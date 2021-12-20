В данном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим одну игру испанской Примеры, а также по матчу чемпионата Греции и итальянской Серии Б. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Леванте» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании

У «Леванте» в этом сезоне только одна задача — сохранить прописку в элитном дивизионе Испании. Сейчас коллектив замыкает турнирную таблицу, еще не разу не победив в этом первенстве и отстает от безопасной строки на семь баллов.

«Лягушки» сподобились только на восемь мировых, а также еще девять встреч они проиграли. Накануне они вылетели из Кубка страны, проиграв коллективу из низшей лиги, а в своей последней игре чемпионата уступили на выезде «Эспаньолу» 3:4.

«Валенсия» же стремиться пробиться в еврокубки. На данный момент она идет на восьмой строке в турнирной таблице, уступая шестой позиции четыре очка, но имеет игру в запасе.

К данной встрече «летучие мыши» подходят с 8-матчевой беспроигрышной серией, в которой пять раз победили. Несколько дней тому назад они не без труда преодолели 1/32 финала Кубка страны, выиграв у представителя третьей лиги только в овертайме, а в последней игре чемпионата переиграли дома 2:1 «Эльче».

Зачастую левантийское дерби проходит с обоюдно забитыми голами, даже несмотря на состояние команд. Ожидаем, что и сейчас они хоть по разу смогут огорчить друг друга.

Ставка: обе забьют — да за 1.80.

АЕК — ОФИ

Футбол. Чемпионат Греции

АЕК даже может не рассчитывать на победу в нынешнем чемпионате Греции, а вот побороться за медали он вполне может. Сейчас афинцы идут вторыми, много проигрывая лидеру, а третью строку опережают на пять баллов.

«Двуглавые орлы» за последние четыре встречи первенства набрали десять очков, раз сыграв вничью при трех викториях. Одна из них была в минувшем туре в гостях над «Ионикосом» — 1:0.

ОФИ может рассчитывать только на попадание в топ-6 и побороться за место в еврокубках. На текущий момент коллектив находится на заветной шестой строке, но конкуренты находятся на расстоянии 1-2 баллов.

Критцы в минувшем туре расписали домашнюю мировую с соседом по турнирке «Арисом» 1:1, а ранее уступили лидирующему «Олимпиакосу» 1:3. Перед этим у них было три победы подряд.

АЕК выиграл у ОФИ на своем поле в последних пяти поединках. Прогнозируем, что и сейчас виктория достанется хозяевам поля.

Ставка: победа АЕКа за 1.39.

«Лечче» — «Виченца Виртус»

Футбол. Чемпионат Италии

«Лечче» стремится по итогам сезона пробиться в Серию А. На текущий момент команда находится на четвертой позиции в двух очках от второй строки, дающий прямой билет в Серию А.

Накануне коллектив выбил из Кубка Италии «Специю», а вот последнюю игру в чемпионате проиграл, уступив дома 0:2 «Пизе». Перед этим он в первенстве не терпел фиаско на протяжении 13 встреч, выиграв в восьми из них.

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«Виченце Виртус» будет очень тяжело отстоять свое место в Серии Б, ведь сейчас она замыкает турнирную таблицу, имея на своем счету только семь баллов после 17 игр и от безопасной строки отстает аж на 13 пунктов.

К данному поединку команда подходит с 3-матчевой серий из поражений, однако все они были с разницей только в один мяч. В минувшем туре они дома уступили 0:1 середняку «Комо».

В этой игре прогнозируем, что претендент на повышение в родных стенах справиться с главным аутсайдером первенства.

Ставка: победа «Лечче» за 1.50.

Общий коэффициент — 3.75.