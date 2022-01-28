В этом экспрессе будут два поединка второй французской лиги, а также один матч чемпионата Уэльса. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Аяччо» — «Осер»

Футбол. Чемпионат Франции

«Аяччо» расположился на второй позиции в турнирной таблице Лиги 2, но по потерянным очкам он является лидером. Правда, плотность в верху турнирки такова, что каждая потеря очков может отбросить команду значительно вниз.

В своей последней проведенной игре чемпионата корсиканцы проиграли на выезде «Кану» со счетом 0:2. Этим фиаско они прервали длительную серию без поражений.

«Осер» также ведет борьбу за повышение до Лиги 1. Сейчас коллектив находится на пятой строке в турнирке, уступая предстоящему сопернику пять баллов, но имеет одну игру в запасе.

Бургундцы же выиграли свою последнюю встречу первенства, обыграв на выезде «Гренобль» со счетом 1:0. Перед этим они уступили в двух играх подряд, где одинпоединок пришелся на чемпионата, а другой — на Кубок страны.

В последних двух очных встречах эти команды не смогли забить ни одного гола, да и в этом сезоне играют зачастую крайне нерезультативно. Так что напрашивается здесь ставка на низовой исход.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.61.

«Дюнкерк» — «Париж»

Футбол. Чемпионат Франции

«Дюнкерк» — один из претендентов на вылет из Лиги 2. На текущий момент он находится в зоне вылета, отставая от безопасной позиции на пять баллов.

У «северян» длительная безвыигрышная серия. В минувшем туре они на своем поле расписали мировую с «Сошо» 0:0, а перед этим они проиграли шесть встреч подряд.

«Париж» же нацелился на повышение в классе. Сейчас он идет в зоне плей-офф, отставая от второй строки на четыре пункта, правда, имеет одну встречу в запасе.

У столичного коллектива в рамках чемпионата на текущий момент 8-матчевая беспроигрышная серия, в которой он шесть игр выиграл и дважды расписал мировые.

Как правило, домашние матчи «Дюнкерка» выходят не особо результативными, да и между собой они играют с небольшим количеством забитых мячей. В общем, низы в этой игре обеспечены.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.60.

«Карнарвон» — «Нью-Сейнтс»

Футбол. Чемпионат Уэльса

«Карнарвон» ведет борьбу за попадание в топ-6, а с ней и получить билет в еврокубки. Сейчас он находится как раз на шестой строке, но седьмая позиции отстает всего на балл.

Команда неплохо проводит отрезок из последних пяти матчей, проиграв только раз в этот период при одной ничьей и трех выигрышах, правда, все они были над нижестоящими коллективами.

Все прогнозы на футбол

Вряд ли что-то помешает «Нью-Сейнтсу» в этом сезоне добыть очередной чемпионский титул в Уэльсе. Сейчас коллектив уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 14 баллов.

В этом сезоне у команды было всего одно фиаско, случившееся с ней еще в начале ноября. После того она выиграла пять поединков подряд, но только раз сумев сохранить свои ворота на замке в этот период.

«Нью-Сейнтс» не знает себе равных на внутренней арене, и наверняка одержит очередную уверенную викторию.

Ставка: победа «Нью-Сейнтс» с форой (-1,5) за 1.76.

Общий коэффициент — 4.53.