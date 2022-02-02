Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адама ТраореТраоре в «Барселоне» — брак по расчету с прицелом на будущее Рафаэль НадальИсторический рекорд Надаля, болезненное поражение Медведева и еще 5 событий Australian Open-2022 Златан ИбрагимовичНа короткую перспективу. Топ известных игроков, которые не смогли закрепиться в «Барселоне»
  • 12:14
    • «Йокерит» намерен продолжить выступления в КХЛ ближайшие годы
  • 09:38
    • Шатов вернулся в «Урал»
  • 07:07
    • Обамеянг расторгнет контракт с «Арсеналом» и вскоре станет игроком «Барселоны»
  • 00:30
    • Окружение Мбаппе отрицает договоренность с «Реалом»
  • 22:41
    • «Спартак» объявил о подписании полузащитника «Янг Бойз»
    Все новости спорта

    Месть «Олимпиакоса» и низовая встреча в Триполи

    Экспресс дня 2 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 2 февраля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Олимпиакос»
    В экспрессе на среду поставим на матчи чемпионата Греции и второго дивизиона Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Олимпиакос» — «Панетоликос»

    Футбол. Чемпионат Греции

    «Олимпиакос» уверенно возглавляет турнирную таблицу греческой Суперлиги. Команда уже давно обеспечила себе участие в финальной части. От ближайшего преследователя она оторвалась на девять баллов.

    «Легенды» в текущем первенстве еще не знали горечи поражений, но за последний четыре игры смогли победить лишь раз при трех мировых исходах, один из которых был в прошлом туре в гостях с ПАОКом — 1:1.

    «Панетоликос» практически не имеет шансов пробиться в первую шестерку по итогам первой половины чемпионата, так как отстает от нее на восемь баллов.

    Коллектив проиграл в своей последней игре, уступив в рамках чемпионата дома 0:2 «Арису», а перед этим выиграл три встречи подряд, среди которых была и победа над предстоящим соперником в родных стенах 2:1 в Кубке Греции.

  • Траоре в «Барселоне» — брак по расчету с прицелом на будущее
  • Что ожидать от трансфера?
  • Сегодня

    • Хотя большого турнирного значения для «Оли» эта игра и не будет иметь, но «легенды» наверняка постараются отомстить за поражение в Кубке. В общем, ставим на выигрыш хозяев с форой -1.

    Ставка: победа «Олимпиакоса» с форой (-1) за 1.37.

    «Астерас» — «Янина»

    Футбол. Чемпионат Греции

    «Астерас» на текущий момент в чемпионской гонке разместился на шестой позиции, дающий билет в финальную часть, опережая на три пункта седьмую строку.

    Клуб из Триполи смог в данном чемпионате добыть восемь викторий, пять встреч он свел вничью и шесть раз был повержен. К данному поединку он подходит после четырех викторий подряд в рамках чемпионата, все которые были с одинаковым счетом по 1:0.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Янина» разместилась на строку в турнирной таблице выше, чем предстоящий противник, имея на своем счету на один пункт больше.

    Коллектив в своей последней игре смог добыть победу, одолев дома аутсайдера, а перед этим он имел 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой только раз проиграл, да и то лидеру в гостях.

    Оба коллектива надежно играют в обороне, пропуская мало в последнее время. Так что в и их очном против не стоит ждать результативной встречи.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.76.

    «Риу Аве» — «Ковилья»

    Футбол. Чемпионат Португалии

    «Риу Аве» на текущий момент находится на четвертой строке в турнирной таблице второго португальского дивизиона, но по потерянны очкам он является лидером.

    Последний раз в чемпионате коллектив проигрывал еще в ноябре месяце. После того он выиграл три поединка подряд (все по 2:1), а в минувшем туре расписал мировую, поделив дома очки с одним из аутсайдеров.

    Все прогнозы на футбол

    «Ковилье» же в этом сезоне предстоит отстаивать свое место во втором дивизионе. Сейчас команда идет на безопасной 17-й строке, но преследователь отстает лишь на одно очко.

    У клуба лишь одна виктория в чемпионате за последние пять месяцев. К этой же встрече он подходит с серий из трех мировых результатов подряд, все которые были результативные.

    Вряд ли «Риу Аве» допустит вторую домашнюю осечку подряд с аутсайдером. На этот раз хозяева настроятся серьезней и добудут три очка.

    Ставка: победа «Риу Аве» с форой (-1) за 1.57.

    Общий коэффициент — 3.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Япония — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карабах — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хиберниан — Хартс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Суонси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ливингстон — Сент-Джонстон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Сент-Миррен — Мотеруэлл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Росс Каунти — Абердин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Миллуолл — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.28
  • Прогноз на матч Данди — Данди Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.24
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уругвай — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 2 февраля: прогноз, ставка (3.78), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Экспресс. Месть «Олимпиакоса» и низовая встреча в Триполи
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры