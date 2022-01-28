ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду не зря вернулся в «МЮ» — ему стоит остаться ГансоОставшийся в тени Неймара. Куда делся Гансо, подававший большие надежды? Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине стартуют 2 февраляПервые потери — за неделю до ОИ-2022. Коронавирус атакует сборную России
  • 11:18
    • Миранчук может перейти в «Лацио» до конца января
  • 09:43
    • В сборной России по биатлону выявили случай заражения коронавирусом
  • 01:52
    • Юри Альберто отправится в Россию для завершения перехода в «Зенит»
  • 01:21
    • «Спортинг» вышел в финал Кубка португальской лиги
  • 23:42
    • «Сент-Этьен» минимально выиграл у «Анже»
  • 23:41
    • «Зенит» отказался отпускать Азмуна в сборную, Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА
  • 20:21
    • «Спартак» объявил о переходе Хендрикса в «Фейеноорд»
    Все новости спорта

    Низовые встречи в Лиге 2 и победа валлийского гранда

    Экспресс дня 28 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 января
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аяччо»
    В этом экспрессе будут два поединка второй французской лиги, а также один матч чемпионата Уэльса. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Аяччо» — «Осер»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Аяччо» расположился на второй позиции в турнирной таблице Лиги 2, но по потерянным очкам он является лидером. Правда, плотность в верху турнирки такова, что каждая потеря очков может отбросить команду значительно вниз.

    В своей последней проведенной игре чемпионата корсиканцы проиграли на выезде «Кану» со счетом 0:2. Этим фиаско они прервали длительную серию без поражений.

    «Осер» также ведет борьбу за повышение до Лиги 1. Сейчас коллектив находится на пятой строке в турнирке, уступая предстоящему сопернику пять баллов, но имеет одну игру в запасе.

    Бургундцы же выиграли свою последнюю встречу первенства, обыграв на выезде «Гренобль» со счетом 1:0. Перед этим они уступили в двух играх подряд, где одинпоединок пришелся на чемпионата, а другой — на Кубок страны.

  • Оставшийся в тени Неймара. Куда делся Гансо, подававший большие надежды?
  • Бразилец так и не смог заиграть в Европе, хотя шанс у него был
  • Сегодня

    • В последних двух очных встречах эти команды не смогли забить ни одного гола, да и в этом сезоне играют зачастую крайне нерезультативно. Так что напрашивается здесь ставка на низовой исход.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.61.

    «Дюнкерк» — «Париж»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Дюнкерк» — один из претендентов на вылет из Лиги 2. На текущий момент он находится в зоне вылета, отставая от безопасной позиции на пять баллов.

    У «северян» длительная безвыигрышная серия. В минувшем туре они на своем поле расписали мировую с «Сошо» 0:0, а перед этим они проиграли шесть встреч подряд.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Париж» же нацелился на повышение в классе. Сейчас он идет в зоне плей-офф, отставая от второй строки на четыре пункта, правда, имеет одну встречу в запасе.

    У столичного коллектива в рамках чемпионата на текущий момент 8-матчевая беспроигрышная серия, в которой он шесть игр выиграл и дважды расписал мировые.

    Как правило, домашние матчи «Дюнкерка» выходят не особо результативными, да и между собой они играют с небольшим количеством забитых мячей. В общем, низы в этой игре обеспечены.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.60.

    «Карнарвон» — «Нью-Сейнтс»

    Футбол. Чемпионат Уэльса

    «Карнарвон» ведет борьбу за попадание в топ-6, а с ней и получить билет в еврокубки. Сейчас он находится как раз на шестой строке, но седьмая позиции отстает всего на балл.

    Команда неплохо проводит отрезок из последних пяти матчей, проиграв только раз в этот период при одной ничьей и трех выигрышах, правда, все они были над нижестоящими коллективами.

    Все прогнозы на футбол

    Вряд ли что-то помешает «Нью-Сейнтсу» в этом сезоне добыть очередной чемпионский титул в Уэльсе. Сейчас коллектив уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 14 баллов.

    В этом сезоне у команды было всего одно фиаско, случившееся с ней еще в начале ноября. После того она выиграла пять поединков подряд, но только раз сумев сохранить свои ворота на замке в этот период.

    «Нью-Сейнтс» не знает себе равных на внутренней арене, и наверняка одержит очередную уверенную викторию.

    Ставка: победа «Нью-Сейнтс» с форой (-1,5) за 1.76.

    Общий коэффициент — 4.53.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Барти — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Австралия — Вьетнам
  • Футбол
  • Сегодня в 12:10
    •  3.50
  • Прогноз на матч Коллинз — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Иран — Ирак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.86
  • Экспресс дня 27 января
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эшторил — Арука
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эшторил — Арука
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эквадор — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Парагвай — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Флорида — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Питтсбург — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Айлендерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 28 января: прогноз, ставка (4.53), статистика, коэффициенты матча 28.01.2022. Экспресс. Низовые встречи в Лиге 2 и победа валлийского гранда
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры