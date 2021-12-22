В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи ПСЖ, «Интера» и «Наполи». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лорьян» — ПСЖ

Футбол. Чемпионат Франции

«Лорьян» к матчу с лидером французского первенства подходит в ужасном состоянии, проиграв свои последние восемь встреч, семь из которых пришлись на матчи Лиги 1.

Такие результаты отбросили «рыб» в зону вылета, но от безопасной строки они отстают всего лишь на балл. В своей последней игре чемпионата были разгромлены в гостях соседом по турнирке «Метцем» — 1:4.

ПСЖ мчится к очередному своему чемпионскому титулу во Франции. По итогам 18 туров столичный клуб набрал 45 очков и оторвался от ближайшего преследователя на 13 пунктов.

На внутренней арене парижане в текущем сезоне проиграли только раз, уступив еще в начале октября на выезде «Ренну» 0:2. Перед данной же встречей они в рамках Лиги 1 дома одолели «Монако» — 2:0.

ПСЖ на перерыв постарается уйти в хорошем настроении, легко и непринужденно обыграв аутсайдера.

Ставка: победа ПСЖ с форой (-1) за 1.54.

«Интер» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии

«Интер» не совсем удачно стартовал в этом чемпионате Италии, но затем исправил ситуацию и поднялся на первую строку в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре очка.

Миланцы вышли победителями из своих последних игр Серии А, причем в пяти случаях они побеждали без пропущенных мячей. В прошлом туре «змеи» разгромили в гостях 5:0 «Салернитану».

«Торино» разместился в середине турнирной таблицы итальянского первенства, набрав в 18 играх, значительно оторвавшись от зоны вылета, а от еврозоны отстает на шесть пунктов.

К данной встрече «быки» подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией в рамках Серии А. В этот период они сперва сыграли дважды вничью, а потом поочередно обыграли дома «Болонью» 2:1 и «Верону» 1:0.

Вряд ли «Торино» сможет прервать победное шествие действующего чемпиона, учитывая блестящую форму хозяев.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.47.

«Наполи» — «Специя»

Футбол. Чемпионат Италии

«Наполи» с 39 зачетными пунктами расположился на второй позиции в турнирной таблице Серии А, уступая четыре балла лидирующему «Интеру», а третий «Милан» обходят только по дополнительным показателям.

В минувшем туре первенства неаполитанцы смогли обыграть как раз «россонери» со счетом 1:0 на выезде, а игровым днем ранее они неожиданно проиграли в родных стенах середняку «Эмполи» — 0:1.

Все прогнозы на футбол

«Специи» же уготована в этом сезоне борьба за выживание. Сейчас она идет на безопасной 17-й строке в турнирке, но зону вылета обходит лишь на три пункта.

К данному поединку «орлята» подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией, в которой они четыре встречи проиграли и дважды сыграли вничью. Одна из них была в минувшем туре дома с «Эмполи» -1:1.

В родных стенах неаполитанцы не должны иметь проблем со «Специей», ведь в гостях она играет просто ужасно в этом сезоне.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1,5) за 1.74.

Общий коэффициент — 3.93.