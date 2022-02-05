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    «Славия» разгромит, «Тулуза» с трудом победит

    Экспресс дня 5 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 февраля
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    «Тулуза»
    В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки чемпионатов Чехии, Северной Ирландии и второго французского дивизиона. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Тулуза» — «Дижон»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Тулуза» ведет борьбу за повышение в классе. На текущий момент она возглавляет турнирную таблицу Лиги 2, но конкуренты разместились совсем рядом, так что каждая потеря очков может дорого стоит на финише.

    В рамках чемпионата страны «малыши» не знают горечи поражений на протяжении пяти встреч. В этот период они дважды выиграли и три поединка свели вничью. Одна из мировых пришлась на прошлый тур — в гостях с соседом по турнирке «Аяччо» в гостях 0:0.

    «Дижон» — середняк данного розыгрыша второй французской лиги. На данный момент коллектив идет на девятой строке, но от зоны плей-офф отстает на восемь пунктов, которые будет непросто отыграть.

    «Совы» очень даже неплохо провели отрезок последних четырех встреч первенства. В этот период они раз уступили и добыли три виктории, правда, все над командами из нижней части турнирки.

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    • На своем поле «Тулуза» не имеет права терять очки с середняком лиги. В общем, прогнозируем здесь викторию хозяев.

    Ставка: победа «Тулузы» за 1.56.

    «Славия» Прага — «Карвина»

    Футбол. Чемпионат Чехии

    «Славия» идет во главе турнирной таблицы чемпионата Чехии, однако «Виктория» Плзень и «Спарта» отстают на балл и три соответственно.

    За 19 проведенных встреч клуб из Праги потерпел лишь одно фиаско, трижды сыграл вничью и выиграл 15 игр. Перед уходом на перерыв «лоскутные» расписали мировую с «Баником» 3:3, а перед этим выиграли семь матчей первенства подряд.

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    «Карвина» же замыкает турнирную таблицу. За 19 игр она смогла заработать лишь пять баллов, пять раз сыграв вничью и ни разу не победив. Так что вылета ей будет очень трудно избежать.

    Перед уходом на короткий перерыв команда потерпела семь фиаско подряд в рамках первенства. Однако шесть встреч в этот период она проиграла с разницей в один мяч.

    Скорее всего, «Славия» на своем поле без проблем справится с аутсайдером, выиграв минимум с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Славии» с форой (-2) за 1.58.

    «Гленавон» — «Уорренпоинт»

    Футбол. Чемпионат Северной Ирландии

    «Гленавон» проводит не лучший свой сезон. Сейчас команда из Лургана идет только восьмой, отставая от финальной шестерки уже на пять баллов.

    К данному поединку коллектив подходит после двух викторий подряд. А до этого у него была 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой трижды проиграл, правда, все эти фиаско были от команд из верхней части турнирки.

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    «Уорренпоинт» замыкает турнирную таблицу чемпионата Северной Ирландии, набрав всего восемь баллов в 24 играх. И даже от вышестоящей команды он отстает на пять пунктов.

    Последняя виктория коллектива датирована концом ноября. В последующих же 11 поединках коллектив дважды играл вничью и потерпел девять поражений, причем в большинстве случаев без забитых мячей.

    «Гленавон», который не теряет надежды попасть в финальную шестерку, на своем поле просто обязан брать три очка в игре с главным аутсайдером чемпионата.

    Ставка: победа «Гленавона» за 1.54.

    Общий коэффициент — 3.79.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 5 февраля: прогноз, ставка (3.79), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Экспресс. «Славия» разгромит, «Тулуза» с трудом победит
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