В очередном экспрессе рассмотрим три поединка турецкой Суперлиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Трабзонспор» — «Башакшехир»

Футбол. Чемпионат Турции

«Трабзонспор» превосходно проводит этот сезон. После 18 туров чемпионата коллектив идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись от ближайшего преследователя аж на девять баллов.

За всю турнирную дистанцию «бордово-голубые» потерпели пока только одну неудачу, неожиданно уступив пару туров тому назад «Антальяспору» в гостях 1:2. Накануне же они обыграли на выезде 2:1 «Алтай».

С 32 зачетными пунктами «Башакшехир» находится на третьей строке в турнирной таблице, уступая четыре очка второй позиции, а преследователи отстают совсем незначительно.

Вот уже девять матчей «оранжевые» не знают горечи поражений в рамках чемпионата станы, дважды сыграв вничью за этот период при семи выигрышах. Один из них был в прошлом туре дома над «Гиресунспором» — 3:1.

«Трабзонспор» в данном чемпионате дома пока никому не проигрывал, и сейчас также не должен уступать.

Ставка: 1Х за 1.35.

«Галатасарай» — «Антальяспор»

Футбол. Чемпионат Турции

«Галатасарай» слабо проводит текущий сезон, и на данный момент в турнирной таблице турецкой Суперлиги занимает только 12 место, но отстает от четвертой строчки на пять очков.

Последний раз «львы» в рамках чемпионата страны побеждали аж в конце октября. После того они выдали серию из семи встреч без викторий. В минувшем туре они на выезде потерпели фиаско от «Адана Демирспор» со счетом 0:2.

«Антальяспор» располагается в турнирной таблице на строку ниже своего предстоящего противника, имея на своем счету на два балла меньше.

Коллектив не особо хорошо провел декабрьские матчи первенства, набрав четыре очка за четыре игры. В прошлом игровом дне он дома поделил очки с «Касымпашей» 1:1, а туром ранее уступила в гостях «Коньяспору» 0:1.

«Львы» приложат максимум усилий для того, чтобы прервать свою затянувшуюся неудачную серию, к тому же они хорошо в последнее время играют с предстоящим противником.

Ставка: победа «Галатасарая» за 1.65.

«Касымпаша» — «Алтай»

Футбол. Чемпионат Турции

«Касымпаша» находится на последней строке в турнирной таблице текущего чемпионата Турции. У команды на счету всего лишь 12 баллов и отставание от безопасной строки составляет шесть пунктов.

Коллектив в первенства одержал только две виктории, шесть встреч он завершил мировыми исходами и в десяти случаях проигрывал. В предыдущем туре он на выезде разошелся миром с «Антальяспором» 1:1, тем самым продлив безвыигрышную серию до семи поединков.

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«Алтай» также в этом первенстве ведет борьбу за выживание. Пока коллектив идет в турнирной таблице на 16 месте, опережая опасную зону всего лишь на один балл.

У команды в этом чемпионате пять викторий, трижды она расходилась миром и еще в десяти матчах терпела поражения. В последнем сыгранном поединке состоялось домашнее фиаско от «Трабзонспора» 1:2, которое стало третьим подряд.

Оба коллектива в этой игре будут стараться играть на победу, что должно сказаться на атакующих действиях команды, а с ней и результативностью матча.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.37.

Общий коэффициент — 3.05.