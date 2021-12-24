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    Матчи второго турецкого дивизиона и встреча алжирских лидеров

    Экспресс дня 24 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 декабря
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    «Коджаелиспор»
    В этом экспрессе от LiveSport.ru будут два поединка второго турецкого дивизиона, а также одна игра чемпионата Алжира. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Алтынорду» — «Болуспор»

    Футбол. Чемпионат Турции

    «Алтынорду» после 17 проведенных встреч набрал только 19 баллов, с которыми находится в зоне вылета второго турецкого дивизиона, но безопасной строке уступает только по дополнительным показателям.

    Коллектив хорошо провел свои четыре последние игры первенства, набрав в них девять пунктов, трижды победив при одном фиаско. К данной встрече он подходит с серий из двух викторий подряд.

    «Болуспор» имеет в своем активе на два очка больше, чем у предстоящего противника, и находится на пару строк в турнирке выше.

    В прошлом туре команда на своем поле уступила одному из претендентов на повышение в классе 1:2, тем самым прервав свою 5-матчевую беспроигрышную серию, где трижды победила.

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    • Матчи этих команд в данном сезоне проходят довольно-таки результативно. Ожидаем, что и сейчас хотя бы на пару мячей можно рассчитывать.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.50.

    «Аданаспор» — «Коджаелиспор»

    Футбол. Чемпионат Турции

    «Аданаспор» на текущий момент в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Турции занимает только 11-е место, набрав в 17 проведенных встречах 23 очка, опережая зону вылета всего на четыре балла.

    Команда в семи прошлых турах потерпела только одно поражение, четыре встречи выиграла и дважды расходилась миром. В предыдущем своем матче коллектив в родных стенах победил соседа по турнирке «Истанбулспор» 1:0.

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    «Коджаелиспор» в данный момент идет на девятой строчке в турнирной таблице первенства, обходя предстоящего противника только на одно очко.

    В шести последних встречах команда четырежды уступала, а также дома одолела «Эрзурум» 2:0, находящийся на третьей строке, а в минувшем игровом дне в родных стенах разошлась миром с «Эюпспором» 1:1, который сейчас идет на пятой позиции.

    В этом сезоне оба коллектива демонстрируют низкую результативность, и в их очном поединке вполне можно ожидать низов.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.44.

    «Бискра» — «Белуиздад»

    Футбол. Чемпионат Алжира

    «Бискра» с 16 зачетными пунктами после в турнирной таблице чемпионате Алжира занимает второе место, отставая от лидера на балл при игре в запасе.

    Команда в первенстве в пяти встречах одерживала виктории, а также по разу расходилась миром и уступала, проиграв в гостях середняку «УСМ Алжир» 0:3. Ничья же была в минувшем туре на выезде с «Ораном» 2:2, идущим во второй части турнирки.

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    «Белуиздад» находится во главе турнирной таблицы. На счету у коллектива 17 баллов, и ближайшего преследователя он обходит на одно очко, но сыграв на матч больше.

    Команда в пяти матчах первенства выигрывала, две встречи завершила миром, а также уступил на выезде середняку «МК Алжиру» 1:2. В прошлом туре «Белуиздад» на дома переиграл клуб из топ-5 «Сауру» 1:0, тем самым добившись третьей виктории подряд.

    В последнее время команды неизменно в очных противостояниях добивались домашних викторий. И так как фактор своего поля очень важен для этих коллективов, то здесь можно ставить с Х на хозяев.

    Ставка: 1Х за 1.53.

    Общий коэффициент — 3.30.

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    Экспресс дня 24 декабря: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 24.12.2021. Экспресс. Матчи второго турецкого дивизиона и встреча алжирских лидеров
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