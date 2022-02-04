«Заглембе» — «Легия»
Футбол. Чемпионат Польши
«Заглембе» ушел на зимний перерыв на 14 позиции в турнирной таблице чемпионата Польши. В 19 играх он набрал 20 баллов и опережает зону вылета на четыре пункта.
Стоит отметить, что коллектив в восьми последних играх первенства потерпел фиаско в семи из них, а также одну игру выиграл. В этот период было и гостевое поражение от предстоящего противника — 0:4.
«Легия» провалила первую часть чемпионата, завершив ее в зоне вылета. У клуба 15 очков и отставание от безопасной строки в три балла, но при этом есть одна встреча в запасе.
Во многом данные неудачи связаны с выступлением варшавцев в Лиге Европы, но они от туда уже вылетели. Перед уходом на перерыв коллектив проиграл четыре игры из пяти при одной победе.
«Легия» теперь может полностью сконцентрироваться на чемпионате и должна здесь брать очки, еще при том, что вполне успешно играет против предстоящего противника.
Ставка: Х2 за 1.33.
«Эммен» — «Осс»
Футбол. Чемпионат Нидерландов
«Эммен» на данный момент находится на второй строке в турнирной таблице второго дивизиона Нидерландов, дающей прямой билет в элиту. От ближайшего преследователя он оторвался на три пункта.
Коллектив вышел победителем в пяти последних играх чемпионата подряд, пропустив в них всего лишь один гол, а проиграл он только раз за последние 13 встреч первенства.
«Осс» является середняком второй нидерландской лиги. Команда вряд ли сможет зацепиться даже за зону плей-офф, так как отстает от нее аж на 13 пунктов.
За последние пять игр первенства команда выиграла в четырех из них при одном фиаско. Перед этим она не побеждала на протяжении 15 встреч, уступив за этот период в девяти из них.
«Эммен» набрал превосходный ход, да и против предстоящего противника играет очень успешно. В общем, ставим на викторию хозяев.
Ставка: победа «Эммена» за 1.45.
«Лаваль» — «Бастия-Борго»
Футбол. Чемпионат Франции
«Лаваль» — один из претендентов на повышение в классе. На текущий момент он делит с «Конкарно» первую строку, но преследователи отстают совсем незначительно.
Команда вышла победителем из своих последних пяти игр чемпионата, правда, выиграв во всех случаях минимально. В последних двух турах она обыграла своих конкурентов за повышение.
«Бастия-Борго» на текущий момент находится в зоне вылета в турнирной таблице третьего французского дивизиона. От безопасной строки она отстает на шесть пунктов.
Свой последний отрезок из пяти матчей коллектив проводит весьма неплохо, выиграв три игры, одолев вышестоящие команды, а также раз уступил и раз сыграл вничью.
Пока «Лаваль» на своем поле только обыгрывал своего предстоящего противника. Ожидаем, что и сейчас виктория будут за хозяевами.
Ставка: победа «Лаваля» за 1.66.
Общий коэффициент — 3.20.