом в шести случаях «Старая синьора» выиграла и забивала не меньше двух мячей.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Но получить три очка в предстоящей игре будет непросто. «Верона» мощно провела январский отрезок, набрав девять очков из 12-ти возможных и забив девять мячей. На такое способен не каждый середняк.

    Вполне вероятно, что «Ювентус» выиграет, но вряд ли ему удастся не пропустить. «Верона» будет огрызаться.

    Ставка: обе команды забьют за 1.83.

    «Реал» Мадрид — «Гранада»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Реал», похоже, устал. И в этом нет ничего удивительного. В январе «Королевский клуб» провел семь матчей, в том числе две тяжелейшие игры в Суперкубке Испании.

    После этого «Реал» сыграл вничью с «Эльче» на «Сантьяго Бернанбеу». «Мадрид» уступал 0:2, но забил два спасительных гола. Но было видно, что команде тяжело.

  • Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки
  • Кто выиграет главный еврокубок?
  • 31/01/2022

    • Февраль «Реал» начал с вылета из Кубка Испании, проиграв в Бильбао местному «Атлетику» (0:1). Единственный гол баски забили за пару минут до финального свистка.

    Проблем с мотивацией у «Реала» точно не будет, но хозяева сейчас уязвимы, это очевидно. Как минимум один гол от «Гранады» не станет сюрпризом.

    Ставка: обе команды забьют за 1.94.

    Общий коэффициент — 7.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Челси — Плимут Аргайл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эльче — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч США — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рома — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кельн — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Майнц — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Штутгарт — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Арминия — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Аугсбург — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.79
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сток Сити — Уиган
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эвертон — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 6 февраля: прогноз, ставка (7.06), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Экспресс. Победа «Дортмунда» и голы в Мадриде и Турине
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры