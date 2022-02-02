В экспрессе на среду поставим на матчи чемпионата Греции и второго дивизиона Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Олимпиакос» — «Панетоликос»

Футбол. Чемпионат Греции

«Олимпиакос» уверенно возглавляет турнирную таблицу греческой Суперлиги. Команда уже давно обеспечила себе участие в финальной части. От ближайшего преследователя она оторвалась на девять баллов.

«Легенды» в текущем первенстве еще не знали горечи поражений, но за последний четыре игры смогли победить лишь раз при трех мировых исходах, один из которых был в прошлом туре в гостях с ПАОКом — 1:1.

«Панетоликос» практически не имеет шансов пробиться в первую шестерку по итогам первой половины чемпионата, так как отстает от нее на восемь баллов.

Коллектив проиграл в своей последней игре, уступив в рамках чемпионата дома 0:2 «Арису», а перед этим выиграл три встречи подряд, среди которых была и победа над предстоящим соперником в родных стенах 2:1 в Кубке Греции.

Хотя большого турнирного значения для «Оли» эта игра и не будет иметь, но «легенды» наверняка постараются отомстить за поражение в Кубке. В общем, ставим на выигрыш хозяев с форой -1.

Ставка: победа «Олимпиакоса» с форой (-1) за 1.37.

«Астерас» — «Янина»

Футбол. Чемпионат Греции

«Астерас» на текущий момент в чемпионской гонке разместился на шестой позиции, дающий билет в финальную часть, опережая на три пункта седьмую строку.

Клуб из Триполи смог в данном чемпионате добыть восемь викторий, пять встреч он свел вничью и шесть раз был повержен. К данному поединку он подходит после четырех викторий подряд в рамках чемпионата, все которые были с одинаковым счетом по 1:0.

«Янина» разместилась на строку в турнирной таблице выше, чем предстоящий противник, имея на своем счету на один пункт больше.

Коллектив в своей последней игре смог добыть победу, одолев дома аутсайдера, а перед этим он имел 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой только раз проиграл, да и то лидеру в гостях.

Оба коллектива надежно играют в обороне, пропуская мало в последнее время. Так что в и их очном против не стоит ждать результативной встречи.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.76.

«Риу Аве» — «Ковилья»

Футбол. Чемпионат Португалии

«Риу Аве» на текущий момент находится на четвертой строке в турнирной таблице второго португальского дивизиона, но по потерянны очкам он является лидером.

Последний раз в чемпионате коллектив проигрывал еще в ноябре месяце. После того он выиграл три поединка подряд (все по 2:1), а в минувшем туре расписал мировую, поделив дома очки с одним из аутсайдеров.

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«Ковилье» же в этом сезоне предстоит отстаивать свое место во втором дивизионе. Сейчас команда идет на безопасной 17-й строке, но преследователь отстает лишь на одно очко.

У клуба лишь одна виктория в чемпионате за последние пять месяцев. К этой же встрече он подходит с серий из трех мировых результатов подряд, все которые были результативные.

Вряд ли «Риу Аве» допустит вторую домашнюю осечку подряд с аутсайдером. На этот раз хозяева настроятся серьезней и добудут три очка.

Ставка: победа «Риу Аве» с форой (-1) за 1.57.

Общий коэффициент — 3.78.