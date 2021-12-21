«Вильярреал» — «Алавес»
Футбол. Чемпионат Испании
«Вильярреал» не особо неудачно проводит текущий сезон в Примере. На данный момент в турнирной таблице он занимает только 11-е место, на семь баллов отставая от зоны еврокубков.
Однако в последнее время «подводники» набрали неплохую форму и выиграли свои четыре последние игры, среди которых были две встречи чемпионата страны. В своем прошлом матче они в гостях сумели одолеть «Реал Сосьедад» со счетом 3:1.
«Алавес» на данный момент в турнирной таблице испанского первенстве находится только на 16-й строчке, имея запас перед зоной вылета всего в два очка.
«Славные» в текущем первенстве одержали только четыре виктории, три игры завершили вничью и девять раз уступили. К данному поединку они подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, где трижды проиграли. В прошлом туре было гостевое фиаско от «Райо Вальекано» 0:2.
«Подводники» набрали неплохой ход, и с одним из аутсайдеров чемпионата на своем поле наверняка разберутся.
Ставка: победа «Вильярреала» за 1.50.
«Дженоа» — «Аталанта»
Футбол. Чемпионат Италии
«Дженоа» в этом розыгрыше итальянской Серии А ожидает борьба за выживание. На данный момент в копилке «грифонов» всего десять очков и 18-е место в турнирной таблице.
У команды Шевченко только одна виктория, в семи матчах она расходилась миром и десять раз проигрывала. В прошлом туре генуэзский коллектив в гостях потерпел поражение от «Лацио» 1:3, которое стало четвертым подряд.
«Аталанта» с 37 набранными очками на данный момент находится на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А, опережая пятую строку на шесть баллов.
Несколько дней тому назад бергамцы потерпели домашнее фиаско от «Ромы» со счетом 1:4, а до этой неудачи они сумели выиграть восемь встреч из десяти в рамках чемпионата страны.
«Аталанта» после обидного поражения обязана реабилитироваться, обыграв кризисного соперника даже на его поле.
Ставка: победа «Аталанты» за 1.44.
«Ювентус» — «Кальяри»
Футбол. Чемпионат Италии
Пока «Ювентус» еще с двумя другими командами делит пятое место в турнирной таблице итальянского первенства, набрав 31 балл. От топ-4 отставание составляет шесть пунктов.
После фиаско от «Аталанты» 0:1 в конце ноября, затем туринцы не знают горечи поражений, выиграв три игры при одной мировой. Накануне они легко справились на выезде с «Болоньей» — 2:0.
«Кальяри» же плетется на предпоследнем месте в турнирной таблице Серии А, набрав в 18 играх только десять баллов. От безопасной строки отставание составляет три пункта.
Последний раз в чемпионате островитяне побеждали еще в середине октября, после того они четыре раза сыграли вничью и шесть встреч проиграли. Так одно из этих фиаско было в прошлом туре дома от «Удинезе» — 0:4.
Не сможет «Кальяри» ничего противопоставить туринцам, рвущимся в зону ЛЧ. Ожидаем, здесь комфортной виктории хозяев.
Ставка: победа Юве« с форой (-1,5)за 1.64.
Общий коэффициент — 3.54.