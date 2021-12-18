В данном экспрессе будут рассмотрены два поединка испанской Примеры и одна игра первой немецкой Бундеслиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Барселона» — «Эльче»

Футбол. Чемпионат Испании

«Барселона» провально выступает в этом сезона. Впервые за 21 год она не смогла преодолеть группу в Лиге чемпионов и в чемпионате Испании пока идет только восьмой, набрав в 16 играх 24 очка.

В двух своих последних встречах чемпионата страны каталонцы набрали всего балл, сыграв в гостях вничью с «Осасуной» 2:2, также еще они проиграли дома 0:1 «Бетису». Между этими поединками они были разгромлены в Мюнхене «Баварией» 0:3 в ЛЧ.

«Эльче» же предстоит вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе Испании. На текущий момент коллектив с 15 баллами идет 16-м, но от опасной строки оторвался всего на два пункта.

В своей последней проведенной игре первенства «зелено-белые» уступили на выезде «Валенсии» со счетом 1:2. Перед этим они раз сыграли вничью и раз победили. И этот выигрыш стал только третьим в этом чемпионате.

Хотя «Барса» и пребывает не в лучшей форме, но в родных стенах обязана справлятся с претендентом на вылет.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.53.

«Райо Вальекано» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании

«Райо Вальекано» в текущем сезоне демонстрирует отличные результаты. Коллектив с 27 баллами разместился в турнирной таблице испанской Примеры на шестой строчке, отставая от четвертого места всего на два балла.

«Пчелы» в текущем чемпионате потерпели шесть поражений, все которые были на выезде, восемь раз выиграли и трижды сыграли вничью. В предыдущем туре они в гостях уступили «Вильярреалу» 0:2, после чего выиграли свой поединок Кубка Испании у третьелиговой команды.

«Алавес» с 15 зачетными пунктами на данный момент находится на 16-й позиции в турнирной таблице Примеры, опережая зону вылета только на два очка.

Стоит отметить, что «славные» с конца октября проиграли всего две встречи из восьми проведенных. В предыдущем туре они дома расписали мировую с «Хетафе» 1:1, а накануне коллектив вылетел из Кубка Испании, в гостях неожиданно уступив коллективу из низшей лиги.

«Райо Вальекано» сильно выступает на своем поле, и наверняка сможет справиться с одним из аутсайдеров первенства.

Ставка: победа «Райо Вальекано» за 1.87.

«Хоффенхайм» — «Боруссия» М

Футбол. Чемпионат Германии

«Хоффенхайм» набрал хороший ход в последнее время, и в турнирной таблице Бундеслиги находится на четвертой позиции, но пятая строка отстает всего на балл.

Вот уже уже пять туров «деревенские» обходятся без поражений, выиграв в четырех встерчах в данном отрезке при одной мировой, которая была в минувшем туре в гостях с «Байером» 2:2.

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«Боруссия» слабо выступает в этом розыгрыше Бундеслиги, и на данный момент в турнирной таблице расположилась только на 13 позиции, набрав 18 очков в 16 поединках. От опасной зоны она оторвалась всего на балл.

«Жеребята» добыли только пять викторий, а еще они трижды играли вничью и в восьми случаях проигрывали. К данной игре они подходят после четырех фиаско подряд, где три из них были крупными. Так в предыдущем туре гладбахцы в родных стенах уступили «Айнтрахту» 2:3.

Оба коллектива в этом чемпионате пропускают достаточно много, но и забивают достаточно. Поэтому от их очного сражения вполне можно ожидать верхового исхода.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.56.

Общий коэффициент — 4.46.