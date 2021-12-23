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    Легкая виктория «Брюгге» и трудности «Андерлехта»

    Экспресс дня 23 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 декабря
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    «Брюгге»
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Кубка Бельгии, а также одну игру албанского первенства. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Брюгге» — «Хеверли Лувен»

    Футбол. Кубок Бельгии

    «Брюгге» начал свой путь в этом кубковом розыгрыше с 1/16 финала, где легко справился с представителем низшего дивизиона 6:0, в следующем же раунде с большим трудом был пройден «Генк», обыгранный 4:3 на выезде.

    Что касается чемпионата Бельгии, то там «сине-черные» идут на второй, отставая от сенсационного «Юниона» на шесть баллов. Не так давно «Брюгге» играл со своим предстоящим соперников в первенстве, обыграв его тогда на выезде 4:1.

    «Хеверли Лувен» оба предыдущих раунда Кубка страны преодолевал с большими трудностями, каждый раз обыгрывая своих соперников в один мяч. В 1/16 финала коллектив переиграл дома «Антверпен», а потом справился и с «Вестерло» — 3:2.

    В чемпионате же страны команде уготована борьба за выживание. Сейчас она идет на 13-й позиции, но от опасной зоны оторвалась всего лишь на четыре пункта. За последние четыре встречи у «Хеверли Лувен» три проигрыша и один выигрыш.

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  • 20/12/2021

    • Не так давно «Брюгге» легко обыграл своего предстоящего противника в чемпионате страны. Ожидаем, что и в Кубке сильнее будут «сине-черные».

    Ставка: победа «Брюгге» за 1.35.

    «Андерлехт» — «Кортрейк»

    Футбол. Кубок Бельгии

    «Андерлехт» в первом раунде Кубка Бельгии без особых усилий справился с любителями, выиграв 7:1, а в следующем раунде он только по пенальти сумел одолеть «Серен Юнайтед».

    В чемпионате же брюссельский клуб пока занимает четвертое место, проигрывая третьей строчке два балла. Накануне «Андерлехт» на выезде разошелся миром с «Брюгге» 2:2, тем самым прервав серию из четырех викторий.

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    «Кортрейк» в первом раунде кубка страны имел большие проблемы с командой из третьей лиги, которую обыграл только по пенальти, после чего уже в основное время добился виктории над «Остенде» 1:0.

    В чемпионате Бельгии команда на текущий момент располагается в турнирной таблице на седьмой строчке, отставая от предстоящего соперника на четыре балла. В своей последней игре первенства «Кортрейк» в гостях одолел «Серен» 2:0, доведя свою серию до трех побед подряд.

    «Кортрейк» в последнее время весьма неплох, и без боя точно не сдастся. В общем, рекомендуем ставить здесь на викторию гостей с форой +1,5.

    Ставка: победа «Кортрейка» с форой (+1,5) за 1.66.

    «Партизана» — «Тирана»

    Футбол. Чемпионат Албании

    По итогам 14 проведенных встреч «Партизани» находится на пятом месте среди 10 участников в турнирной таблице албанского первенства. У команды на счету 18 очков и отставание от четвертой строки в шесть баллов.

    В отрезке последних пяти матчей чемпионата «партизаны» неизменно побеждали на своем поле, а вот обе выездные игры они проиграли. В минувшем туре уступили в гостях «Кукеси» 1:2, который идет вторым.

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    «Тирана» является лидером текущего чемпионата Албании. В 14 играх она набрала 30 баллов и оторвалась от ближайшего преследователя на три пункта.

    В аналогичном периоде столичный коллектив смог выиграть обе домашние встречи, а вот на выезде обыграл только аутсайдера, а в двух других поединках раз уступил и раз сыграл вничью.

    Для этих команд фактор своего поля выступает сильным аргументом, но так как это матч будет дерби, то отдаем предпочтение лидеру первенства, на которого ставим с Х.

    Ставка: Х2 за 1.59.

    Общий коэффициент — 3.56.

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    Экспресс дня 23 декабря: прогноз, ставка (3.56), статистика, коэффициенты матча 23.12.2021. Экспресс. Легкая виктория «Брюгге» и трудности «Андерлехта»
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