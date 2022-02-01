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    «Лион» дома не уступит «Марселю», «Осер» и «Париж» много не забьют

    Экспресс дня 1 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Мусса Дембеле
    В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут два поединка французского первенства — первой и второй лиги, а также одна игра валлийского чемпионата. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лион» — «Марсель»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Лион» не особо удачен в этом розыгрыше Лиги 1. На текущий момент он находится только в середине турнирной таблицы, но от пятой еврокубковой строки отстает всего на три балла при игре в запасе.

    К данной же встрече «ткачи» подходят с 7-матчевой беспроигрышной серией. Этот отрезок они начали с пяти мировых подряд, а продолжили двумя минимальными выигрышами по 1:0, одолев в гостях «Труа» и дома «Сент-Этьен».

    «Марсель» сейчас расположился на третьей строке в турнирной таблице. Лидеру он проигрывает уже очень много, а вот от второй позиции отстает на два очка, имея при этом матч в запасе.

    «Провансальцы» же не знают горечи поражений на протяжении девяти встреч, выиграв в этот период в шести из них. Накануне они только по пенальти прошли в Кубке страны «Монпелье», а в своей последней игре чемпионата переиграли на выезде 2:0 «Ланс».

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    • Обе команды набрали хорошую форму, но так как игра пройдет на поле «Лиона», где он выступает особенно сильно, то в этом поединке ставим с Х на «ткачей».

    Ставка: 1Х за 1.44.

    «Осер» — «Париж»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Осер» в этом сезоне ведет борьбу за повышение до Лиги 1. Сейчас коллектив находится на пятой строке в турнирке, уступая второй строке пять баллов, но имеет одну игру в запасе.

    Бургундцы в своей последней встрече первенства расписали выездную мировую с лидирующим «Аяччо» 0:0, ранее они обыграли на выезде «Гренобль» со счетом 1:0, а перед этим они уступили в двух играх подряд.

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    «Париж» также нацелился на повышение в классе. Сейчас он идет на строку выше своего предстоящего противника, имея в своей копилке на одно очко больше.

    У столичного коллектива в рамках чемпионата на текущий момент 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой он шесть игр выиграл и трижды расписал мировые. Одна из ничьих была в прошлом туре на выезде с аутсайдером «Дюнкерком» — 1:1.

    От поединка двух претендентов на повышение стоит ждать осторожной игры с большим количество борьбы и с небольшим числом забитых мячей.

    Ставка: ТМ 3.0 за 1.41.

    «Нью-Сейнтс» — «Сефн Друидс»

    Футбол. Чемпионат Уэльса

    Уже ничто не может помешает «Нью-Сейнтсу» в этом сезоне добыть очередной чемпионский титул в Уэльсе. Сейчас коллектив уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 16 баллов.

    В этом сезоне у команды было всего одно фиаско, случившееся с ней еще в начале ноября. После того она выиграла шесть поединков подряд, но только дважды в этот период сумев сохранить свои ворота на замке в этот период.

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    «Сефн Друидс» — главный аутсайдер текущего валлийского чемпионата. За 19 игр он смог набрать всего лишь два очка и наверняка вылетит из высшего дивизиона.

    Коллектив проиграл свои последние шесть встреч первенства. Причем в пяти из них были фиаско с разницей в два и более мячей. В двух же из этих матчей данного периода поражения были очень крупными.

    Лидер наверняка на своем поле накидает аутсайдеру полную корзину, выиграв как минимум с разницей в три мяча.

    Ставка: победа «Нью-Сейнтс» с форой (-2,5) за 1.60.

    Общий коэффициент — 3.24.

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    Экспресс дня 1 февраля: прогноз, ставка (3.24), статистика, коэффициенты матча 01.02.2022. Экспресс. «Лион» дома не уступит «Марселю», «Осер» и «Париж» много не забьют
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