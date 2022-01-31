В очередном экспрессе рассмотрим самые интересные матчи понедельника, в том числе встречу «ПСЖ» с «Ниццей» в Кубке Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Портсмут» — «Чарльтон»

Футбол. Чемпионат Англии. Первый дивизион

Начало года выдалось не самым простым и для хозяев, и для гостей. У «Портсмута» на данный момент серия из четырех матчей без побед, при этом в трех случаях он проиграл.

У «Чарльтона» в пяти предыдущих матчах тоже три поражения. Как и «Портсмут», команда Джонни Джексона в последнее время тоже регулярно пропускает.

В плане исхода матч максимально непредсказуемый, здесь может случиться все что угодно.

Но, скорее всего, будет результативно. Судя по результатам, с обороной не все в порядке как у «Портсмута», так и у «Чарльтона». К слову, в двух предыдущих матчах между этими командами было забито восемь мячей.

Ставка: обе команды забьют за 1.78.

«Ибица» — «Сарагоса»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

«Ибица» очень мощно провела январь. В трех предыдущих матчах команда Пако Хемеса набрала максимальное количество очков.

И что интересно, в общей сложности «Ибица» в этих играх забила 13 мячей .

«Сарагоса» же в этом плане худшая команда Сегунды. Гости в 24-х турах забили всего лишь 17 мячей. Удивительно, как с таким слабым нападением им удается держаться вне зоны вылета.

Возможно, здесь не так уж все и очевидно, но у «Ибицы» все-таки побольше шансов на победу.

Ставка: победа «Ибицы» с форой (0) за 1.54.

«Пари Сен-Жермен» — «Ницца»

Футбол. Кубок Франции

«Пари Сен-Жермен» и «Ницца» поспорят за путевку в четвертьфинал Кубка Франции.

Судя по фото и видео в официальном твиттере команды, «ПСЖ» готовится сыграть максимально мощным составом в предстоящем матче. Скорее всего, с первых минут даже выйдет Лионель Месси, который на этот раз не поехал играть за Аргентину в отборочных матчах ЧМ-2022.

Кроме того, Маурисио Почеттино сможет рассчитывать на Килиана Мбаппе. И это главный аргумент, почему «Ницца», скорее всего, не выстоит в Париже.

Все прогнозы на футбол

Хотя два месяца назад матч между этими командами в столице Франции завершился вничью 0:0, на этот раз «ПСЖ» должен вскрыть оборону соперника. Усилий Месси и Мбаппе будет вполне достаточно.

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.54.

Общий коэффициент — 4.22.