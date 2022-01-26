В этом экспрессе из трех матчей будут поединки Серии Б, Чемпионшипа и чемпионата Бельгии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вест Бромвич» — «Престон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Вест Бромвич» с 45 очками в турнирной таблице английской Чемпионшипа находится на пятом месте, уступая второй строчке всего четыре балла.

«Дрозды» с середины декабря выдали серию из четырех матчей без побед, в которых дважды проиграли на выезде и два раза играли вничью дома. В минувшем же туре они прервали свою неудачную серию, разгромив на своем поле «Питерборо» 3:0.

«Престон» в турнирной таблице первого английского дивизиона разместился на 15 позиции, имея хороший запас перед зоной вылета, но в то же время на выход в плей-офф уже не претендует.

Новый год коллектив начал с победного результата на выезде над «Сток Сити», после чего на домашнем поле дважды расходилась миром, после чего в гостях проиграл «Суонси» 0:1.

«Дрозды» на своем поле играют сильно, где еще никому не проигрывали, так что должны одолеть скромный «Престон».

Ставка: победа «Вест Бромвича» за 1.63.

«Андерлехт» — «Серкль Брюгге»

Футбол. Чемпионат Бельгии

«Андерлехт» в турнирной таблице чемпионата Бельгии на текущий момент идет на четвертой позиции, значительно опережая ближайшего преследователя, а от второго места отстает всего на два балла.

Брюссельцы в рамках чемпионате не проигрывают с начала ноября, одержав на этом отрезке шесть побед и три встречи завершив вничью. В своей последней проведенной игре коллектив на выезде добился минимальной виктории над «Мехеленом» 1:0.

«Серкль Брюгге» идет в середине турнирной таблицы, на десятой позиции. От восьмого же места команда отстает всего на два очка, так что претендует на путевку в плей-офф за место в еврокубках.

Команда в восьми предыдущих турах чемпионата уступила только на выезде лидеру «Юниону» 2:3, а в остальных семи случаях одерживала виктории. В последнем проведенном матче она на дома одолела «Зюлте-Варегем» 3:1.

Оба коллектива по ходу сезона показывают неплохую результативность, так что и в очном поединке вполне должны забить хотя бы пару мячей.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.39.

«Лечче» — «Виченца Виртус»

Футбол. Чемпионат Италии

«Лечче» ведет борьбу за повышение в классе. На текущий момент команда идет на третьей строке в турнирной таблице Серии Б. Отставание от второй позиции, дающей прямой билет в элиту, составляет всего пункт.

За последние 18 игр первенства коллектив потерпел только одну неудачу, проиграв в ноябре на выезде лидирующей «Пизе» 0:1. После этого в чемпионате он провел только две игры, выиграв их обе с минимальным счетом.

Все прогнозы на футбол

«Виченца Виртус» замыкает турнирную таблицу Серии Б, имея на своем счету всего семь баллов после 18 игр. От безопасной строки команду отделяет аж 14 пунктов.

До ухода на перерыв коллектив проиграл три матча подряд, правда, все с разницей в один мяч. Победить же он смог только раз за последние десять встреч первенства. В этом же году команда провела лишь одну встречу, сыграв 3:3 с одним из середняков дома.

Все-таки на своем поле претендент на элиту просто обязан обыгрывать главного аутсайдера.

Ставка: победа «Лечче» за 1.40.

Общий коэффициент — 3.17.