В данном экспрессе будут рассмотрены поединки испанской Примеры и итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вильярреал» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании

«Вильярреал» не особо неудачно проводит текущий сезон в Примере. На данный момент в турнирной таблице он занимает только 11-е место, на семь баллов отставая от зоны еврокубков.

Однако в последнее время «подводники» набрали неплохую форму и выиграли свои четыре последние игры, среди которых были две встречи чемпионата страны. В своем прошлом матче они в гостях сумели одолеть «Реал Сосьедад» со счетом 3:1.

«Алавес» на данный момент в турнирной таблице испанского первенстве находится только на 16-й строчке, имея запас перед зоной вылета всего в два очка.

«Славные» в текущем первенстве одержали только четыре виктории, три игры завершили вничью и девять раз уступили. К данному поединку они подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, где трижды проиграли. В прошлом туре было гостевое фиаско от «Райо Вальекано» 0:2.

«Подводники» набрали неплохой ход, и с одним из аутсайдеров чемпионата на своем поле наверняка разберутся.

Ставка: победа «Вильярреала» за 1.50.

«Дженоа» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии

«Дженоа» в этом розыгрыше итальянской Серии А ожидает борьба за выживание. На данный момент в копилке «грифонов» всего десять очков и 18-е место в турнирной таблице.

У команды Шевченко только одна виктория, в семи матчах она расходилась миром и десять раз проигрывала. В прошлом туре генуэзский коллектив в гостях потерпел поражение от «Лацио» 1:3, которое стало четвертым подряд.

«Аталанта» с 37 набранными очками на данный момент находится на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А, опережая пятую строку на шесть баллов.

Несколько дней тому назад бергамцы потерпели домашнее фиаско от «Ромы» со счетом 1:4, а до этой неудачи они сумели выиграть восемь встреч из десяти в рамках чемпионата страны.

«Аталанта» после обидного поражения обязана реабилитироваться, обыграв кризисного соперника даже на его поле.

Ставка: победа «Аталанты» за 1.44.

«Ювентус» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии

Пока «Ювентус» еще с двумя другими командами делит пятое место в турнирной таблице итальянского первенства, набрав 31 балл. От топ-4 отставание составляет шесть пунктов.

После фиаско от «Аталанты» 0:1 в конце ноября, затем туринцы не знают горечи поражений, выиграв три игры при одной мировой. Накануне они легко справились на выезде с «Болоньей» — 2:0.

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«Кальяри» же плетется на предпоследнем месте в турнирной таблице Серии А, набрав в 18 играх только десять баллов. От безопасной строки отставание составляет три пункта.

Последний раз в чемпионате островитяне побеждали еще в середине октября, после того они четыре раза сыграли вничью и шесть встреч проиграли. Так одно из этих фиаско было в прошлом туре дома от «Удинезе» — 0:4.

Не сможет «Кальяри» ничего противопоставить туринцам, рвущимся в зону ЛЧ. Ожидаем, здесь комфортной виктории хозяев.

Ставка: победа Юве« с форой (-1,5)за 1.64.

Общий коэффициент — 3.54.