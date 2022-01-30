В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в чемпионатах Греции, Кипра и Хорватии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

АЕК — «Волос»

Футбол. Чемпионат Греции

АЕКу в этом сезоне не светят золотые медали в чемпионате Греции, а вот за награды попроще коллектив поборется. Сейчас он идет на третьей строке, но от второй позиции отстает лишь на балл.

«Двуглавые орлы» не особо удачно провели отрезок из пяти последних встреч первенства, дважды проиграв в этот период, причем дома очень скромным соперникам. Другие же три игры в данном отрезке они выиграли, и все на выезде.

«Волос» имеет призрачные шансы по итогам первой части чемпионата попасть в топ-6. На данный момент команда разместилась на десятой позиции в пяти очках отставание от заветной шестой строки.

За последние четыре поединка первенства клуб неизменно чередовал фиаско с победами. Причем оба выигрыша были домашними. В гостях в этом сезоне он выступает скромно, победив лишь раз за восемь поединков.

АЕК хорошо играет против «Волоса» в родных стенах, выиграв три игры из четырех при одной мировой. В этой встрече также ожидаем успеха хозяев, которые будут всеми силами стараться прервать неудачи последних домашних матчей.

Ставка: победа АЕКа с форой (-1) за 1.55.

«Динамо» Загреб — «Риека»

Футбол. Чемпионат Хорватии

«Динамо» в этом сезоне будет непросто стать чемпионом Хорватии. На данный момент он еще с двумя клубами, среди которых и предстоящий противник, делят первое место, но загребцы имеют игру в запасе.

Перед уходом на перерыв «синие» выиграли четыре поединка подряд, не пропустив в них ни одного гола. Продолжили они удачную серию и в товарняках, победив во всех четырех проведенных играх.

«Риека», как указывалось выше, находится в тройке лидеров. Все три команды имеют по 40 баллов в копилке. За 20 проведенных встреч они 12 раз победили и четыре поединка проиграли.

Команда также неплохо завершала первую часть первенства. За последние шесть встреч она добилась четырех викторий при одной мировой и одном фиаско. В спаррингах «Риека» выглядела убедительно, выиграв большую их часть.

Динамовцы не могут обыграть «Риеку» в последних трех очных матчах. Однако сейчас ожидаем, что они прервут эту неудачную для себя серию, так как гости к данной игре подходят без ряда основных футболистов.

Ставка: победа «Динамо» за 1.41.

АПОЭЛ — «Докса»

Футбол. Чемпионат Кипра

АПОЭЛ ведет отчаянную борьбу за попадание в финальную шестерку. Сейчас он идет на седьмой строке, но от заветной позиции отстает всего на два балла, которые вполне еще можно отыграть.

Вот уже 12 матчей подряд с учетом всех турниров коллектив не знает горечи поражений. Однако в этот период половину поединков он завершил вничью.

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«Докса» в этом сезоне уже ни на что не претендует. От финальной топ-6 команда отстает значительно, а перед опасной зоной имеет комфортный задел.

В отрезке последних семи встреч во всех турнирах команда уступила в четырех из них, еще две игры в это период она выиграла и раз сыграла вничью.

Только раз за минувшие пять домашних матчей АПОЭЛ не смог обыграть «Доксу». Не должны хозяева оступиться и на этот раз, учитывая важность для них этих трех баллов.

Ставка: победа АПОЭЛа с форой (-1) за 1.55.

Общий коэффициент — 3.38.