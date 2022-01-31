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    Голы Мбаппе и Месси и победа «Ибицы»

    Экспресс дня 31 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 31 января
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    Килиан Мбаппе
    В очередном экспрессе рассмотрим самые интересные матчи понедельника, в том числе встречу «ПСЖ» с «Ниццей» в Кубке Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Портсмут» — «Чарльтон»

    Футбол. Чемпионат Англии. Первый дивизион

    Начало года выдалось не самым простым и для хозяев, и для гостей. У «Портсмута» на данный момент серия из четырех матчей без побед, при этом в трех случаях он проиграл.

    У «Чарльтона» в пяти предыдущих матчах тоже три поражения. Как и «Портсмут», команда Джонни Джексона в последнее время тоже регулярно пропускает.

    В плане исхода матч максимально непредсказуемый, здесь может случиться все что угодно.

    Но, скорее всего, будет результативно. Судя по результатам, с обороной не все в порядке как у «Портсмута», так и у «Чарльтона». К слову, в двух предыдущих матчах между этими командами было забито восемь мячей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.78.

    «Ибица» — «Сарагоса»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

    «Ибица» очень мощно провела январь. В трех предыдущих матчах команда Пако Хемеса набрала максимальное количество очков.

    И что интересно, в общей сложности «Ибица» в этих играх забила 13 мячей.

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    «Сарагоса» же в этом плане худшая команда Сегунды. Гости в 24-х турах забили всего лишь 17 мячей. Удивительно, как с таким слабым нападением им удается держаться вне зоны вылета.

    Возможно, здесь не так уж все и очевидно, но у «Ибицы» все-таки побольше шансов на победу.

    Ставка: победа «Ибицы» с форой (0) за 1.54.

    «Пари Сен-Жермен» — «Ницца»

    Футбол. Кубок Франции

    «Пари Сен-Жермен» и «Ницца» поспорят за путевку в четвертьфинал Кубка Франции.

    Судя по фото и видео в официальном твиттере команды, «ПСЖ» готовится сыграть максимально мощным составом в предстоящем матче. Скорее всего, с первых минут даже выйдет Лионель Месси, который на этот раз не поехал играть за Аргентину в отборочных матчах ЧМ-2022.

    Кроме того, Маурисио Почеттино сможет рассчитывать на Килиана Мбаппе. И это главный аргумент, почему «Ницца», скорее всего, не выстоит в Париже.

    Все прогнозы на футбол

    Хотя два месяца назад матч между этими командами в столице Франции завершился вничью 0:0, на этот раз «ПСЖ» должен вскрыть оборону соперника. Усилий Месси и Мбаппе будет вполне достаточно.

    Ставка: победа «ПСЖ» за 1.54.

    Общий коэффициент — 4.22.

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    Экспресс дня 31 января: прогноз, ставка (4.22), статистика, коэффициенты матча 31.01.2022. Экспресс. Голы Мбаппе и Месси и победа «Ибицы»
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